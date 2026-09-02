„Skupina Prima se v poslední době výrazně proměňuje, vedle televizního vysílání stále více rozvíjíme streaming a další digitální produkty. S tím se mění i způsob, jakým chceme svou značku budovat a komunikovat. Pavel Vašek přináší zkušenosti z velmi dynamického prostředí, kde se podařilo vybudovat silný brand s jasným vztahem k zákazníkům. Věřím, že jeho zkušenosti a pohled nám pomohou Primu dál rozvíjet a posilovat její pozici napříč všemi platformami,“ uvedl generální ředitel skupiny Prima Lukáš Kubát.
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Pavel Vašek přichází do Primy z Rohlik Group, kde působil více než šest let. Naposledy vedl brandovou komunikaci a kampaně napříč všemi trhy skupiny. Měl na starosti také rozvoj privátních značek, PR, sociální sítě a influencer marketing. Předtím spolupracoval s řadou společností na tvorbě brandových a komunikačních strategií, mimo jiné s ALO diamonds, CERVA nebo Savills Czech Republic. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.
„Prima už dnes patří mezi nejsilnější značky v Česku a má výjimečnou pozici díky silnému obsahu a zásahu napříč televizí i digitálním prostředím. Mojí ambicí je na těchto základech dál stavět a rozvíjet značku tak, aby byla přirozenou součástí každodenního života lidí,“ připojil Pavel Vašek.
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Velkou příležitost vidí především ve streamingu a digitálních produktech, které podle něho umožňují oslovovat diváky novými způsoby a vytvářet s nimi dlouhodobější vztah. „Chceme Primu dál posouvat jako moderní mediální značku, která dokáže reagovat na měnící se potřeby publika, a zároveň aktivně ovlivňovat další vývoj mediálního trhu,“ doplnil.