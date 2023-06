Anketu Podcast roku opět ovládly Opravdové zločiny

V kategorii Zpravodajství a publicistika zvítězil podcast Vlevo dole, kategorii Talk show vyhrál Host Lucie Výborné.

„V první řadě mám obrovskou radost a vážím si všech hlasů. Věřím, že každý z mých hostů má malý kousek návodu na dobrý život. A když se to poskládá dohromady a já to skládám dohromady přes 16 let, tak je z toho parádní mapa,“ uvedla Lucie Výborná.

Nejlepším veřejnoprávním podcastem se stala Kriminálka Mirka Vaňury. „Když jsme se to dozvěděli, tak jsme tomu fakt nevěřili. Jestli můžu mluvit i za moji režisérku, manželku a dramaturgyni, tak takto šťastní jsme opravdu dlouho nebyli. Máme obrovskou radost i z toho, jakou má Kriminálka poslechovost. Moc děkujeme posluchačům,“ svěřil se Mirek Vaňura.

„Budu moc rád, když se bude Kriminálka poslouchat dál. A hlavně moc děkujeme Českému rozhlasu, protože bez jeho podpory by Kriminálka nebyla,“ doplnil Vaňura.

Kategorii Zábava opanoval podcast Hype-Cast. V oblasti Životní styl a zdraví vyhrál Brain We Are CZ a nejlepším vzdělávacím počinem je Hodina dějepichu. Mezi sportovními podcasty vyhrál Kudy běží zajíc a v kategorii Byznys a finance má prvenství podcast Ve vatě.

Zájem podle organizátora ankety Lubora Zoufala z Active Radio roste přirozeně s nárůstem trendu poslechu i tvorby podcastů. Hlavní důvody podle něho jsou v tom, že vznikají podcasty, které necílí jen na mainstream, ale naopak si autoři a autorky vybírají i okrajová témata.

Jejich popularita roste také díky tomu, jak je tvůrci ke svým posluchačům dostávají. Tam je proměna raketová, řekl.

„Podcasty už nejsou doménou jen několika podcastových platforem či aplikací, mnohem intenzivněji se objevují i na YouTube, formou tak zvaných videocastů, anebo na různých platformách dedikovaných přímo digitálním tvůrcům pro distribuci i monetizaci jejich obsahu,“ dodal Zoufal.

„Vznikají k nim obsahové newslettery, offline eventy a další přidružené aktivity. Díky tomu přirozeně roste i počet zapojených do této v Česku jedinečné ankety. Oproti loňsku jsme zaujali o více než pětadvacet tisíc lidí víc,“ dodal pořadatel.

Letošního 5. ročníku ankety Podcast roku se zúčastnil zatím nejvyšší počet hlasujících v historii, počet hlasů přesáhl hranici 100 tisíc. Loni rozhodovalo kolem 75 tisíc hlasujících.

Podle nejnovějšího průzkumu Nielsen a Ressolution Group více než pětina Čechů poslouchá podcasty alespoň jednou týdně. Nejčastěji si je pouští doma při relaxování nebo domácích pracích. Z témat vedou rozhovory s osobnostmi, následované skutečnými příběhy a humornými či komediálními podcasty.