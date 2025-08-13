Marketing Primy povede Michal Vodák, Aleš Pýcha odchází do Prima SOLOOTIONS

Skupina Prima mění od 1. září marketingový a komunikační tým. Na pozici marketingového ředitele (CMO) nastupuje Michal Vodák. Střídá Aleše Pýchu, který se po více než dvanácti letech posouvá do čela nově vznikající společnosti Prima SOLOOTIONS.

Novým marketingovým ředitelem (CMO) skupiny Prima bude zkušený marketér Michal Vodák | foto: TV Prima

„Rád bych Alešovi poděkoval za obrovský kus práce, kreativitu i za nastavení komunikace jednotlivých značek. Byl u všech důležitých milníků naší transformace ve velký mediální dům, stál u startu nových kanálů a značek, streamovací platformy prima+, multiplatformy CNN Prima NEWS i celé řady divácky úspěšných pořadů, jako byli Zrádci, Vinaři, Slunečná či ZOO. Těším se na spolupráci v jeho nové roli,“ uvedl generální ředitel skupiny Prima Marek Singer.

Dodal, že skupina Prima nadále pokračuje v transformaci z televizní skupiny na multimediální dům, kde je online klíčovou součástí růstu.

CNN Prima NEWS bude vysílat dál. Dostala licenci na dalších pět let

„Právě proto přichází Michal Vodák, jehož bohaté zkušenosti zejména s digitálním marketingem nám pomohou zesílit účinnost našich marketingových aktivit a efektivně oslovit naše diváky i v online prostředí. Jeho expertíza bude pro další rozvoj našich nových produktů, v čele s platformou prima+, zásadní,“ poznamenal Singer.

Michal Vodák do Primy přichází ze společnosti Notino. V minulosti působil jako komerční ředitel v Heureka Group, marketingový ředitel v Seznam.cz a mediálním domě MAFRA nebo jako brand manager ve společnosti MARS. Vystudoval Mendelovu univerzitu v Brně, kde získal doktorský titul, a část studií strávil také na Aston University v Birminghamu.

„Příchod do televizního světa je pro mě profesní výzvou, na kterou se těším. Věřím, že na Primě efektivně využiji své zkušenosti z dynamického online prostředí, které jsem získal v Heureka Group i Seznam.cz,“ svěřil se Vodák.

Připojil, že jeho cílem je efektivně využít sílu celého mediálního domu Prima a zároveň zesílit marketingovou komunikaci programových priorit směrem k mladším divákům na digitálních platformách.

Prima vytváří interní kreativní divizi, bude součástí marketingu a PR

Aleš Pýcha, který stál v čele marketingu Primy od roku 2013, se ujme vedení nové komunikační společnosti Prima SOLOOTIONS, která navazuje na téměř desetileté působení stejnojmenné agentury, kterou založil. Ta bude nově dodávat veškeré PR služby a pořádat eventy jak pro skupinu Prima, tak i pro další firmy spadající pod GES GROUP, a zároveň bude zodpovědná za oblast Public Affairs včetně mediální legislativy.

Do její zodpovědnosti bude dále patřit zajištění marketingové komunikace multiplatfromy CNN Prima NEWS, B2B aktivity skupiny Prima a rozvoj dalších strategických projektů skupiny GES.

Aleš Pýcha kariéru odstartoval ve společnosti Ernst & Young a působil také jako marketingový ředitel vydavatelství Metro nebo mediální skupiny MAFRA.

Skupina Prima je na českém trhu od roku 1993. V současné době provozuje vysílání třinácti celoplošných televizních a šesti rozhlasových stanic, dvou desítek webových portálů a více než padesáti profilů na sociálních sítích. Vydává také tištěné magazíny a pořádá eventy pro novináře, klienty i veřejnost.

