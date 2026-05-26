Osobností reklamy 2025 se stal Radko Gudas, z maskotů bodoval kocour z Puriny

Výsledky průzkumu ukázaly, že nejlépe hodnocenou osobností v reklamě se poprvé stal sportovec. Nejlepší osobností v reklamě 2025 byl totiž zvolen hokejista Radko Gudas. Češi ho ocenili za výkon v kampani řetězce Kaufland. Těsně za ním skončil jeho spoluhráč Lukáš Dostál. Posledních devět let dominovali této anketě herci. Nejlepším maskotem loňského roku se stal kocour Gourmet z reklamy Purina.
Nejlépe hodnocenou osobností v reklamě roku 2025 se na základě průzkumu stal historicky poprvé sportovec, a to hokejista Radko Gudas

Výsledky vycházejí z pravidelného průzkumu realizovaného agenturou ResSOLUTION Group ve spolupráci se společností Nielsen a Asociací českých reklamních agentur. Osm tisíc respondentů starších 15 let, kteří průzkum vyplnili online, je součástí National Sample CZ (dříve známého jako Český národní panel).

Osobnosti v reklamě letos hodnotili respondenti již po desáté. Výkony byly hodnoceny v tuzemských premiérových reklamách odvysílaných v roce 2025, a to vždy na škále od nuly (nejnižší) do 10 (nejvyšší). Absolutními vítězi se staly osobnost a postavička s nejvyšším průměrným výsledkem.

Dominanci herců z předchozích let nyní ukončil Radko Gudas, jehož účinkování v loňských reklamních spotech Kauflandu ohodnotili respondenti známkou 7,54. Hokejový obránce bodoval napříč pohlavími i u různých věkových skupin. Těsně za ním skončil jeho kolega z české reprezentace, klubu Anaheim Ducks i kampaně Kauflandu – brankář Lukáš Dostál – se známkou 7,46. Nejlépe si vedl u respondentů ve věku 25 až 34 let.

Na výrazný úspěch hokejových tváří mělo pravděpodobně vliv také načasování výzkumu na dobu zimních olympijských her. Tito dva sportovci navíc stále těží ze silné popularity po zisku titulu mistrů světa na šampionátu v Praze v roce 2024, vysvětluje ResSOLUTION Group v tiskové zprávě.

Na dalších místech je ale už vše „při starém“, obsadili je herci. Třetí místo patří Zdeňku Charvátovi, vtipnému sekundantovi Vojtěcha Kotka v kampaních BAUHAUS, za jehož ztvárnění mu připadla známka 7,1. Čtvrtý se umístil Ondřej Sokol za charitativní spot Nadace Sirius. Páté místo obsadil David Švehlík z reklamy na Starou mysliveckou.

Také žebříček maskotů se dočkal změny oproti minulému roku, kdy první místo patřilo Patovi a Matovi. Tentokrát u dotázaných nejvíce zabodoval kocour Gourmet z reklam značky Purina (známka 7,6). Teprve za ním následovala zmíněná dvojice Pat a Mat z kampaní ČPP (se známkou 7,5). Na třetí místo dosáhl pes Krasty z reklamních kampaní Seznam.cz (se známkou 7,4).

„Máme radost, že už po desáté respondenti našeho partnerského National Sample potvrdili, že i rozsáhlé online výzkumy lze úspěšně realizovat. Zvlášť když je téma dotazníku atraktivní, což u hodnocení osobností a maskotů v reklamě rozhodně platí,“ uvedla Lucie Vlčková z ResSOLUTION Group.

Připojila, že se každý rok daří oslovit více než osm tisíc respondentů, kteří značkám ukazují, jaká propojení s osobnostmi či maskoty jsou podle nich funkční a jaká naopak ne.

Letošní výsledky navíc podle ní potvrzují, že u publika nemusí rezonovat jen všeobecně známý profesionální herec. „Úspěšným nositelem sdělení je především osobnost, která je pro publikum v dané době relevantní, aktuální a dává smysl ve spojení s konkrétní značkou,“ dodala.

V rámci dotazování respondenti hodnotili i celé reklamy s osobnostmi a maskoty. Ze spotů s osobností dopadl nejlépe Kaufland s reklamou „Puky pomáhají“ s hokejisty (získala hodnocení 7,05) a ze spotů s maskoty nejvíce zabodovala Česká podnikatelská pojišťovna a jejich reklama „30 let s vámi“ s Patem a Matem (známka 7,01).

Na českých televizních stanicích bylo loni k vidění 416 unikátních spotů s osobnostmi či maskoty, přičemž se v nich objevilo 135 osobností a 74 maskotů.

Osobností reklamy 2025 se stal Radko Gudas, z maskotů bodoval kocour z Puriny

