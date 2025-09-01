„Po sedmnácti letech předávám štafetu v řízení skupiny. Z jednoho televizního kanálu jsme za sedmnáct let vybudovali největší český multimediální dům s konsolidovanými výsledky dosahujícími téměř sedm miliard korun. Ovšem pokračující zásadní transformace mediálního chování diváků i posluchačů nás motivují, že právě teď, na vrcholu, je ten správný okamžik udělat zásadní změnu a svěřit každodenní řízení další generaci,“ uvedl Marek Singer.
V Lukáši Kubátovi vidí osobnost, která bude pokračovat v digitální transformaci, naplňovat strategii totálního videa a dovede skupinu Prima k dalším úspěchům.
„Já zůstávám předsedou boardu a v roli generálního ředitele se budu věnovat dlouhodobému strategickému rozvoji skupiny, inovacím a strategickým partnerstvím,“ doplnil Singer.
Ten stojí v čele skupiny Prima od března 2014, přičemž na postu výkonného ředitele působil již v letech 2008–2013. Dříve pracoval ve společnostech Unilever, Masterfoods či Karlovarské minerální vody.
|
Marketing Primy povede Michal Vodák, Aleš Pýcha odchází do Prima SOLOOTIONS
„Těším se na novou roli a na možnost navázat na dosavadní úspěchy skupiny Prima, zároveň posilovat její postavení na trhu. Mou prioritou bude schopnost rychle reagovat na změny mediálního prostředí a podporovat tým v adaptaci na nové výzvy,“ představil Lukáš Kubát.
Dodal, že digitalizace přináší zásadní změny ve zvyklostech diváků i nové způsoby monetizace – a v tom vidí velkou příležitost pro další rozvoj online platforem skupiny.
„Rád bych, aby Prima byla místem, kde se lidé cítí motivovaní, propojení jako tým a hrdí na to, co společně tvoříme,“ připojil nový výkonný ředitel.
Kubát před nástupem na Primu pracoval deset let ve společnosti CME, kde se věnoval korporátní strategii a monetizaci obsahu na trzích střední a východní Evropy. Kariéru zahájil ve společnostech Ernst & Young a Deloitte.
„Na pozici finančního ředitele přechází Jan Dosoudil, který prokázal schopnost úspěšně řídit finance jako zástupce finančního ředitele a má všechny předpoklady posouvat naši finanční agendu dál. Honzovi přeji na nové pozici hodně úspěchů,“ uvedl dále Kubát.
|
Prima mění strukturu vedení, streamovací službu prima+ povede Jan Maxa
Jan Dosoudil se nově také stává vedle Marka Singera (Chairman), Lukáše Kubáta (CEO), Jana Čadka (CCO), Josefa Stránského (CTO) a Jaroslava Hrabovského (investiční ředitel skupiny) šestým členem boardu mediální skupiny Prima.