Reportérka Deníku N dala na novinářském fóru facku redaktorovi Sputniku

„Opakovaně jsem se dotazovala autora článku Vladimíra Franty, který falešně interpretoval má slova. Zajímalo mne, proč lhal. Ptala jsem se ho, zda jsem byla pozvána, aby mě mohli zdiskreditovat. Smál se a lhal mi do očí. Prý si bude psát, co se mu zlíbí. Od toho je svoboda, řekl mi,“ vysvětlila své chování Petra Procházková v prohlášení, které zveřejnil Deník N.

Dodala, že na to, co se v pátek stalo, není hrdá. „Ale nejsem to já, kdo by se měl stydět,“ doplnila s tím, že je přesvědčenou odpůrkyní jakéhokoliv násilí.

Podle prohlášení konflikt vznikl kvůli článku, který vyšel na Sputnik News s titulkem Trapas na Media Foru (titulek byl následně upraven) a pojednával o vystoupení Procházkové na fóru.

„Nic z toho není pravda. K žádnému ‚trapasu‘ nedošlo, ani jsem neřekla, že do ČR nikdo nejezdí, i zbytek článku je celý překroucený. Přesto se ihned rozletěl po ruských sociálních sítích. Psali mi znepokojení přátelé z Ruska i odjinud. Lež vypuštěná do světa je těžký, prakticky nezničitelný soupeř,“ uvedla reportérka.

Přímo na místě pak podle prohlášení marně žádala o možnost vyvrátit zmíněné lži.

Video, které zveřejnila Raptor TV, podle Procházkové nezabírá celou situaci. „Chybí v něm, že Vladimír Franta opakovaně provokoval mého kolegu, fotografa Ludvíka Hradilka, a pak na něj i fyzicky dorážel. V tu chvíli jsem vyšla já a znovu se snažila zjistit, co svou aktivitou sleduje. Na videu tedy není zaznamenán předcházející kontext, jak se situace postupně vyhrocovala,“ doplnila reportérka, která dříve pracovala v Lidových novinách a přinášela zpravodajství například z válečných konfliktů na Kavkaze, nebo byla korespondentkou v Afghánistánu. Je i spoluzakladatelkou občanského sdružení Berkat (čečensky „štěstí“), které pomáhá v Čečensku, Afghánistánu i uprchlíkům v České republice.

„Celá akce nese znaky připravené provokace ze strany zástupce propagandistického serveru Sputnik. Jeho redaktor vydal o zkušené novinářce Petře Procházkové pomlouvačný článek a následně ji a našeho fotografa obtěžoval natáčením a fyzickým kontaktem přímo na akci. Petra Procházková se neměla nechat vyprovokovat, byť je její reakce lidsky pochopitelná. Bez jakýchkoliv pochyb je však jasné, kdo cíleně lhal a manipuloval a kdo na místě nerespektoval opakované žádosti o ukončení obtěžování,“ uvedl k incidentu Deník N.

Sputnik je odnoží ruské státní zpravodajské agentury Russia Today. Podle informací na webu vytváří zpravodajství o světové politice a ekonomice, je orientována na světovou veřejnost. Její hlavní kancelář je v Moskvě, pobočky má i v USA, Číně, Francii, Německu či Egyptě.

Raptor TV je internetová televize, která podle svého webu publikuje aktuální zprávy, reportáže rozhovory, přenosy z besed, demonstrací a dalších akcí politického a kulturního života nejen z ČR, ale také ze zahraničí.