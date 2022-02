Spor prozatím zažehnán. Prima se dohodla, její programy na O2 TV zůstávají

„Naším cílem vždy byli a budou spokojení diváci. Proto jsme rádi, že se nám podařilo domluvit se na nových podmínkách spolupráce se společností O2 Czech Republic, a to zpětně s platností od 1. ledna 2022.

Diváci tak mohou v O2 TV nadále sledovat oblíbené pořady skupiny Prima – nejen v živém vysílání, ale také zpětně ze záznamu,“ potvrdil komerční ředitel skupiny Prima Vladimír Pořízek.

„Tím to pro nás ale zdaleka nekončí, je to jen začátek. V následujících měsících nás totiž čeká nelehký úkol – do 1. června budeme připravovat nové, skutečně funkční řešení sledování reklamních bloků v rámci zpětného zhlédnutí,“ podotkl komerční ředitel O2 Czech Republic Richard Siebenstich.

Prima se začátkem února s O2 Czech Republic nedohodla na nových podmínkách spolupráce kvůli zákazu přetáčení reklamy při zpětném sledování programů přes internet. Podle O2 televize žádala navýšení poplatků o 2 500 %. Prima tehdy reagovala, že chtěla navýšení jen o jednotky korun za jednu domácnost.

Prima plánovala zakázat přetáčení reklam při zpětném zhlédnutí pořadů přes internet od března. Tento týden rozhodnutí odložila na červen a operátorům nabídla čtyři varianty úprav přetáčení reklamy.