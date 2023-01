Televizní předvolební debaty uzavírá Nova, diskusi budou hostit i kina

„Zpravodajství bylo požádáno od některých provozovatelů kin, zda by mohli debatu vysílat. A my jsme jim to povolovali a řešili signál,“ uvedla mluvčí Novy Barbora Dlabáčková.

Konkrétně v Horké Vaně v Českých Budějovicích je pro diváky připraveno zhruba sto míst. Do českokrumlovského kina Luna se jich vejde 238. „Co bude nestandardní, že bude otevřeno, dokud budou lidé debatovat. Klidně až do večerních hodin,“ sdělil serveru TN Live provozní kulturního klubu Horká Vana Tomáš Karlík.

V debatě od 17:00, kterou bude moderovat Bára Divišová, se divákům představí Jaroslav Bašta, Karel Diviš, Pavel Fischer, Marek Hilšer a Tomáš Zima. Hosty debaty, která začne ve 20:00 a bude ji moderovat Rey Koranteng, budou Andrej Babiš, Danuše Nerudová a Petr Pavel.

Koncept se osvědčil

„Koncept dvou debat se nám již velmi osvědčil při posledních sněmovních volbách. Každý z kandidátů bude mít dostatek prostoru vyjádřit představy o směřování naší země, což je důležité hlavně pro diváky, kteří stále ještě nejsou rozhodnuti, koho budou volit. A rozhodnutý divák si bude moci potvrdit, že se svou favoritkou či favoritem opravdu sdílí názory, postoje a hodnoty,“ uvedl ředitel zpravodajství TV Nova Kamil Houska.

Obě debaty prezidentských kandidátů se odehrají ve zpravodajském studiu v hlavní budově Novy. „Chápeme důležitost televizních debat v rozhodovacím procesu, a proto to pojímáme se vší vážností a důležitostí. I proto budou obě debaty bez přítomnosti diváků a také nepřerušované reklamou,“ připojil šéfredaktor zpravodajství Novy Michal Kratochvíl.

Doplnil, že diváci nepřijdou ani o příjezdy jednotlivých kandidátů a jejich poslední rozhovory před vstupem do studia. „To vše včetně komentářů a analýz publicistky a ekonomky Lenky Zlámalové a politologa Jana Herzmanna,“ dodal.

„Stejný servis chceme poskytnout i našim spoluobčanům žijícím a volícím v zahraničí, a proto bude vysílání debaty na TN Live na webu TN.cz geograficky neblokované. Bude ho tedy možné sledovat po celém světě,“ uzavřel Kratochvíl.

Debaty diváky lákají

Dosavadní televizní debaty k obrazovkám přilákaly každá přes milion diváků. Nedělní superdebatu osmi prezidentských kandidátů v České televizi sledovalo na programech ČT1 a ČT24 dohromady 1,54 milionu diváků starších 15 let.

Středeční druhá předvolební Superdebata Hledá se prezident na hlavním kanále Primy a zpravodajské stanici CNN Prima NEWS zasáhla téměř 1, 8 milionu všech dospělých diváků. Pořad dosáhl share 25,65 procenta v cílové skupině 15+. Na prvním místě zabodoval také u strategické cílové skupiny 15 - 69 let i u mladších diváků v mezi 15 a 54 lety. Na webu CNNPrima.cz měla debata celkem 289 200 zobrazení, uvedla televize Prima.

První kolo prezidentských voleb se bude konat v pátek a v sobotu 13. a 14. ledna, případné druhé kolo pak o 14 dnů později.