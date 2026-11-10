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Od výběru oboru po testy. S iDNES Premium je příprava na přijímačky o tisíce levnější

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  9:05
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Ilustrační obrázek | foto: prijimackykrokzakrokem.cz

Přijímačky krok za krokem
Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek
Přijímačky krok za krokem
11 fotografií
Výběr střední školy a příprava na jednotné přijímací zkoušky představují pro rodiny žáků pátých, sedmých a devátých tříd náročné období. Nový vzdělávací portál Přijímačky krok za krokem proto na jednom místě propojuje data o školách, diagnostiku studijních předpokladů i cvičné testy. Předplatitelům iDNES Premium navíc přináší výhody v hodnotě tisíců korun.

V České republice si žáci vybírají z více než 1 400 středních škol a 6 400 oborů. Rozdíly v nárocích i v počtu uchazečů jsou přitom výrazné a rodiče často hledají informace o pravidlech, bodových hranicích z minulých let či zkušebních testech na mnoha různých místech. Právě tuto roztříštěnost řeší nový vzdělávací web Přijímačky krok za krokem, na jehož vzniku spolupracovali pedagogové, psychologové a odborníci na přijímací řízení.

Přijímačky krok za krokem. Jak se nejlépe rozhodnout, radí autorka projektu

Projekt vydavatelství MAFRA nyní propojuje své služby s předplatným iDNES Premium. Jeho uživatelům zpřístupní analytické nástroje Studijní kompas a Šance na přijetí dohromady za 1 Kč na 30 dní. Celosezonní přípravu pak mohou pořídit s poloviční slevou za 4 995 Kč místo běžných 9 990 Kč. Obě výhody jsou dostupné s libovolným tarifem, včetně měsíčního. Stačí se na webu Přijímaček krok za krokem přihlásit pod stejným e-mailem, pod kterým čtenáři mají i předplatné iDNES Premium.

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Přijímačky krok za krokem
Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek
11 fotografií

Roční předplatné přinese úsporu čtyři tisíce

Nejširší nabídku výhod získají čtenáři, kteří si pořídí roční předplatné iDNES Premium za 989 Kč. Za jedinou korunu si k němu mohou aktivovat 30 dní plného přístupu k portálu Přijímačky krok za krokem, jehož běžná cena je 3 990 Kč.

Za celkem 990 korun tak rodina získá nejen rok prémiového čtení a dalších předplatitelských benefitů, ale také měsíc všech placených nástrojů vzdělávacího webu. Vedle diagnostiky a dat pro výběr školy jde o cílené procvičování češtiny a matematiky i neomezené zkoušky nanečisto. Jen na samotném měsíčním přístupu tak domácnost ušetří 3 989 Kč.

Po uplynutí třiceti dnů se přístup k portálu automaticky neobnovuje. Případné pokračování je zcela na rozhodnutí rodiny, která může navázat sezonní variantou s 50% slevou. Ta platí až do konce června 2027.

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Žáci devátých tříd psali 28. ledna 2026 na řadě škol přijímačky nanečisto....

Rozhodování podle dat místo dohadů

„Rodič během přijímaček řeší v zásadě dvě otázky: kam dítě přihlásit a jak ho připravit, aby na vybranou školu opravdu dosáhlo. Obojí spolu velmi souvisí,“ vysvětluje vedoucí vývoje projektu Jitka Stříbrná.

S hledáním vhodného směru pomáhá Studijní kompas, diagnostika určená žákům osmých a devátých tříd. Přibližně pětačtyřicetiminutový dotazník mapuje zájmy, silné stránky a studijní předpoklady dítěte. Výsledkem je individuální report s doporučenými obory a typy škol, přičemž vygenerovaný dokument v PDF zůstává ke stažení i po skončení placeného přístupu.

Nástroj Šance na přijetí následně porovnává výsledek žáka v cvičném testu Cermatu s bodovými hranicemi přijatých uchazečů z téhož roku. Pracuje s dostupnými údaji z let 2024 až 2026. Srovnávání v rámci stejného ročníku je klíčové, protože obtížnost testů se mezi jednotlivými lety mění. Historická minima sice nezaručují budoucí přijetí, společně s aktuálními kritérii školy však slouží jako důležitý podklad pro rozhodování.

Samostatně stojí každý z obou nástrojů 990 korun, společný balíček pak vychází na 1 490 Kč. Předplatitelé iDNES Premium je získají dohromady za korunu.

Přijímačky krok za krokem

Procvičování tam, kde se ztrácejí body

Přípravná část webu je určena uchazečům z pátých, sedmých a devátých tříd. Staví na osvědčeném postupu: zkouška nanečisto nejprve ukáže aktuální úroveň, rozbor odhalí slabší místa a na ně plynule naváže cílené procvičování.

Namísto obecného konstatování, že dítěti nejde matematika, tak výsledky označí konkrétní skupiny úloh, ve kterých žák ztrácí body. Srozumitelné vysvětlení postupů pomáhá pochopit chyby a další test ověří, zda se je podařilo odstranit. Výsledky se ukládají do přehledného profilu, kde může rodina sledovat pokrok v čase.

Plný přístup nijak neomezuje počet zkoušek ani procvičování a funguje na počítači, tabletu i v mobilu. Samotný průvodce přijímacím řízením a katalog škol jsou po registraci dostupné zdarma.

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