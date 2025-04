Třicetiminutový magazín každou neděli představí podle tiskové zprávy televize témata, která by nikomu neměla uniknout, viděná očima reportérů CNN Prima NEWS. Nebude chybět investigativa ani překvapivá odhalení, slibuje Prima.

„Markéta Fialová je nejen skvělá moderátorka, ale také novinářka s velkým přehledem, která v Souvislostech dokáže poutavým způsobem propojovat jednotlivá témata tak, aby se v nich divák zorientoval,“ uvedl k novému pořadu ředitel zpravodajství a publicisticky CNN Prima NEWS Martin Švehlák.

Souvislosti startují v neděli 27. dubna po 22. hodině na Primě a následně v repríze je budou moci diváci sledovat v pondělí ve 14:20 na CNN Prima NEWS.

„CNN Prima NEWS v květnu oslaví páté výročí. Jsem pyšná na náš tým, na to, jak dnes naše vysílání vypadá. A start Souvislostí si nadělíme tak trochu jako dárek. Věřím, že naši nejlepší reportéři do nich budou rádi přispívat. Bude to pořad, který má podle mě všechny předpoklady pro to, aby si našel své diváky,“ svěřila se moderátorka nového pořadu.