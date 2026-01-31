„Podcasty se dnes chovají jako firmy. Obsah je vstupní bod, kolem kterého vzniká ekosystém produktů, vztahů a formátů. A právě proto největší podcasteři nestaví jednu věc, ale celé sítě projektů,“ uvedla Tereza Tiller z Českých podcastů.
Růst a profesionalizaci trhu potvrzují data platformy České podcasty. K letošnímu 1. lednu bylo v katalogu platformy evidováno celkem 9 029 podcastů, 3 872 z nich vydalo loni alespoň jednu epizodu.
Zásadní změnou minulého roku je podle platformy nárůst samotné produkce obsahu. Tvůrci publikovali celkem 207 676 epizod, což představuje meziroční růst o 94,4 %. Produkce obsahu tak rostla téměř dvojnásobným tempem oproti počtu podcastů. To naznačuje posun od zakládání nových projektů k intenzivnější práci s existujícími pořady.
V roce 2025 vzniklo 920 nových podcastů, přičemž přibližně polovina otevřených projektů ukončila vydávání ještě v průběhu prvního roku. Nejčastěji je to v rozmezí 80 až 100 dní od spuštění. Data zároveň ukazují, že nejsilnějšími měsíci pro zahájení tvorby jsou dlouhodobě leden a září, zatímco nejslabšími obdobími zůstávají léto a prosinec. První měsíce fungují jako testovací fáze, ve které se ověřuje dlouhodobá udržitelnost formátu.
Z celkového počtu neaktivních projektů bylo 155 podcastů ukončeno cíleně, protože šlo o uzavřené série. O něco méně, 123 podcastů, se odmlčelo hned po první epizodě. „Většina podcastů nekončí kvůli nezájmu publika. Končí proto, že nebyly promyšlené jako dlouhodobý projekt,“ odhalila Tiller.
Míra přežití se výrazně liší podle kategorií. Zatímco některé tematické okruhy vykazují vysokou stabilitu – nejvíce životaschopné jsou nové podcasty v kategorii Náboženství s 83,3% přežitím – jiné končí podstatně častěji, jako třeba kategorie Společnost s mírou přežití jen 35,6 %. Tyto rozdíly mezi kategoriemi potvrzují, že udržitelnost podcastu souvisí nejen s tématem, ale i s typem obsahu.
Data potvrzují, že rozhodující je kvalita, relevance a dlouhodobá poptávka po obsahu, nikoli samotná frekvence vydávání.
Data zároveň ukazují strukturální posun trhu. Přibývá podcastů, které vznikají jako týmová produkce s rozdělenými rolemi od dramaturgie přes editaci až po práci s publikem. Tyto projekty mají výrazně vyšší šanci fungovat dlouhodobě než čistě sólové formáty.