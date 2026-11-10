Od výběru oboru po testy. Předplatitelé iDNES Premium mají přípravu o tisíce levnější

V České republice si žáci vybírají z více než 1 400 středních škol a 6 400 oborů. Rozdíly v nárocích i v počtu uchazečů jsou přitom výrazné a rodiče často hledají informace o pravidlech, bodových hranicích z minulých let či zkušebních testech na mnoha různých místech. Právě tuto roztříštěnost řeší nový vzdělávací web Přijímačky krok za krokem, na jehož vzniku spolupracovali pedagogové, psychologové a odborníci na přijímací řízení.
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Přijímačky krok za krokem. Jak se nejlépe rozhodnout, radí autorka projektu
Projekt vydavatelství MAFRA nyní propojuje své služby s předplatným iDNES Premium. Všem stávajícím předplatitelům automaticky zpřístupňuje analytické nástroje Studijní kompas a Šance na přijetí dohromady za 1 Kč na 30 dní. Celosezonní přípravu pak mohou pořídit s poloviční slevou za
4 995 Kč místo běžných 9 990 Kč. Obě výhody mají uživatelé okamžitě k dispozici s libovolným aktivním tarifem. Stačí se na webu Přijímaček krok za krokem přihlásit pod stejným e-mailem, pod kterým čtenáři mají i předplatné iDNES Premium.
Roční tarif přinese úsporu téměř čtyři tisíce
Nejširší nabídku výhod získají předplatitelé, kteří ze svého současného nižšího tarifu přejdou na roční předplatné iDNES Premium, případně si svůj stávající roční tarif o další rok prodlouží. Za jedinou korunu si k němu mohou aktivovat 30 dní plného přístupu k portálu Přijímačky krok za krokem, jehož běžná cena je 3 990 Kč.
Za celkem 990 korun tak rodina získá nejen další rok prémiového čtení a předplatitelských benefitů, ale také měsíc všech placených nástrojů vzdělávacího webu. Vedle diagnostiky a dat pro výběr školy jde o cílené procvičování češtiny a matematiky i neomezené zkoušky nanečisto. Jen na samotném měsíčním přístupu tak domácnost ušetří 3 989 Kč.
Po uplynutí třiceti dnů platba automaticky neobnovuje. Případné pokračování je zcela na rozhodnutí rodiny, která může navázat sezonní variantou s 50% slevou. Ta platí až do konce června 2027.
Rozhodování podle dat místo dohadů
„Rodič během přijímaček řeší v zásadě dvě otázky: kam dítě přihlásit a jak ho připravit, aby na vybranou školu opravdu dosáhlo. Obojí spolu velmi souvisí,“ vysvětluje vedoucí vývoje projektu Jitka Stříbrná.
S hledáním vhodného směru pomáhá Studijní kompas, diagnostika určená žákům osmých a devátých tříd. Přibližně pětačtyřicetiminutový dotazník mapuje zájmy, silné stránky a studijní předpoklady dítěte. Výsledkem je individuální report s doporučenými obory a typy škol, přičemž vygenerovaný dokument v PDF zůstává ke stažení i po skončení placeného přístupu.
Nástroj Šance na přijetí následně porovnává výsledek žáka v cvičném testu Cermatu s bodovými hranicemi přijatých uchazečů z téhož roku. Pracuje s dostupnými údaji z let 2024 až 2026. Srovnávání v rámci stejného ročníku je klíčové, protože obtížnost testů se mezi jednotlivými lety mění. Historická minima sice nezaručují budoucí přijetí, společně s aktuálními kritérii školy však slouží jako důležitý podklad pro rozhodování.
Samostatně stojí každý z obou nástrojů 990 korun, společný balíček pak vychází na 1 490 Kč. Předplatitelé iDNES Premium je získají dohromady za korunu.
Procvičování tam, kde se ztrácejí body
Přípravná část webu je určena uchazečům z pátých, sedmých a devátých tříd. Staví na osvědčeném postupu: zkouška nanečisto nejprve ukáže aktuální úroveň, rozbor odhalí slabší místa a na ně plynule naváže cílené procvičování.
Namísto obecného konstatování, že dítěti nejde matematika, tak výsledky označí konkrétní skupiny úloh, ve kterých žák ztrácí body. Srozumitelné vysvětlení postupů pomáhá pochopit chyby a další test ověří, zda se je podařilo odstranit. Výsledky se ukládají do přehledného profilu, kde může rodina sledovat pokrok v čase.
Plný přístup nijak neomezuje počet zkoušek ani procvičování a funguje na počítači, tabletu i v mobilu. Samotný průvodce přijímacím řízením a katalog škol jsou po registraci dostupné zdarma.