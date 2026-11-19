„Prima MAX, to jsou filmy, které nás stále baví, a novinky, které dokážou překvapit. Už od počátku vysílání stanice jsme jako první přišli se dvěma sloty pro český film, a to prvenství si i po jedenácti letech úspěšně udržujeme. Jsme rádi, že se naše národní filmové poklady stále těší velké divácké oblibě,“ uvedla ředitelka programu skupiny Prima Alex Ruzek.
Na kanálu Prima MAX, který odstartoval vysílání 20. listopadu 2015 kasovním trhákem Vlk z Wall Street, se největší oblibě dlouhodobě těší akční a špionážní filmy (Skyfall, Spectre, Quantum of Solace), v závěsu jsou katastrofické scénáře (Fukušima, Černobyl), na třetím místě jsou pak české komedie jako Čertoviny, Ženy v běhu a Na samotě u lesa.
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Filmová pohádka Zdeňka Trošky Čertoviny se stala za poslední roky nejsledovanějším českým filmem s 309 000 diváků. Z dalších stálic české produkce se v TOP pořadech objevil také film Ženy v běhu (286 000 diváků) a Na samotě u lesa (285 000 diváků).
Letos se stanici nejvíce dařilo v prvním květnovém týdnu, kdy měla v cílové skupině 15+ celodenní share 3,11 %, a u mužů mezi 15 a 54 lety dokonce 3,84 %.
V prosinci se diváci Prima MAX mohou těšit na speciál s Jamesem Bondem a před nástupem Roberta Pattinsona si připomenout v roli Bonda Seana Conneryho nebo Pierce Bosnana ve filmech Žiješ jenom dvakrát, V tajné službě Jejího Veličenstva, Diamanty jsou věčné a Žít a nechat zemřít.
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Z premiérových snímků stanice představí příběh Rivalové a chybět rovněž nebude pořádné přání Vánoc, takže Šťastné a zběsilé, a v Novém roce si na MAXu posvítí na Přísně střežené tajemství.