„Moc si vážíme vaší podpory, kterou nám celé ty roky dáváte a teď bychom chtěli dát něco my vám. Od teď vychází každou středu speciální klubová epizoda, střídat se budou vaše tajemné příběhy a true crime extra. To znamená, že vydáváme celkem dvě epizody týdně,“ sdělily tvůrkyně na webu Opravdové zločiny.
Dodaly, že zároveň přesunuly na platformu kompletní archiv všech epizod, které fanoušci najdou jen tam, včetně záznamu z O2 Areny a také několika speciálů. Novinkou je pak předpremiéra, která bude už o týden dřív.
„Protože jsme si při vzniku podcastu v roce 2020 slíbily, že klasické epizody budou vždy vycházet v plné délce a bezplatně na YouTube a Spotify, a to se nemění, klasická epizoda vychází a vycházet bude vždy v neděli večer v šest hodin a dáme vám dostatek času si ji poslechnout nebo zhlédnout a to až do pondělní půlnoci. Potom bude dostupná pouze pro členy klubu na opravdovezlociny.cz,“ doplnily Lucie Bechyňková a Barbora Krčmová.
Na Instagramu se pak snažily tento krok fanouškům vysvětlit. „Bylo nám jasné, že přechod na nový systém vyvolá vlnu emocí, ale stojíme si za tím, že je to pro budoucnost podcastu správný krok,“ uvedly.
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„Možná to zvenčí vypadá, že když nás poslouchají statisíce lidí, vyhráváme podcast roku apod., topíme se v penězích a sláva nám stoupla do hlavy. Realita je ale taková, že už několikátý rok je pro nás podcast denní chleba. Věnujeme mu veškerý čas – od příprav přes natáčení, produkci a mnohým dalším aktivitám. Stala se z toho naše práce na plný úvazek, která živí nás i malý tým lidí kolem nás,“ doplnily.
Připojily, že být v Česku u true crime obsahu závislé jen na YouTube nebo reklamách dlouhodobě nejde. Monetizace na YouTube je kvůli přísným pravidlům o násilí podle nich roky prakticky nulová a komerčních reklam dělají minimum.
„Vlastní platforma na webu je tak naším jediným stabilním zázemím a jistotou za odvedenou práci. Mnoho věcí děláme jinak, jdeme proti proudu, a to včetně vlastního webu. Nechceme nahrát video na hero a tím to končí. Vývoj a provoz stojí obrovské úsilí a peníze, ale vypadá to tak, jak chceme my a abyste dostali něco jiného, výjimečného,“ vysvětlily příznivcům podcastu.
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„Práce na podcastu nás neskutečně baví a vážíme si toho, že ji můžeme dělat. Stejně jako u každého jiného zaměstnání ale zkrátka musíme krýt nejen osobní potřeby, ale i nemalé výdaje za provoz studia, techniky a technického zázemí platformy. Naším cílem není vás zradit, oškubat a nevážit si vás, ale naopak dát podcastu ještě více času, udržet kvalitu a vydávat pro vás nově 2x týdně nový obsah,“ uzavřely Bechyňková a Krčmová na Instagramu a poděkovaly všem, kteří jejich krok chápou a podporují je.
Podcast Opravdové zločiny pravidelně boduje v anketě Podcast roku.