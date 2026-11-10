Od výběru oboru po testy. S iDNES Premium je příprava na přijímačky o tisíce levnější

V České republice si žáci vybírají z více než 1 400 středních škol a 6 400 oborů. Rozdíly v nárocích i v počtu uchazečů jsou přitom výrazné a rodiče často hledají informace o pravidlech, bodových hranicích z minulých let či zkušebních testech na mnoha různých místech. Právě tuto roztříštěnost řeší nový vzdělávací web Přijímačky krok za krokem, na jehož vzniku spolupracovali pedagogové, psychologové a odborníci na přijímací řízení.
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Přijímačky krok za krokem. Jak se nejlépe rozhodnout, radí autorka projektu
Projekt vydavatelství MAFRA nyní propojuje své služby s předplatným iDNES Premium. Jeho uživatelům zpřístupní analytické nástroje Studijní kompas a Šance na přijetí dohromady za 1 Kč na 30 dní. Celosezonní přípravu pak mohou pořídit s poloviční slevou za 4 995 Kč místo běžných 9 990 Kč. Obě výhody jsou dostupné s libovolným tarifem, včetně měsíčního. Stačí se na webu Přijímaček krok za krokem přihlásit pod stejným e-mailem, pod kterým čtenáři mají i předplatné iDNES Premium.
Roční předplatné přinese úsporu čtyři tisíce
Nejširší nabídku výhod získají čtenáři, kteří si pořídí roční předplatné iDNES Premium za 989 Kč. Za jedinou korunu si k němu mohou aktivovat 30 dní plného přístupu k portálu Přijímačky krok za krokem, jehož běžná cena je 3 990 Kč.
Za celkem 990 korun tak rodina získá nejen rok prémiového čtení a dalších předplatitelských benefitů, ale také měsíc všech placených nástrojů vzdělávacího webu. Vedle diagnostiky a dat pro výběr školy jde o cílené procvičování češtiny a matematiky i neomezené zkoušky nanečisto. Jen na samotném měsíčním přístupu tak domácnost ušetří 3 989 Kč.
Po uplynutí třiceti dnů se přístup k portálu automaticky neobnovuje. Případné pokračování je zcela na rozhodnutí rodiny, která může navázat sezonní variantou s 50% slevou. Ta platí až do konce června 2027.
Rozhodování podle dat místo dohadů
„Rodič během přijímaček řeší v zásadě dvě otázky: kam dítě přihlásit a jak ho připravit, aby na vybranou školu opravdu dosáhlo. Obojí spolu velmi souvisí,“ vysvětluje vedoucí vývoje projektu Jitka Stříbrná.
S hledáním vhodného směru pomáhá Studijní kompas, diagnostika určená žákům osmých a devátých tříd. Přibližně pětačtyřicetiminutový dotazník mapuje zájmy, silné stránky a studijní předpoklady dítěte. Výsledkem je individuální report s doporučenými obory a typy škol, přičemž vygenerovaný dokument v PDF zůstává ke stažení i po skončení placeného přístupu.
Nástroj Šance na přijetí následně porovnává výsledek žáka v cvičném testu Cermatu s bodovými hranicemi přijatých uchazečů z téhož roku. Pracuje s dostupnými údaji z let 2024 až 2026. Srovnávání v rámci stejného ročníku je klíčové, protože obtížnost testů se mezi jednotlivými lety mění. Historická minima sice nezaručují budoucí přijetí, společně s aktuálními kritérii školy však slouží jako důležitý podklad pro rozhodování.
Samostatně stojí každý z obou nástrojů 990 korun, společný balíček pak vychází na 1 490 Kč. Předplatitelé iDNES Premium je získají dohromady za korunu.
Procvičování tam, kde se ztrácejí body
Přípravná část webu je určena uchazečům z pátých, sedmých a devátých tříd. Staví na osvědčeném postupu: zkouška nanečisto nejprve ukáže aktuální úroveň, rozbor odhalí slabší místa a na ně plynule naváže cílené procvičování.
Namísto obecného konstatování, že dítěti nejde matematika, tak výsledky označí konkrétní skupiny úloh, ve kterých žák ztrácí body. Srozumitelné vysvětlení postupů pomáhá pochopit chyby a další test ověří, zda se je podařilo odstranit. Výsledky se ukládají do přehledného profilu, kde může rodina sledovat pokrok v čase.
Plný přístup nijak neomezuje počet zkoušek ani procvičování a funguje na počítači, tabletu i v mobilu. Samotný průvodce přijímacím řízením a katalog škol jsou po registraci dostupné zdarma.