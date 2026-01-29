„Působíme na velmi dynamickém trhu, který po nás vyžaduje větší rychlost, pružnost a jednotu. Segmenty TV, prima+, digital media a rádia zůstávají i nadále klíčové pro naše finanční řízení. Pro diváka a posluchače chceme být jednou silnou značkou s nejlepším obsahem na trhu,“ uvedl výkonný ředitel skupiny Prima Lukáš Kubát a doplnil, že díky změnám bude televize pohotověji reagovat na neustále se měnící preference diváků a rozvíjet své produktové segmenty s jasnější strategickou logikou.
V rámci změn tak vzniká nová divize Obsah a výroba, kterou povede Jan Maxa, dosavadní ředitel VOD segmentu skupiny Prima. Divize sjednocuje obsahovou strategii, vývoj i samotnou výrobu a chce posílit propojení kreativy a moderních technologií. Součástí týmu zůstávají Lenka Hornová (Fiction), Samo Jaško (R&E) a Lucie Kršáková (Výroba).
„Mým cílem je sjednotit obsahovou a výrobní agendu skupiny a aplikovat zde standardizované postupy a procesy, které povedou ke zvýšení efektivity, k zajištění maximální kvality a předvídatelnosti kreativních i realizačních výstupů při zachování tvůrčí energie a přidané hodnoty, která je nedílnou součástí audiovizuálního obsahu FTV Prima. Bude potřeba sladit strukturu a organizaci vlastní tvorby s dlouhodobými programovými potřebami skupiny, optimalizovat využití interních a externích zdrojů, a posílit zejména schopnost oslovit mladší cílové skupiny,“ popsal Maxa.
V souvislosti s jeho přesunem do čela nové divize převezme vedení platformy prima+ dočasně výkonný ředitel Lukáš Kubát. „Chci být v tomto klíčovém segmentu operativně přítomen, dokud nenajdeme nového lídra, a zajistit hladký průběh transformace,“ doplnil Kubát.
V souladu se strategií silnějšího propojování platforem také vzniká pod vedením dosavadního šéfa Distribuce & OTT Petra Krále tým, který sjednocuje produktový vývoj a distribuci. Cílem je zajistit, aby se obsah skupiny Prima dostával k divákům a posluchačům v technologicky špičkovém prostředí napříč VOD, online médii i rádiem.
„Nejpopulárnější forma obsahu je v dnešní době audio a video, které máme v DNA. Digitální produkty jsou pak vlastně takové nádoby, které tímto obsahem naplňujeme. Rolí produktového týmu je tyhle nádoby rychle rozvíjet, aby v nich lidé vždy spolehlivě našli, co si pustit či poslechnout. Proto chci vytvořit skvělý produktový tým a posouvat platformy VOD, digital media a rádií rychle dopředu,“ uvedl ředitel nové divize Produkt Petr Král.
Personální změny se chystají i v rámci Media Clubu. Vedení rádiové divize přebírá po Martinu Kašpárkovi Josef Hladík, šéfkou týmu key account manažerů se stává Michaela Lavičková.