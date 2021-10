Nejsledovanější předvolební debata byla na ČT, přilákala milion diváků

Superdebatu České televize (ČT) vidělo 704 tisíc na ČT1 a 322 tisíc na ČT24, což znamenalo podíl na sledovanosti 26,7 procenta.

Debaty ve veřejnoprávní televizi se zúčastnilo osm představitelů politických stran s největšími volebními preferencemi. Z předcházejících diskusí s krajskými lídry byly nejsledovanější ty ze Středočeského kraje, Prahy a Ústeckého kraje, které přilákaly vždy přes 170 tisíc diváků.

Čtvrteční poslední předvolební debatu na Nově si nenechalo ujít 833 tisíc diváků starších 15 let, to znamenalo podíl 21 procent. Nova zároveň uvedla, že v cílové skupině 15 až 54 let byla její večerní diskuse nejsledovanější. V první podvečerní debatě diskutovali zástupci politických stran, hnutí nebo koalic, které by podle předvolebních průzkumů překročily v průměru hranici pěti procent hlasů nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, ale zároveň se neumístily mezi prvními třemi.

Televize nakonec hranici posunula na čtyři procenta, aby vzala v potaz statistickou chybu, protože dva subjekty získaly jen těsně pod pět procent. Druhá debata patřila lídrům prvních třech stran, hnutí či koalic, tedy ANO a koalicím Spolu a Pirátů se STAN.

Na Primě a CNN Prima News superdebata Česko hledá premiéra se čtyřmi politickými lídry minulou neděli večer přilákala 638 tisíc diváků starších 15 let, což bylo přes 17 procent lidí, kteří byli v té době u televize. Na CNN Prima News superdebata přinesla nejvyšší podíl stanice v hlavním vysílacím čase 2,66 procenta. Živý stream ze superdebaty sledovalo v průběhu nedělního večera na zpravodajském webu CNNPrima.cz 108 615 lidí.