Oscarové filmy u vás doma. Půl roku iDNES Premium a HBO Max za 349 Kč

Matematika je v tomto případě jasná. Samotné tříměsíční předplatné HBO Max by běžně vyšlo na 777 korun. V rámci aktuálního balíčku však zájemci zaplatí méně než polovinu této částky a získají k tomu informační náskok na šest měsíců dopředu. Je to ideální příležitost, jak si zajistit zábavu na zbytek zimy i jarní měsíce.
Hříšníci a DiCaprio přepisují historii
Hlavním lákadlem filmové nabídky je bezpochyby hororový thriller Hříšníci. Snímek režiséra Ryana Cooglera a herce Michaela B. Jordana se stal fenoménem, když získal rekordní počet šestnácti nominací. To je nejvíce pro jeden film v celé historii Oscarů.
Atmosférický příběh z amerického Jihu o bratrech čelících prastarému zlu doplňuje v nabídce další gigant – drama Jedna bitva za druhou. Novinka Paula Thomase Andersona s Leonardem DiCapriem v hlavní roli si vysloužila celkem 13 nominací, včetně té za nejlepší film a režii.
Dokumenty i mrazivé napětí
Nabídka nominovaných snímků na platformě je však mnohem širší. Pozornost si zaslouží hororová mozaika Hodina zmizení, kde si nominaci za vedlejší roli odnesla Amy Madigan.
Silné zastoupení má i dokumentární tvorba. O sošku za nejlepší celovečerní dokument bojuje syrové vězeňské drama Řešení jménem Alabama. V krátkometrážních kategoriích pak bodují snímky Ozbrojen objektivem o tragicky zesnulém novináři Brentu Renaudovi a sociální sonda z potratové kliniky Ďábel má napilno.
Kompletní zimní olympiáda
HBO Max však v nadcházejících týdnech nebude jen o filmech. S blížícím se únorem získává předplatné na hodnotě díky Zimním olympijským hrám v Miláně a Cortině. Platforma odvysílá kompletní program her – každou jízdu, každý zápas, každou medaili. Zatímco televizní vysílání musí vybírat jen to nejdůležitější, diváci na HBO Max uvidí naprosto vše.
K tomu lze připočíst i seriálové hity jako Rytíř Sedmi království nebo Urgent.
iDNES Premium: Půl roku bez zamykání
Základem balíčku za 349 Kč zůstává kvalitní obsah samotného iDNES.cz. Půlroční členství iDNES Premium otevírá přístup k tisícům článků, které vznikají nad rámec běžného zpravodajství, ať už jde o hloubkové analýzy, reportáže, rozhovory nebo komentáře.
Součástí služby je také kompletní digitální trafika, díky níž mohou čtenáři listovat elektronickou verzí deníku MF DNES a desítkami časopisů včetně titulů Téma či Žena a život. Bonusem je pak možnost každý měsíc si zdarma stáhnout jednu e-knihu a audioknihu z vybrané nabídky.