Šéfredaktor Metra: Prahu jsme už dobyli, teď jsme se zaměřili na další obce

Deník Metro vychází od 26. dubna v rozšířeném vydání a je nově k dispozici na dalších distribučních místech převzatých po týdeníku 5plus2. Kde je tedy nyní všude k sehnání?

Na konci dubna jsme udělali skutečně frontální útok na regiony. Prahu jsme už dobyli, v hlavním městě jsme dlouhodobě nejčtenějším deníkem, tak teď jsme zaměřili na další obce v České republice. Abyste rozuměli, my jsme v regionech už velmi dlouho, jen podle posledního výzkumu čtenosti Media projekt je celostátní čtenost deníku Metro 295 tisíc čtenářů na vydání, z toho samotná Praha bez okresů Praha-východ a Praha-západ vykazuje 202 tisíc čtenářů na jedno číslo.

V regionech to tedy je dalších téměř sto tisíc lidí každý den. Jenže nyní jsme využili distribuční místa po ukončeném projektu 5plus2 a ještě více jsme zvýšili náš páteční dosah, tak jako to dělala Pětplusdvojka. Získali jsme dalších 2 200 distribučních slotů v 950 městech a obcích, takže každý pátek je náš náklad přibližně 450 tisíc kusů a rozdáván je na celkem 2 850 místech v 1 600 městech a obcích České republiky. To už je slušné číslo, ne?

Ten přechod je už ukončen. Kolik se na něm podílelo lidí?

Nebylo to úplně bezbolestné. Museli jsme zapojit různá oddělení z MAFRY, změnit systém plánování inzerce, tisku, řízení výroby, redakce. Jelikož tu ale pracuje plno zkušených a šikovných profíků, čtenáři v regionech prakticky nepocítili ve vydávání jejich oblíbených novin pauzu, jeden týden našli poslední 5plus2, pak už hned Metro s rozšířeným regionálním zpravodajstvím, televizním programem, kulturními tipy a další zábavou.

Obrovský kus práce odvádí naše obchodní a zejména distribuční oddělení, pro které bylo nastavení systému, aby se dostala ta která správná mutace do správných stojanů, skutečně oříšek. A přechod nebude asi ukončen nikdy, protože další místa stále získáváme a snažíme se vymýšlet, kam se posunout dál a dál na lukrativnější pozice.

Jak deník Metro přijali lidé v regionech?

Ačkoli centrální redakce Metra žije a pracuje v Praze a jejím blízkém okolí, máme po regionech spolupracovníky, části rodin a kamarády. Nějaký důsledný průzkum jsme si nedělali, ale co víme od nich, tak lidé jsou za tu změnu rádi. Metro se totiž už od května 2023 snaží o svižnější lifestylové, společenské a kulturní zprávy. Přestali jsme být kopírka internetu a agentur, nabízíme více vlastních reportáží, rozhovorů, profilových článků, ale také historie, zábavy a chytrého bulváru. Lidé, přesycení instantním zpravodajstvím z mobilů, to kvitují, protože to, co je v tištěném Metru, nikde jinde nenajdou. A rozšířené zpravodajství v regionech se jim líbí. Jednoduše řečeno, berou jako samozřejmost, že si z Coopu odnesou vedle nákupu i papírem vonící zprávy.

Novinkou je také rozjezd regionálního zpravodajství na portálu Metro.cz.

Ano, zkuste si tam prosím hned kliknout. To je naprosto unikátní věc, kdy si v mapě najdete svůj kraj a okres a můžete si číst zprávy, které se dějí u vás za barákem. Spolupracujeme na vývoji s portálem iDNES.cz a také agenturou ČTK, která nám dodává regionální a lokální zpravodajství, to se pak zobrazuje na portálu Metro.cz ihned poté, co jej agentura vydá. Zapojili jsme do výroby zpravodajství ale i samotnou redakci a vymýšlíme způsoby, jak ještě více zefektivnit tok aktualit od záchranných složek a policie, kteří nám svá data také ihned dodávají. Vymysleli jsme k tomu slogan: Nehledejte zprávy za horami, za lesy, stačí zajet na Metro.cz/okresy.

7. 7. bude deník slavit už 27 let na českém trhu. Chystáte něco speciálního?

To je sedmiček, že? Máme v plánu jednu akci, která zapojí sportuchtivé čtenáře a zároveň bude malou oslavou těchto skvělých let. Chystáme ji v rámci kampaně, která má podpořit vydávání papírových novin. Nevím, zda to vše stihneme do 7. července, ale v průběhu léta to určitě dáme. Sledujte náš Facebook, Instagram i samotné noviny!

V deníku Metro pracujete od roku 2008, na jakých pozicích jste působil?

Přijdu si jako matador bezplatných novin. Vše začalo v roce 2001, kdy jsem nastoupil s párem kamarádů do pražské redakce MF DNES pod vedením přísného Míly Janíka. Tam nás vycepoval v pravé pražské zpravodaje, což později pod vedením Hanuše Hanslíka vyústilo v založení čistě pražského deníku Metropolitní expres. Ten byl na trhu jen dva roky, ale to mu stačilo, aby zničil svou konkurenci v podobě dalších deníků zdarma – 24 hodin od Ringieru se odporoučelo a deník Metro, tehdejší jedničku bezplatného tisku, schramstla MAFRA.

Zmenšili jsme jeho formát, omladili ho, vyvětrali, předělali, a z Expresu se vlastně stalo Metro, jak ho znáte. Celou tu dobu jsem tam byl hlavní editor a zástupce šéfredaktora, před šesti lety mi šéfovská funkce spadla na stůl úplně. Nutno ale říct, že jsme parta ostřílených novinářů, kde si na role moc nehrajeme, všichni děláme všechno, a co nás baví, jen já jako šéf občas slízávám nešťastné následky chyb.

Není nyní s přechodem do regionů čas na další rozvoj?

Máme toho rozjetého hodně a musíme to udržet. Denní tisk rozdělený na Prahu a na regiony, do toho výše zmíněné půlmilionové zpravodajství pro regiony, jednou měsíčně lifestylový magazín, k tomu ještě měsíční tématický speciál Metro EXTRA, různé projekty na Metro.cz, inzertní spolupráce a advertorialy…

Musíme hlavně udržet tu kvalitu, kterou máme. Nemám tu zástupy lidí jako ve velkých newsroomech. Ale máte pravdu, snažíme se pořád vymýšlet lepší a lepší způsoby, jak udělat z Metra exkluzivní záležitost, kterou budou lidi chtít získat a s nimi i naši inzerenti. A stále být zdarma! V dnešní době je to boj, protože se většina zadavatelů inzerce zaměřuje na internet.

Jenže když si pravidelně budete listovat Metrem, zjistíte, že to co v něm je, nikde jinde není. Vybudovali jsme si se čtenáři – a zejména v Praze – jakýsi VIP klub. Oni nám dávají informace ze svého okolí, posílají fotky a videa, my jim to zpětně tavíme do zpravodajství, ověřujeme, čmucháme a doplňujeme, ochutnávky z naší práce přitom sdílíme na sociálních sítích. Lákáme tak všechny na to, že to jediné kvalitní zpravodajství z hlavního města je od těch, kteří se v Praze narodili, žijí v ní a s ní a znají jí jako vlastní boty. Na to jsme hrdí.