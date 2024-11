KOMENTÁŘ: Šéf ČT straší armagedonem, televiznímu Otesánkovi by ale stačil audit

Když jsem byl malý, bydlel jsem v Sedlčanech v ulici, kde byl špatný televizní signál. Náš dům ležel v údolí a jediné, co jsme dokázali naladit, byla ČT1. Vyrostl jsem bez ČT2 a když jsem se hodně nudil, šel jsem si číst knihu nebo zahrát tenis. Ještě „hůře“ na tom byl můj spolužák Honza, který měl alternativně smýšlející rodiče a televizi neměli vůbec.

Honza dnes dělá manažera u jedné významné energetické společnosti, má fajn rodinu, naučil se jazyky, cestuje... Také já žiju spokojený život a nemám pocit, že by absence ČT2 a dalších televizních kanálů měla na můj život nějaký fatální dopad. Na své dospívání bez televize si vzpomenu vždy, když někdo začne mluvit o nepostradatelnosti ČT. Jako třeba její ředitel Jan Souček.

Ten v rozhovoru pro web Info.cz mluvil o tom, že pokud vláda a poslanci nestihnou do konce roku projednat zvýšení koncesionářských poplatků, bude muset ČT snížit počet kanálů. „V managementu České televize není nikdo, kdo by chtěl provozovat šest vyjedených krámů. Pokud tedy nedojde k navýšení poplatků, směřujeme k redukci počtu kanálů z šesti na tři: ČT1, ČT2 a ČT24,“ uvedl Souček s tím, že televize by musela zredukovat také hranou tvorbu, šetření by se dotklo i zpravodajského obsahu a na Kavčí hory by přišel strašlivý armagedon.

Poctivý hospodář versus pouťový střelec

Veřejnoprávní televize letos hospodaří s rozpočtem 7,95 miliardy korun. Díky novele by ČT získala do rozpočtu 865 milionů korun navíc. Ze Součkovy matematiky tedy plyne, že pro existenci tří televizních kanálů je nutné získat 865 milionů.“ Jestliže 10 procent rozpočtu znamená zrušení tří kanálů a omezení zbylých tří kanálů, tak je tento pán velice neschopný ředitel. Chtěl bych znát konkrétní čísla, proč osm miliard korun na vše nestačí, ale 8 800 milionů stačit bude. Tomu nemůže věřit nikdo, kdo aspoň trochu používá mozek,“ zhodnotil Součkovo počítání jeden z diskutujících na webu iDNES.cz, a trefil hřebík na hlavičku.

Bez detailního hloubkového auditu nejde o matematiku, ale jde o odhady, které z Kavčích hor létají v emocích. Vedení ČT chce, aby poplatky vzrostly o 15 korun na 150 měsíčně. Proč si ČT říká právě o 15 korun? Nestačilo by třeba sedm korun? Co třeba ponechat ČT sport, ale taneční taškařici StarDance do vysílání zařazovat pouze jednou za čtyři roky? Co je veřejnoprávního na tom, když sledujeme například funícího Lukáše Pavláska, který se snaží předstírat taneční kroky? Bez detailního auditu nepřipomíná Jan Souček starostlivého hospodáře, ale spíše pouťového střelce, který míří na ten největší váleček a doufá, že by mohl spadnout alespoň nějaký menší na straně.

Peníze navíc? Dobře, ale nekoupíš si za ně rum!

Před měsícem za mnou přišla dcera, že potřebuje zvýšit kapesné. Sedli jsme si a ptal jsem se jí, o kolik peněz chce navíc, na co ty peníze bude mít a zda nechce začít více chodit na brigády. Zajímalo mě, zda si za kapesné nekupuje drogy nebo rum. Udělali jsme si takový rodičovský audit, dcera lehce ze své představy slevila a já měl radost, že dokáže svůj ekonomický požadavek racionálně obhájit a ještě je s ní možná smysluplná diskuze.

S Českou televizí je taková diskuze složitější. Česká televize čeká s nataženou rukou, chce vyšší kapesné, ale nechce se bavit o tom, zda náhodou neutrácí za blbosti, které nemají s veřejnoprávní službou nic společného.

Pokud se chcete pobavit nad tím, jak si vedení ČT představuje transparentnost, tak si dejte do vyhledávače heslo kolik stojí StarDance či jaký plat má Moravec. Snaha dostat na jednoduché otázky přímé odpovědi roky připomíná bloudění v hustém lese. Zkusil se na to ředitele Součka zeptat také zkušený moderátor DVTV Martin Veselovský a veřejnoprávní mlžení bylo husté jako mlha nad rybníkem Brčálníkem. V jednu chvíli to vypadalo, že sám Souček neví, kolik StarDance opravdu stojí a zda se ČT vyplatí...

Fanoušci Marka Ebena mohou namítnout, že jsem jim v tomto komentáři nemusel sahat na jejich sobotní trsání, ale mohl jsem cílit třeba na Peče celá země, Filmovou sirénu Kamila Fily či Biatlon fokus podcast. A budou mít pravdu. Mohl jsem ukázat prstem i na jiné pořady. Mohl jsem zaměřit svou pozornost i na jiné moderátory, než je Eben s Moravcem. Mohl jsem ještě více do hloubky rozebírat finanční požadavky nejen pana Součka, ale i dalších členů veřejnoprávního managementu. To vše jsem jistě mohl, ale myslím, že by to měl udělat někdo jiný. Někdo, kdo přijde s nezávislým auditem a zhodnotí, zda na Kavčích horách umí hospodařit, nebo si jen žárlivě střeží bezuzdné vykrmování věčně hladového Otesánka.