PRŮZKUM: Podcasty posloucháme nejčastěji při relaxování a úklidu

Aktuálně poslouchá podcasty 22 % českých online uživatelů alespoň jednou týdně, vyšlo z průzkumu agentury Nielsen. Tisková zpráva upřesňuje, že z toho šest procent dotázaných se jim věnuje denně nebo téměř denně, devět procent dva až třikrát týdně a sedm procent jednou za týden.

Ve větší míře si je, aspoň jednou za týden, pouští muži a také spíše mladší respondenti. Téměř dvě pětiny respondentů v současnosti poslouchají podcasty méně často a stejný podíl je zatím neposlouchá vůbec.

Nejobvyklejším prostředím k poslechu podcastu je mezi českými posluchači domov, konkrétněji při relaxování nebo před spaním. Vyjádřilo se tak v průzkumu 47 % z nich a shodnou se na tom napříč věkovými kategoriemi.

Více než třetina pak poslouchá podcasty jako kulisu k domácím činnostem jako je úklidu nebo vaření. Pro ženy je dokonce tento typ prostředí na prvním místě a podcasty v něm poslouchají výrazně častěji než muži, vyplynulo z průzkumu.

Třetím nejzmiňovanějším místem k poslechu jsou cesty a různé přesuny, například MHD nebo v autě, kde podcasty poslouchá 27 % posluchačů. Oblíbený je tento způsob poslechu častěji u mladších ročníků.

Vedou rozhovory a skutečné příběhy

Mezi nejoblíbenější témata podcastů momentálně posluchači řadí rozhovory s osobnostmi, skutečné příběhy, humorné či komediální podcasty, dále podcasty zaměřené na vědu či techniku a sport.

Preference se ale podle autorů výzkumu liší v různých sociodemografických skupinách. Zatímco muži mají na prvním místě sport, ženy nejraději poslouchají podcastové rozhovory s osobnostmi. Ty vedou také u posluchačů ve věku 15 až 34 let. Kategorie 35 až 44 let preferuje skutečné příběhy a lidé starší 45 let nejraději poslouchají humorné a komediální podcasty.

Zajímavou tendenci lze podle závěrů výzkumu vysledovat u zpravodajských a také publicistických podcastů, které jsou preferovanější mezi muži než mezi ženami a zvláště u zpravodajství sledují autoři výzkumu také stoupající oblibu s vyšším věkem respondentů.

Starší dotázaní mají také silnější zájem o historické nebo kulturní podcasty. Naopak například sport nebo hry a gaming zajímají v podcastech častěji mladší respondenty.

Také (fikční) příběhy jsou oblíbenější u respondentů mladších 45 let. Věda a technika, hry nebo sport jsou rovněž výrazně oblíbenější mezi muži, mezi ženami se naopak výše než u mužů umisťují humorné, vztahové, kulturní, ale i příběhové (fikční) podcasty.

Nejobvyklejší je podle závěrů průzkumu poslech podcastů přes mobilní aplikace, které využívá 58 % dotázaných. Webový poslech ale příliš nezaostává, využívá ho přesně polovina.

A zatímco aplikace jsou zejména doménou mladších respondentů, kdy ve skupině 15 až 34 let dosahuje 75 %, tendence k poslechu online přes web naopak s věkem roste. Epizody k poslechu offline dnes stahuje pouze zlomek dotázaných posluchačů podcastů, je jich 8 %.

Do půl hodiny

Zajímavým tématem byla pro výzkumníky také preferovaná délka podcastů. Většina, přesně 61 %, českých posluchačů dává přednost podcastům, které mají do půl hodiny. Toto číslo přesněji tvoří necelá třetina posluchačů, která má nejraději, když epizody nepřekročí 15 minut, výraznější je tato preference mezi ženami, kde dosahuje 36 % a mezi respondenty nad 45 let věku – 44 %.

Délku mezi 16 a 30 minutami pak upřednostňuje 29 % dotázaných. Delší epizody má raději 30 % posluchačů. Preferenci aktuálně nemá 10 % respondentů.

Výzkum realizovala výzkumná agentura Nielsen ve spolupráci s ResSOLUTION Group na vzorku pětistovky respondentů české internetové populace z Českého národního panelu ve věku 15 let a více.