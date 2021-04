Novým mluvčím investiční skupiny PPF je Leoš Rousek

Rousek bude mít na starosti i rozvoj investorské a byznysové komunikace skupiny, sdělila firma v tiskové zprávě.

Rousek do PPF přešel ze společnosti Home Credit International, ve které od začátku letošního roku pracoval v oblasti vztahů s investory a externí komunikace. Před příchodem do Home Credit spolupracoval se skupinou PPF jako nezávislý konzultant v oblasti médií a vztahů s investory. Před tím řadu let působil jako ekonomický novinář. Vedl kancelář tiskové agentury Dow Jones Newswires v Moskvě a Praze a byl korespondentem listu The Wall Street Journal pro střední a východní Evropu. Dva roky byl i hlavním ekonomickým analytikem Hospodářských novin.

Skupina PPF investuje do řady odvětví od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. Vedle České republiky PPF působí ve 24 dalších zemích na třech kontinentech - v Evropě, Asii a Severní Americe. PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídící strukturu v Nizozemsku. Klíčovou holdingovou společností skupiny je PPF Group N. V. se sídlem v Amsterodamu. Majoritním vlastníkem PPF Group, N. V. byl až do své smrti Petr Kellner, který podle výroční zprávy společnosti za rok 2019 ovládal 98,93 procenta PPF.

Celosvětově skupina zaměstnává na 98 tisíc lidí, jen v Česku společnosti PPF evidovaly koncem loňského června zhruba 14 tisíc zaměstnanců. Skupina PPF vykázala v roce 2019 hospodářský výsledek po zdanění 935 milionů eur (24,5 miliardy korun) ve srovnání s 815 miliony eur o rok dřív.

Kellner zemřel spolu s dalšími čtyřmi lidmi při nehodě vrtulník na Aljašce na konci března.