Prima posiluje obchodní tým. Přichází Martin Králík, končí Ladislav Dianiška

Králík bude zodpovědný zejména za dlouhodobou spolupráci s významnými obchodními partnery, vyjednávání strategických multimediálních kontraktů a další rozvoj prodeje multimediálních produktů. Součástí jeho agendy bude také hledání nových obchodních příležitostí, vedení významných obchodních projektů a spolupráce na dalším rozvoji obchodní politiky Media Clubu.
„Media Club dnes nabízí klientům široké multimediální portfolio, a proto chceme ještě více využívat jeho potenciál napříč televizí, rádiem a digitálním prostředím. Martinovým úkolem bude dále rozvíjet strategické vztahy s našimi nejvýznamnějšími partnery a hledat nové obchodní příležitosti napříč celým portfoliem,“ uvedl generální ředitel skupiny Prima Lukáš Kubát.
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Martin Králík se v médiích pohybuje již téměř 30 let. Většinu profesního života strávil v mediálních agenturách. Působil mimo jiné jako CEO agentury MediaCom a stál u vzniku agentury Mindsquared. Poslední dva roky budoval ve start-upu TIVIO obchodní propozici pro portfolio connected TV kanálů napříč třemi zeměmi.
„Těším se, že budu součástí skupiny Prima právě v době, kdy se stále více otevírá prostor pro propojování jednotlivých mediatypů a služeb. Media Club je na českém trhu unikátní šíří svého portfolia napříč televizí, rádiem a digitálním prostředím, a právě v synergii těchto oblastí vidím velký obchodní potenciál,“ připojil Králík.
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Po dlouholetém působení v Media Clubu naopak společnost opouští obchodní ředitel televizní divize Ladislav Dianiška.
„Láďovi Dianiškovi bych chtěl poděkovat za dlouholetou práci pro Media Club a významný podíl na jeho rozvoji. Během jeho působení se Media Club výrazně rozrostl a stal se jedním z nejvýznamnějších mediálních zastupitelství na českém trhu. Děkuji mu za jeho nasazení, zkušenosti a vše, co pro Media Club odvedl, a přeji mu mnoho úspěchů,“ dodal Kubát.