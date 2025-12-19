Zeman na Štěpána, Pavel na Nový rok. Kdy zazní projevy českých lídrů

O vánočních svátcích pravidelně přinášejí svá poselství i politici. Předseda Senátu Miloš Vystrčil pozdravil občany už ve čtvrtek. Své poselství se o Vánocích chystá tradičně přednést i bývalý prezident Miloš Zeman. Jeho nástupce Petr Pavel a nový premiér Andrej Babiš pozdraví obyvatele Česka na Nový rok.
Příprava na vánoční projev. Miloš Zeman byl známý svými vánočními projevy,...

Příprava na vánoční projev. Miloš Zeman byl známý svými vánočními projevy, které se staly tradicí během jeho funkčního období. Tyto projevy začal pronášet v roce 2013, kdy obnovil prvorepublikovou tradici vánočních poselství, která byla přerušena po roce 1948. Ve svých projevech často bilancoval uplynulý rok, komentoval aktuální politické a společenské události a sdílel své názory na různé otázky. Například v roce 2021 se vyslovil pro povinné očkování proti covidu-19 a kritizoval Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal). (26. prosince 2022) | foto: ČTK

Prezident Petr Pavel při novoročním projevu
Prezident Petr Pavel při natáčení novoročního projevu (1. ledna 2025)
Bývalý prezident Miloš Zeman přednese své vánoční poselství na stanici CNN Prima NEWS tradičně na Štěpána, tedy 26. prosince, hodinu po poledni.

Jako první z vrcholných politiků přednesl vánoční projev předseda Senátu Miloš Vystrčil. Jako již tradičně 18. prosince, v den výročí ustavující schůze českého Senátu v roce 1996. Šlo již o třetí Vystrčilovu adventní promluvu. „Není to lehké, ale máme velkou výhodu. Žijeme v krásné, bezpečné a svobodné zemi. Máme být na co hrdí. Máme na co navazovat,“ řekl a zdůraznil, že nová vláda Andreje Babiše převzala Českou republiku v situaci, kdy je jednou z nejméně zadlužených zemí v Evropské unii.

Je to i náš boj. Když to nepochopíme, můžeme ztratit svobodu, varoval Vystrčil

Na Nový rok pak občany osloví prezident Petr Pavel i nový premiér Andrej Babiš. Zatímco projev hlavy státu bude vysílat televize, konkrétně na České televizi stanice ČT1 a ČT24 a komerční stanice Prima, CNN Prima NEWS i Nova, premiér využije sociálních sítí.

„Televizní projev mít letos nebudu. Myslím, že lidi mají té politiky po uplynulém roce až nad hlavu a v televizi budou raději koukat na pohádky nebo romantické filmy než na další politický projev. Já popřeju na Štědrý den a projev budu mít na Nový rok, udělám to ale na mých sociálních sítích a kdo o to bude mít zájem, tak si to pustí,“ sdělil Andrej Babiš iDNES.cz.

Babiš nebude mít vánoční projev. Promluví na Nový rok na sociálních sítích

V minulém volebním období pronášel projevy premiér Petr Fiala i prezidenti Miloš Zeman a Petr Pavel, a to 26. prosince a 1. ledna.

Jsme na prahu revoluce? Krevní test brzy odhalí i rakovinu slinivky, říká lékař

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

OBRAZEM: Děkující Mareš, dojatý Bouček. S Hezuckým se loučili moderátoři i herci

Leoš Mareš přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké obřadní...

V pátek se rodina, přátelé, kolegové i mnoho fanoušků přišlo rozloučit s moderátorem Patrikem Hezuckým (†55) do krematoria v pražských Strašnicích. Přišel jeho parťák z éteru Leoš Mareš i většina...

Další eskalace? V Turecku nedaleko Istanbulu našli zřícený ruský dron

Ruský bezpilotní průzkumný letoun Orlan-10 (28. října 2025)

U Izmitu na západě Turecka našli ruský průzkumný dron Orlan-10, informují tamní média. Objevili ho místní obyvatelé a nahlásili úřadům. Ty rozjely vyšetřování. Tento týden je to v zemi už druhý...

19. prosince 2025  15:52

K babičce, na hory i na koncert. Jak budou politici trávit Vánoce

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a šéf Motoristů Petr Macinka na mimořádném...

Žádná exotika. Nadcházející vánoční svátky stráví politici převážně v České republice. „Budu s manželkou a dětmi u babičky a pak pár dní na horách zkusit si rozvzpomenout, jak vypadají lyže,“ napsal...

19. prosince 2025  15:47

Nebude žádná válečná operace, když bude Západ respektovat ruské zájmy, řekl Putin

Vladimir Putin na každoroční tiskové konferenci (19. prosince 2025)

Pokud Západ bude respektovat ruské zájmy, nebude žádná další speciální vojenská operace, řekl ruský prezident Vladimir Putin v pátek na pravidelné výroční tiskové konferenci. Evropská unie podle něj...

19. prosince 2025  9:29,  aktualizováno  15:45

Investice za 42 miliard. Těžba lithia v Krušných horách je možná, ukázala studie

Průzkumný vrt v Cínovci

Těžbě lithia na Cínovci v Krušných horách a zpracovatelskému závodu v Prunéřově na Chomutovsku nebrání žádné technologické překážky, ukázala studie proveditelnosti. O realizaci rozhodnou akcionáři...

19. prosince 2025  15:37

Sportovec roku

Ester Ledecká s cenou pro Sportovce roku 2025

Anketa Sportovec roku je vyhlašována od roku 1959, tradičně v ní hlasují hlasují žurnalisté, členové Klubu sportovních novinářů. Nejúspěšnějšími sportovci v historii ankety jsou Věra Čáslavská a Jan...

22. prosince 2022  9:48,  aktualizováno  19. 12. 15:28

Po rekonstrukci se otevřela stanice metra Pankrác, hotový je i přestup na novou linku

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražské MHD mohou od pátečního odpoledne znovu využívat stanici linky metra C Pankrác. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po téměř rok trvající...

19. prosince 2025,  aktualizováno  15:15

Cášský Pelicot. Muž znásilňoval omámenou manželku a vše natáčel, dostal 8,5 roku

Muž z německých Cách mnohokrát omámil svou manželku, následně ji sexuálně...

Na osm a půl roku poslal v pátek německý soud do vězení muže, který mnohokrát omámil svou manželku, následně ji sexuálně zneužíval a vše natáčel. Jednašedesátiletého muže ze západoněmeckých Cách,...

19. prosince 2025  15:06

Nepozorný řidič najel na uzavřenou část D35, v plné rychlosti skončil ve výkopu

Šestašedesátiletý řidič Volkswagenu Passat se u Svitav vydal po dálnici špatným...

Jen pár hodin bez puncu dopravních nehod vydržel nově otevřený dálniční úsek D35 mezi Janovem a Opatovcem na Svitavsku v Pardubickém kraji. Nepozorný řidič vjel na uzavřenou část dálnice, která končí...

19. prosince 2025  15:05

19. prosince 2025

Řidič při couvání srazil ženu, kterou předtím vezl. Podlehla zraněním

Ilustrační snímek

Nešťastná nehoda s tragickým koncem se ve čtvrtek stala v Liptále na Vsetínsku. Řidič tam při couvání srazil ženu, která s ním předtím jela v autě. Zraněná krátce po střetu s vozem zemřela.

19. prosince 2025  14:47

U letiště v Hradci Králové spadl vírník, při přistání strhl barevné žárovky

Nehoda vírníku u letiště v Hradci Králové (19. prosince 2025)

Při pádu vírníku u letiště v Hradci Králové se lehce zranili muž a žena. Zdravotničtí záchranáři je odvezli do fakultní nemocnice. Pilot patrně přistával jinde než obvykle a strhl zavěšené osvětlení....

19. prosince 2025  14:44

Poprvé jsme zasáhli tanker ruské stínové flotily ve Středozemním moři, hlásí Kyjev

Poprvé jsme zasáhli tanker ruské stínové flotily ve Středozemním moři, hlásí...

Ukrajina poprvé zasáhla a kriticky poškodila tanker ruské stínové flotily ve Středozemním moři. Píše to agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaný zdroj v ukrajinské tajné službě SBU. Tyto informace...

19. prosince 2025  12:20,  aktualizováno  14:40

