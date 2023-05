Poslechovost rádií stoupla, opět vede Radiožurnál před Impulsem

Třetí skončila Evropa 2 a 685 tisící posluchači a nárůstem o 36 tisíc. Na dalších místech jsou Blaník a Frekvence 1.

„Budeme dál hrát českou a slovenskou muziku, kterou už od začátku vysílání Impulsu mají naši posluchači tak rádi. Dokazují nám to už dvě desítky let svou věrností ve výsledcích Radioprojektu a my jim za to děkujeme,“ uvedl generální ředitel nejposlouchanější soukromé stanice Rádia Impuls Jiří Hrabák.

Připomněl, že ve vysílání stanice bylo jen před několika dny v přímém přenosu pokřtěno nové album skupiny Divokej Bill.

„S radostí jsme jako první mohli oznámit výjimečný návrat slovenské hudební legendy Elán na pódium O2 areny, u kterého budeme. Těšíme se na tradiční letní festival Benátská! s Impulsem, odkud odvysíláme pro naše posluchače v přímém přenosu další exkluzivní Živáááák,“ doplnil Hrabák.

Dodal, že na vlnách Impulsu vrcholí soutěž o moderní chalupu snů za milion a půl a k tomu čekají na posluchače výhry za desítky tisíc korun denně. Zuřivý reportér Aleš Růžička posluchače zaveze Tatrovkou do pouště Atacama anebo na modní přehlídku, Patrik 007 je zase provede kolonami nebo Polední Impulsy Honzy Benešovského zorientují v aktuálním dění.

Češi si v průměru pustili dvě stanice týdně

Z nadregionálních stanic měla podle Radioprojektu největší poslechovost Hitrádia s 445 tisíci posluchači, což je o 21 tisíc více než v minulém období.

Těsně na druhé příčce skončila Kiss rádia se 444 tisíci posluchači, tedy s nárůstem o devět tisíc lidí. Třetí Beat měl okolo 290 tisíc posluchačů.

Každý týden poslouchalo rádio 83,3 procenta populace, denně si rádio pustilo 55,6 procenta lidí, což je o 1,2 procentního bodu více než v minulém období. Češi si v průměru pustili dvě stanice týdně a 1,4 stanice denně.