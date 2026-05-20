Jednou z nich je i obchodní sdělení se surikatami Tesco Mobile. Virtuálně vložené postavičky surikat se od zahájení turnaje 15. května objevují přímo ve studiu ČT sport během přenosů z mistrovství.
Postavičky reagují na dění v přímém přenosu. Tuzemské zastoupení Tesco Mobile připravilo dvě varianty hokejových surikat, přičemž každá má osm různých textů na transparentech. Animace běží bez zvuku, aby nerušily samotný přímý přenos.
Šampionát hostí do 31. května švýcarská města Curych a Fribourg.
Tesco Mobile s virtuálními surikatami, svými maskoty, pracuje dlouhodobě - stejný formát nasadilo u přenosů fotbalové Chance ligy a tenisových turnajů.
|
MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?
„Surikaty využíváme ke komunikaci již roky. Tesco Mobile profilujeme jako rodinného, vstřícného operátora a surikaty, přirozeně společenská zvířata vzájemně pečující o celou smečku, jsou pro tuto roli ideálním maskotem,“ vysvětlila ředitelka marketingu Tesco Mobile Lada Franková.
V Evropě fanoušek vidí jinou reklamu než v Asii
Virtuální grafika doplňuje televizní přímé přenosy v Česku už dvě desítky let. Na pozadí živého vysílání díky ní divák vidí sestavy týmů, grafický rozbor zajímavých situací ale i virtuální reklamu.
|
Virtuální grafika se v přímých přenosech objevuje už 20 let, nově je i slyšet
Divák se s virtuální reklamou setká například i při zápasech hokejové NHL, kde jsou během televizních přenosů mantinely pokryty právě virtuální reklamou. Ta je zcela realisticky zakomponována do obrazu a divák ji může odhalit jen v momentě, kdy se reklama mění (každých 30 sekund).
Výhodou je, že může být kreativnější než klasický polep mantinelů a může být i geograficky zacílená. V Evropě tak sportovní fanoušek vidí jinou reklamu než třeba v Asii.