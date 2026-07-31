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Macinka znovu selektoval média. Ohradil se Syndikát novinářů ČR i další instituce

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  18:54aktualizováno  19:16
Petr Macinka na tiskové konferenci vlády. Ta řešila mandát prezidenta Petra...

Petr Macinka na tiskové konferenci vlády. Ta řešila mandát prezidenta Petra Pavla při cestě na summit NATO v Ankaře. (29. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Zdislava Pokorná při natáčení kampaně Hejt není názor
Tisková konference ministra zahraničí Petra Macinky (31. července 2026)
Novinářka Deníku N Zdislava Pokorná. (16. září 2022)
Ministr zahraničí Petr Macinka (1. července 2026)
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Syndikát novinářů ČR vyjádřil nevoli nad postupem Ministerstva zahraničních věcí, které nepustilo novinářku Deníku N Zdislavu Pokornou na tiskovou konferenci k budoucnosti Českých center. Šéf resortu Petr Macinka pro iDNES.cz uvedl, že akce nebyla určena pro „alternativní média a konspirační blogy“.

Podle stavovské organizace nemají zástupci státní moci jakékoli právo omezovat novináře. Ani určovat, která média mají k informacím přístup. „Tento postup je jednoznačnou diskriminací novináře i redakce na základě jejich mediální identity či domnělé názorové orientace. Zástupci státu nemají právo rozdělovat média na vhodná a nevhodná. Ani určovat, kteří novináři mají přístup k informacím poskytovaným veřejnou institucí,“ zdůraznila předsedkyně Syndikátu novinářů ČR Ivana Šuláková.

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Šuláková zároveň připomněla, že státní instituce financované z daní veřejnosti musí sloužit všem. „Přístup k informacím musí být zajištěn za rovných podmínek všem médiím, která vykonávají novinářskou činnost v souladu se zákonem,“ dodala předsedkyně stavovské organizace.

Samotné dělení novinářů na různé kategorie podle syndikátu přímo podkopává principy demokratického právního státu a omezuje svobodný výkon profesních povinností. Vzkazují proto odpovědným představitelům státní moci, aby tento postup bezodkladně přehodnotili, veřejně jej vysvětlili a přijali opatření, která zaručí rovný přístup všech médií k informacím.

Pokud ministerstvo svůj postup nezmění, veřejně se neomluví a nezaručí rovné podmínky, apeluje syndikát na ostatní redakce k dalšímu kroku. Diskriminace jednoho média podle nich totiž může být zítra diskriminací kteréhokoli jiného. Vyzývají proto všechny novináře i zástupce zahraničních redakcí k jednotnému bojkotu mediálních akcí resortu.

„Redakce iDNES.cz si mnohokrát zažila selektování i kádrování ze strany některých politiků. O to důrazněji dnes odmítáme jakoukoli praxi, kdy si politici vybírají, která média nebo novináři se mohou ptát, a kteří ne. Rovný přístup k informacím je jedním ze základních principů svobodné žurnalistiky,“ vysvětluje svůj postoj šéfredaktor iDNES.cz Matyáš Kaiser.

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Samotný incident přitom dle syndikátu přesahuje hranice České republiky. „O tomto případu rovněž informujeme mezinárodní novinářské organizace a instituce zabývající se ochranou svobody médií, svobody projevu a práv novinářů. Považujeme za důležité, aby tyto praktiky dávaly do kontextu s dosavadními útoky na svobodu médií v České republice,“ doplnila místopředsedkyně syndikátu pro mezinárodní vztahy Magdalena Sodomková.

Sama Zdislava Pokorná k celému incidentu na svých sociálních sítích zveřejnila přímo e-mailovou komunikaci ministerstvem. Poté, co se proti původnímu odmítnutí ohradila s tím, že se akredituje za standardní redakci a označení za alternativní médium či konspirační blog považuje za zcela nevhodné, jí z rezortu dorazila stručná odpověď.

„Mrzí nás, pokud máte pocit, že jsme se vyjádřili nejednoznačně. V zájmu podpory rozvoje názorové pestrosti plánujeme i tiskovou konferenci pro alternativní média, na kterou Deník N samozřejmě pozveme,“ napsali zástupci ministerstva redaktorce ve zprávě.

Pozveme je na tiskovku pro konspirační blogy, reaguje šéf diplomacie

Ministr zahraničí Macinka však obvinění z diskriminace odmítá a tvrdí, že ze strany stavovské organizace došlo k nedorozumění. „Oni to patrně špatně pochopili. My naopak rozšiřujeme okruh tiskových konferencí i pro zástupce alternativních médií a konspiračních blogů,“ uvedl pro iDNES.cz šéf české diplomacie.

Macinka se zároveň v reakci vymezil vůči samotnému syndikátu a poukázal na postup předchozího kabinetu. „Když jsme u toho, nevšiml jsem si, že by se Syndikát novinářů takto aktivně vymezoval vůči předchozí vládě, která jim vypínala weby. My je naopak začneme zvát na tiskové konference, protože nám jde o podporu názorové pestrosti,“ reagoval ministr.

Kritice ze strany novinářské obce tak šéf diplomacie podle svých slov nerozumí. „Nechápu, proč s tím má Syndikát novinářů problém. I v jejich zájmu přece musí být vyšší míra zapojení nejrůznějších autorů,“ uzavřel Macinka.

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