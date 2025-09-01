Lukáš Kubát na Primě vystřídal Marka Singera, ten je nově generálním ředitelem

  16:00
Skupina Prima pokračuje ve změnách. Dosavadní šéf Marek Singer se posouvá z pozice výkonného ředitele (CEO) na post generálního ředitele (Chairman), kde se bude věnovat strategickému rozvoji skupiny. Na jeho pozici se posouvá dosavadní finanční ředitel Lukáš Kubát, který přebírá operativní řízení firmy a odpovídá za realizaci dlouhodobé strategie. Novým finančním ředitelem (CFO) skupiny se stává Jan Dosoudil.
Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima

Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima | foto: Prima

Novým prezidentem Asociace komerčních televizí je od jara 2025 Marek Singer,...
Novým finanční ředitelem skupiny Prima bude Lukáš Kubát, který doposud ve...
Tisková konference k takzvané velké mediální novele a problematice financování...
Marek Singer
6 fotografií

„Po sedmnácti letech předávám štafetu v řízení skupiny. Z jednoho televizního kanálu jsme za sedmnáct let vybudovali největší český multimediální dům s konsolidovanými výsledky dosahujícími téměř sedm miliard korun. Ovšem pokračující zásadní transformace mediálního chování diváků i posluchačů nás motivují, že právě teď, na vrcholu, je ten správný okamžik udělat zásadní změnu a svěřit každodenní řízení další generaci,“ uvedl Marek Singer.

V Lukáši Kubátovi vidí osobnost, která bude pokračovat v digitální transformaci, naplňovat strategii totálního videa a dovede skupinu Prima k dalším úspěchům.

„Já zůstávám předsedou boardu a v roli generálního ředitele se budu věnovat dlouhodobému strategickému rozvoji skupiny, inovacím a strategickým partnerstvím,“ doplnil Singer.

Ten stojí v čele skupiny Prima od března 2014, přičemž na postu výkonného ředitele působil již v letech 2008–2013. Dříve pracoval ve společnostech Unilever, Masterfoods či Karlovarské minerální vody.

Marketing Primy povede Michal Vodák, Aleš Pýcha odchází do Prima SOLOOTIONS

„Těším se na novou roli a na možnost navázat na dosavadní úspěchy skupiny Prima, zároveň posilovat její postavení na trhu. Mou prioritou bude schopnost rychle reagovat na změny mediálního prostředí a podporovat tým v adaptaci na nové výzvy,“ představil Lukáš Kubát.

Dodal, že digitalizace přináší zásadní změny ve zvyklostech diváků i nové způsoby monetizace – a v tom vidí velkou příležitost pro další rozvoj online platforem skupiny.

„Rád bych, aby Prima byla místem, kde se lidé cítí motivovaní, propojení jako tým a hrdí na to, co společně tvoříme,“ připojil nový výkonný ředitel.

Kubát před nástupem na Primu pracoval deset let ve společnosti CME, kde se věnoval korporátní strategii a monetizaci obsahu na trzích střední a východní Evropy. Kariéru zahájil ve společnostech Ernst & Young a Deloitte.

„Na pozici finančního ředitele přechází Jan Dosoudil, který prokázal schopnost úspěšně řídit finance jako zástupce finančního ředitele a má všechny předpoklady posouvat naši finanční agendu dál. Honzovi přeji na nové pozici hodně úspěchů,“ uvedl dále Kubát.

Prima mění strukturu vedení, streamovací službu prima+ povede Jan Maxa

Jan Dosoudil se nově také stává vedle Marka Singera (Chairman), Lukáše Kubáta (CEO), Jana Čadka (CCO), Josefa Stránského (CTO) a Jaroslava Hrabovského (investiční ředitel skupiny) šestým členem boardu mediální skupiny Prima.

1. září 2025  8:01,  aktualizováno  16:46

1. září 2025

