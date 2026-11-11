První zastávkou bude v neděli 22. listopadu Ostrava, kde multikino CineStar v OC Futurum přivítá legendární derby mezi Liverpoolem a Manchesterem United. O týden později, v neděli 29. listopadu, se akce přesune do pražského CineStaru v centru Westfield Černý Most. Zde diváky čeká souboj gigantů a bitva o čelo tabulky mezi Arsenalem a Manchesterem City.
Kromě samotného utkání promítaného na velkém plátně se návštěvníci mohou těšit na detailní taktický rozbor. Expertní týmy stanice CANAL+ Sport nabídnou své postřehy v předzápasové diskuzi, o poločase i bezprostředně po závěrečném hvizdu.
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„Fotbalová Premier League nabízí neuvěřitelné emoce a my chceme divákům zprostředkovat co nejautentičtější zážitek blížící se atmosféře na stadionu. Spojení obřího plátna, zaplněného sálu fanoušků a bezprostředního expertního pohledu přímo na místě dává přenosu úplně jiný rozměr,“ popsal ředitel sportu společnosti CANAL+ pro Českou republiku a Slovensko Jiří Hošek.
Pro návštěvníky bude připraven také doprovodný program. Ve foyer kin mohou změřit síly v herní zóně na konzolích PlayStation, vyzkoušet dynamický Subsoccer nebo se zapojit do výzvy u fotostěny Powerade. Pro dospělé diváky bude připravena ochutnávka piva Guinness. Každý návštěvník obdrží drobný dárek a ve vědomostních kvízech bude možné soutěžit také o vstupenky na utkání Premier League přímo v Anglii.
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Stanice CANAL+ Sport 1 a CANAL+ Sport 2 nabízejí přímé přenosy anglické Premier League, ženského tenisového okruhu WTA i nejvyšší ženské fotbalové soutěže Barclays Women’s Super League (BWSL). Portfolio doplňuje francouzská ragbyová liga Top 14 a dynamická padelová série Premier Padel.
CANAL+ je globální mediální a zábavní společnost působící ve více než 70 zemích Evropy a Afriky. Videoplatformu CANAL+ využívá více než 40 milionů předplatitelů, kteří zde najdou lokální i světovou kinematografii, živé sportovní přenosy či televizní seriály.