Rozšíření okruhu poplatníků mnohé z nás vedlo k zamyšlení, zda se nás povinnost platit za rozhlas a televizi také týká. Dle novely zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, je nově totiž povinna platit každá fyzická osoba, která vlastní jakýkoli přijímač schopný přenášet rozhlasové nebo televizní vysílání. Kromě televize a rádia tedy také mobilní telefon, počítač, notebook nebo tablet připojený k internetu. Existuje však několik výjimek, například studenti a mladí lidé žijící s rodiči. Jaké jsou další podmínky osvobození od poplatků?

Kolik je nyní rozhlasový a televizní poplatek? Podle novely zákona, která je účinná od 1. května 2025, se zvyšuje televizní poplatek na 150 Kč (z původních 135 Kč) a rozhlasový poplatek na 55 Kč (z původních 45 Kč). Celková částka je tedy nyní 205 Kč za oba poplatky.

Kdo nemusí platit rozhlasový a televizní poplatek?

Mohlo by se zdát, že pravidla pro osvobození fyzických osob od rozhlasového a televizního poplatku jsou poměrně striktně vymezena. Výjimky v placení představují lidé s úplnou nebo částečnou slepotou obou očí, dále s úplnou nebo částečnou hluchotou a cizinci, kterým nebylo na území České republiky uděleno povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu.

Od placení jsou také osvobozeni všichni, kdo žijí s poplatníkem v jedné domácnosti. Protože za jednu domácnost se platí jen jeden poplatek za rozhlas a jeden za televizi, bez ohledu na počet přijímačů, počítačů, notebooků a mobilních telefonů v domácnosti.

Platební povinnost se také nevztahuje na jednotlivce a domácnosti, jejichž příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15 násobek životního minima, přepočteno na počet členů domácnosti. Jenže tady přichází ke slovu zásadní otázka. Co je to vlastně domácnost?

Životní minimum na měsíc, tedy součet všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti Jednotlivec 4 860 Kč První dospělá osoba v domácnosti 4 470 Kč Druhá a další dospělá osoba v domácnosti 4 040 Kč Dítě do 6 let 2 480 Kč Dítě od 6 do 15 let 3 050 Kč Dítě od 15 do 26 let (nezaopatřené) 3 490 Kč

Kdo žije ve společné domácnosti?

Pokud spolu dva lidé bydlí, znamená to, že spolu tvoří společnou domácnost? Ano i ne, záleží především na charakteru jejich soužití. Nejde totiž o to, zda bydlí pod jednou střechou, ale zda se společně na chodu domácnosti podílejí. Pojem společná domácnost je pak definován judikaturou Nejvyššího soudu jako „soužití dvou nebo více fyzických osob, které spolu žijí trvale a které společně uhrazují náklady na své potřeby.“

Co je společná domácnost? dvě a více osob, které spolu žijí trvale a které společně uhrazují náklady na své potřeby:

manželé

lidé žijící v partnerském svazku

rodiče a děti Co není společná domácnost? soužití studentů a spolubydlících

pronajímatel a nájemník

Dá se ovšem namítnout, že bráno do důsledku žádné soužití není navždycky. Na druhou stranu koexistence manželů či partnerů a jejich dětí není dopředu časově omezená, a je tedy považována za trvalou.

Pokud spolu lidé jenom bydlí a mají po dobu určitou společný nájem bytu (ve smyslu § 2270 občanský zákoník č. 89/2012 Sb.), pak se předpokládá, že si každý hradí své náklady sám, nežijí spolu trvale, a netvoří tedy jednu domácnost. Spolubydlící tedy musí hradit poplatky každý zvlášť.

Vzhledem k tomu, že se přihlášení k platební povinnosti váže ke konkrétním osobám, nemusí si ho pak nájemníci znovu přihlašovat v každém dalším bydlišti. Zkrátka si svou „ulitu“ s televizním a rozhlasovým poplatkem vlečou všude s sebou.

Stačí, že mám trvalé bydliště s rodiči?

Dospělí, kteří jsou již zaměstnaní a mají rozhlasový nebo televizní přijímač ve smyslu zákona (tedy např. i chytrý telefon), se považují za poplatníky bez ohledu na to, zda žijí sami nebo v jednom bytě se spolubydlícími. A to i za předpokladu, že mají trvalé bydliště stále hlášené na jiné adrese.

Jsem student. Musím platit poplatek za televizi a rozhlas?

U studentů je však situace trochu jiná, protože k nim mají rodiče vyživovací povinnost, dokud nejsou schopni živit se sami. „Ve smyslu § 20 zákona č. 155/1995 Sb. Zákona o důchodovém pojištění se na ně hledí jako na nezaopatřené dítě, jímž je i zletilý student, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem, nejdéle pak do 26 let,“ konkretizovala situaci studentů pro iDNES.cz Blanka Bumbálková z oddělení komunikace Českého rozhlasu. Předpokládá se tedy, „že rodiče těchto studentů se podílejí na úhradě nákladů svého dítěte (studenta) a tento student tvoří s rodiči společnou domácnost do doby, než studium ukončí a bude mít vlastní příjem,“ doplňuje zástupkyně Českého rozhlasu.

Pokud ovšem student netvoří společnou domácnost s rodiči, živí se sám a vlastní rozhlasový přijímač, musí uhradit poplatek sám. Výjimku pak mohou získat ti, kteří nevydělávají více než 2,15 násobek životního minima, tedy v případě jednotlivce 10 449 korun měsíčně. I tak jsou dle slov Blanky Bumbálkové povinni se přihlásit k rozhlasovému poplatku a zároveň mohou požádat o osvobození. To potvrzuje i Radek Konečný z tiskového oddělení České televize: „Pokud by takoví studenti naplňovali zákonné podmínky a byli by považování za poplatníky, tj. netvoří společnou domácnost jinde (např. u rodičů), měli by se k poplatkům přihlásit a současně požádat o osvobození ze sociálních důvodů, které je platné po dobu šesti měsíců. Po uplynutí této doby musí poplatník o osvobození požádat znovu.“

Může za spolubydlící platit poplatky majitel bytu?

Nabízí se otázka, zda by nebylo jednodušší, aby poplatky v bytě za nájemníky hradil pronajímatel bytu a zahrnul je pak do celkové částky, kterou dostává jako nájemné. Česká televize tuto situaci uzná pouze za podmínky, že „je doložena nájemní smlouva s příslušným ujednáním, potvrzení o platbě včetně variabilního symbolu a zároveň doklad, že majitel hradí poplatek i za svou vlastní domácnost,“ jak uvedl pro iDNES.cz Radek Konečný z tiskového oddělení ČT s tím, že po ověření těchto podkladů bude platba vedena jako úhrada za nájemníka.

Pokud však v nájmu není jednotlivec nebo rodina, ale spolubydlící, kteří nemají jednu domácnost podle výše uvedené definice, měl by se přihlásit každý zvlášť.

Jak se platí rozhlasový a televizní poplatek?

Platí se: trvalým bankovním příkazem

platební kartou a metodami s ní spojenými (Apple Pay a Google Pay)

expresním bankovním převodem

přes SIPO.

Přihlásit se můžete přes SIPO na České poště. Další možností je registrace do účtu poplatníka na webových stránkách České televize i Českého rozhlasu, kde se k poplatku přihlásíte. Také zde vyberete platební metodu a intervaly plateb (měsíční, čtvrtletní, roční). Pokud jste již uhradili např. roční, půlroční i čtvrtletní poplatek bankovním převodem, budete vyzváni k doplacení nové výše poplatku. SIPO se zvyšuje automaticky.