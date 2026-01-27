Vláda chce změnit financování ČT a ČRo. Kdy a jak hodlá poplatky zrušit?

Vláda počítá se zrušením poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Minulý týden se na tom shodla koaliční rada. Konec koncesionářských poplatků před volbami slibovala hnutí ANO i SPD. Senát se ale postavil proti jejich zrušení. Jak vláda plánuje další financování veřejnoprávních médií? Od kdy by měla změna platit? Jaký bude přechod k jiné formě placení médií veřejné služby?
Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden řekl, že se zrušením poplatků počítá vládní program. Změnu očekává od roku 2027. Česko pak bude podle něj už osmnáctou zemí Evropské unie, která bude financovat veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Stát možná také zřídí účet, na nějž by občané mohli na Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo) navíc přispívat dobrovolně.

Poslanci mají zanedlouho projednávat návrh, aby hospodaření České televize a Českého rozhlasu mohl kontrovat Nejvyšší kontrolní úřad. Navrhli to senátoři napříč spektrem.

Koalice se dohodla na zrušení poplatků ČT i rozhlasu. Má to být od ledna 2027

Poplatky v EU

Poplatky za veřejnoprávní média se platí v deseti zemích EU. Ve většině z těchto zemí jsou poplatky za veřejnoprávní rozhlas a televizi spojené, nejvyšší částku měsíčně platí lidé v Německu a Rakousku, nejméně v Portugalsku a Řecku.

V minulosti se poplatek za veřejnoprávní média vybíral ve většině zemí dnešní sedmadvacítky, mezi roky 2009 a 2024 je podle údajů Evropské vysílací unie (EBU) zrušilo devět států: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Maďarsko, Malta, Rumunsko, Slovensko a Švédsko. Vesměs je nahradila přímá platba ze státního rozpočtu, například ve Skandinávii navázaná na vybranou daň z příjmu.

Zdroj: ČTK

Jak bude přechod k jiné formě placení médií veřejné služby vypadat?

Místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO) v rozhovoru pro iDNES.cz uvedl, že nový zákon, který by změnil financování ČT a ČRo, by se mohl do Sněmovny dostat v květnu, aby platil od 1. 1. 2027.

„Na začátku je potřeba udělat věcný záměr, přičemž já už nějaké podklady mám, protože jsem to dostal za úkol před volbami, stejně jako ostatní dostali za úkol věci, které jsme slibovali, abychom se nemuseli vymlouvat na sto dní hájení. Takže já mám v zásadě věcný záměr, a dokonce i nějakou první verzi paragrafového znění, která vychází z našeho dlouhodobého konceptu a slibu, že zrušíme koncesionářské poplatky,“ uvedl v rozhovoru.

Pavel už zahájil kampaň, říká Nacher. Mluví i o údajné dohodě Motoristů s Hradem

Připustil, že při schvalování zákona očekává obstrukce nebo protesty veřejnosti.

Jak se financování ČT a ČRo má změnit?

„To bych teď nechtěl specifikovat. Bude to ale napojené na státní rozpočet tak, aby byly zachované základní parametry, jako je udržitelnost, což znamená, že to bude trvalé, předvídatelné. Musí tam být ale i kontrola, když jsou to peníze daňových poplatníků,“ vysvětlil Nacher.

Zásadní je, aby nám zůstal stejný rozpočet, říká šéf ČT k plánu rušit poplatky

Od kdy bude změna platit?

Návrh na zrušení poplatků může oddálit Senát tím, že návrh zákona zamítne a vrátí ho zpět do Sněmovny, a proto by nový zákon nemusel začít platit od 1. ledna 2027.

„Je to podle mě velmi pravděpodobné, že nám to vrátí a bude na nás, abychom to včas přehlasovali. To samé se samozřejmě může týkat i veta prezidenta,“ poznamenal v rozhovoru pro iDNES.cz poslanec Nacher.

Češi platí čtvrté nejnižší poplatky za veřejnoprávní média v EU, ukázal průzkum

Co platí dnes?

V minulém volebním období prosadila tehdejší vládní koalice Petra Fialy zvýšení koncesionářských poplatků pro Českou televizi i Český rozhlas.

Roční poplatek za televizi a rozhlas se nesmí hradit kdykoliv. Letošní termín se blíží

Poplatek za ČT se zvýšil od května loňského roku ze 135 na 150 korun za měsíc, u Českého rozhlasu ze 45 na 55 korun měsíčně. Platí ho i ty domácnosti, které nemají televizi, ale chytrý telefon, počítač či tablet.

