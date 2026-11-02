Ředitelem think-tanku se stal v roce 2022 po rezignaci Vladimíra Špidly. Eichler byl také mluvčím někdejšího ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera. Redaktorem dvouměsíčníku pro kulturu a dialog Listy byl od roku 2014. Spoluautorsky a editorsky se podílel na publikacích Za svobodu, spravedlnost a solidaritu, Dějiny sociální demokracie v českých zemích a Masaryk: Politik na evropské úrovni.
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Důraz na ekologii i EU, Špidlova Nová sociální demokracie zažádala o registraci
Soustrast rodině na Facebooku vyjádřil například sociolog Michal Uhl. „Byl to dobrý kamarád a jeden z nejbystřejších lidí, co jsem v životě potkal,“ uvedl. „Jeden z nejpoctivějších intelektuálů a laskavý, obětavý člověk,“ uvedla režisérka a novinářka Apolena Rychlíková.