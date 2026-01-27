Oscarové filmy u vás doma. Půl roku iDNES Premium a HBO Max za 349 Kč

  12:31
Nominacím na Ceny Akademie letos vládnou tituly, za kterými není nutné chodit do kina. Velkou část hlavních favoritů nabízí streamovací platforma HBO Max. Noví i vracející se uživatele iDNES Premium nyní mohou tyto snímky vidět v rámci speciální akce. K půlročnímu předplatnému získají tříměsíční přístup k této videotéce jako bonus, a to za celkovou cenu 349 korun.
Film Jedna bitva za druhou

Film Jedna bitva za druhou | foto: HBO Max

Z filmu Hříšníci (Sinners)
Z filmu Hříšníci (Sinners)
Dokument Ďábel má napilno
Dokument Ozbrojen objektivem
Matematika je v tomto případě jasná. Samotné tříměsíční předplatné HBO Max by běžně vyšlo na 777 korun. V rámci aktuálního balíčku však zájemci zaplatí méně než polovinu této částky a získají k tomu informační náskok na šest měsíců dopředu. Je to ideální příležitost, jak si zajistit zábavu na zbytek zimy i jarní měsíce.

Hříšníci a DiCaprio přepisují historii

Hlavním lákadlem filmové nabídky je bezpochyby hororový thriller Hříšníci. Snímek režiséra Ryana Cooglera a herce Michaela B. Jordana se stal fenoménem, když získal rekordní počet šestnácti nominací. To je nejvíce pro jeden film v celé historii Oscarů.

Z filmu Hříšníci (Sinners)

Atmosférický příběh z amerického Jihu o bratrech čelících prastarému zlu doplňuje v nabídce další gigant – drama Jedna bitva za druhou. Novinka Paula Thomase Andersona s Leonardem DiCapriem v hlavní roli si vysloužila celkem 13 nominací, včetně té za nejlepší film a režii.

Dokumenty i mrazivé napětí

Nabídka nominovaných snímků na platformě je však mnohem širší. Pozornost si zaslouží hororová mozaika Hodina zmizení, kde si nominaci za vedlejší roli odnesla Amy Madigan.

Silné zastoupení má i dokumentární tvorba. O sošku za nejlepší celovečerní dokument bojuje syrové vězeňské drama Řešení jménem Alabama. V krátkometrážních kategoriích pak bodují snímky Ozbrojen objektivem o tragicky zesnulém novináři Brentu Renaudovi a sociální sonda z potratové kliniky Ďábel má napilno.

Dokument Řešení jménem Alabama

Zimní olympiáda na HBO Max

Kompletní zimní olympiáda

HBO Max však v nadcházejících týdnech nebude jen o filmech. S blížícím se únorem získává předplatné na hodnotě díky Zimním olympijským hrám v Miláně a Cortině. Platforma odvysílá kompletní program her – každou jízdu, každý zápas, každou medaili. Zatímco televizní vysílání musí vybírat jen to nejdůležitější, diváci na HBO Max uvidí naprosto vše.

K tomu lze připočíst i seriálové hity jako Rytíř Sedmi království nebo Urgent.

iDNES Premium: Půl roku bez zamykání

Základem balíčku za 349 Kč zůstává kvalitní obsah samotného iDNES.cz. Půlroční členství iDNES Premium otevírá přístup k tisícům článků, které vznikají nad rámec běžného zpravodajství, ať už jde o hloubkové analýzy, reportáže, rozhovory nebo komentáře.

Součástí služby je také kompletní digitální trafika, díky níž mohou čtenáři listovat elektronickou verzí deníku MF DNES a desítkami časopisů včetně titulů Téma či Žena a život. Bonusem je pak možnost každý měsíc si zdarma stáhnout jednu e-knihu a audioknihu z vybrané nabídky.

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

27. ledna 2026  12:30,  aktualizováno  13:44

Macinka musí rezignovat, požadují šéfové opozičních stran

Ministr zahraničí Petr Macinka přichází na zasedání vlády, která mimo jiné bude...

Opozice tvrdě odsoudila ministra zahraničí Petra Macinku, který odeslal prezidentovi Petru Pavlovi několik zpráv, ve kterých varuje, že pokud nebude Filip Turek ministrem, dojde k mimořádným...

27. ledna 2026  13:31,  aktualizováno  13:44

Když nebude Turek na MŽP, spálím mosty, že to vejde do učebnic, hrozil Macinka

Petr Macinka (Motoristé) na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...

Prezident Petr Pavel zveřejnil zprávy, které ministr zahraničí Petr Macinka adresoval poradci hlavy státu Petru Kolářovi. Pavel je považuje za výhružné. Portál iDNES.cz nabízí jejich kompletní přepis.

27. ledna 2026  13:41

Na Ukrajincích vydělala VZP více než 10,5 miliardy, teď se o ně má rozdělit

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch před hlasováním o důvěře vládě (13. ledna...

Od února 2022, kdy začala celoplošná ruská agrese vůči Ukrajině, která vyhnala ze země miliony Ukrajinců, vydělala největší česká zdravotní pojišťovna VZP do října loňského roku na běžencích, jichž...

27. ledna 2026  5:31,  aktualizováno  13:24

Koalice se dohodla na zřízení vyšetřovací komise. Chce prověřit kauzu Dozimetr

Poslanec SPD Jindřich Rajchl uspořádal seminář o covidu a dopadech vládních...

Vládní koalice plánuje zřídit sněmovní vyšetřovací komisi ke kauze Dozimetr. V úterý o tom ve Sněmovně informoval předseda strany PRO z klubu SPD Jindřich Rajchl. Komise má transparentně prověřit...

27. ledna 2026  13:22

DOKUMENT: Vyjádření prezidenta k údajnému vyhrožování od ministra Macinky

Pohled na Chrám svatého Víta z ulice U Prašného Mostu. V popředí je Císařská...

Ministr Macinka doručil prezidentovi prostřednictvím jeho poradce Koláře zprávy, které Pavel považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Přinášíme kompletní vyjádření prezidenta na tiskovém...

27. ledna 2026  13:11

Slovensko podá žalobu proti zákazu dovozu plynu z Ruska, oznámil Fico

Robert Fico (27. ledna 2026)

Slovensko podá žalobu proti rozhodnutí členských zemí Evropské unie postupně do začátku listopadu 2027 ukončit dovoz ruského plynu, řekl premiér Robert Fico. Bratislava svůj postup hodlá koordinovat...

27. ledna 2026  13:01

Až přeživší holocaustu odejdou. Děsí mě, jak se svět mění, říká zmocněnec

Robert Řehák

Na světě je pořád spousta lidí, kteří tvrdí, že se holocaust nestal, říká diplomat Robert Řehák. Ten nyní pracuje jako zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání. Po...

27. ledna 2026

Celníci při razii objevili drogy, kradená elektrokola za milion i střelné pero

Celníci při razii na jižní Moravě a Třebíčsku našli drogy i materiál na jejich...

Pestrou skladbu věcí objevili celníci při razii na jižní Moravě. Našli drogy, zakázané střelné pero i kradená elektrokola za milion korun. Zároveň zadrželi čtyři lidi české a slovenské národnosti,...

27. ledna 2026  12:57

Agenti ICE budou na olympiádě. Nejsou vítáni, rozčiluje se starosta Milána

Američtí federální agenti zasahují v Minneapolisu. (21. ledna 2026)

Agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) budou mít bezpečnostní úlohu na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo, uvedlo americké velvyslanectví v Itálii. Skutečnost, že...

27. ledna 2026  12:51

Finančníci měli podvodný vedlejšák. Zneužili AI, investory obrali o miliony

Kriminalisté si došli pro podvodníky, skupina vymámila z lidí miliony

Pražští kriminalisté odhalili organizovanou skupinu, jejíž členové se podíleli na investičních podvodech za miliony korun. Pod záminkou výstavby pečovatelského zařízení lákali investory na...

27. ledna 2026  12:42

Na Ukrajině padlo pět Čechů, další se pohřešují a jeden je v zajetí, uvedlo ministerstvo

Ukrajinští vojáci 55. samostatné dělostřelecké brigády kráčejí na pozici u...

V bojích na Ukrajině podle informací ministerstva zahraničních věcí (MZV) dosud zemřelo pět českých občanů, nejméně šest se pohřešuje a jeden je v ruském zajetí. Diplomaté se mimo jiné zabývají...

27. ledna 2026  12:31

