Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Je čas to posunout dál. Opravdové zločiny mění pravidla bezplatného poslechu

Autor:
  12:24

Moderátorky nejúspěšnějšího podcastu Opravdové zločiny Barbora Krčmová a Lucie Bechynková jsou i kolegyněmi v zaměstnání | foto: Archiv Barbory Krčmové

Populární podcast Opravdové zločiny mění pravidla. Tvůrkyně Lucie Bechyňková a Barbora Krčmová zavedly nová přísnější pravidla pro bezplatný poslech. „Už roky budujeme vlastní komunitu a platformu na opravdovezlociny.cz a je na čase to posunout trochu dál,“ vysvětlily na webu.

„Moc si vážíme vaší podpory, kterou nám celé ty roky dáváte a teď bychom chtěli dát něco my vám. Od teď vychází každou středu speciální klubová epizoda, střídat se budou vaše tajemné příběhy a true crime extra. To znamená, že vydáváme celkem dvě epizody týdně,“ sdělily tvůrkyně na webu Opravdové zločiny.

Dodaly, že zároveň přesunuly na platformu kompletní archiv všech epizod, které fanoušci najdou jen tam, včetně záznamu z O2 Areny a také několika speciálů. Novinkou je pak předpremiéra, která bude už o týden dřív.

„Protože jsme si při vzniku podcastu v roce 2020 slíbily, že klasické epizody budou vždy vycházet v plné délce a bezplatně na YouTube a Spotify, a to se nemění, klasická epizoda vychází a vycházet bude vždy v neděli večer v šest hodin a dáme vám dostatek času si ji poslechnout nebo zhlédnout a to až do pondělní půlnoci. Potom bude dostupná pouze pro členy klubu na opravdovezlociny.cz,“ doplnily Lucie Bechyňková a Barbora Krčmová.

Na Instagramu se pak snažily tento krok fanouškům vysvětlit. „Bylo nám jasné, že přechod na nový systém vyvolá vlnu emocí, ale stojíme si za tím, že je to pro budoucnost podcastu správný krok,“ uvedly.

Opravdové zločiny poslouchají i děti. Může to mít dobrý vliv, říká podcasterka

„Možná to zvenčí vypadá, že když nás poslouchají statisíce lidí, vyhráváme podcast roku apod., topíme se v penězích a sláva nám stoupla do hlavy. Realita je ale taková, že už několikátý rok je pro nás podcast denní chleba. Věnujeme mu veškerý čas – od příprav přes natáčení, produkci a mnohým dalším aktivitám. Stala se z toho naše práce na plný úvazek, která živí nás i malý tým lidí kolem nás,“ doplnily.

opravdovezlociny

Ahoj Zločinožrouti, čteme všechny vaše reakce, pozitivní i nenávistné. Bylo nám jasné, že přechod na nový systém vyvolá vlnu emocí, ale stojíme si za tím, že je to pro budoucnost podcastu správný krok. Dovolte nám vám jen upřímně a ze srdce vysvětlit, co k tomu vede.

Možná to zvenčí vypadá, že když nás poslouchají statisíce lidí, vyhráváme podcast roku apod. topíme se v penězích a sláva nám stoupla do hlavy. Realita je ale taková, že už několikátý rok je pro nás podcast denní chleba. Věnujeme mu veškerý čas – od příprav přes natáčení, produkci a mnohým dalším aktivitám. Stala se z toho naše práce na plný úvazek, která živí nás i malý tým lidí kolem nás.

Být v Česku u true crime obsahu závislé jen na YouTube nebo reklamách bohužel dlouhodobě nejde. Monetizace na YouTube je kvůli přísným pravidlům o násilí roky prakticky nulová a komerčních reklam děláme naprosté minimum. Besedy jezdíme jednou ročně, a i tady jsou náklady mnohdy na hranici výdělku. Vlastní platforma na webu je tak naším jediným stabilním zázemím a jistotou za odvedenou práci. Mnoho věcí děláme jinak, jdeme proti proudu a to včetně vlastního webu. Nechceme nahrát video na hero a tím to končí. Vývoj a provoz stojí obrovské úsilí a peníze, ale vypadá to tak, jak chceme my a abyste dostali něco jiného, výjimečného.

Práce na podcastu nás neskutečně baví a vážíme si toho, že ji můžeme dělat. Stejně jako u každého jiného zaměstnání ale zkrátka musíme krýt nejen osobní potřeby, ale i nemalé výdaje za provoz studia, techniky a technického zázemí platformy. Naším cílem není vás zradit, oškubat a nevážit si vás, ale naopak dát podcastu ještě více času, udržet kvalitu a vydávat pro vás nově 2x týdně nový obsah.

Plně si uvědomujeme, že platit si členství nemůže nebo nechce každý. Právě proto jsme zvolily kompromis: každá nová nedělní epizoda vychází i nadále v 18:00 zdarma pro všechny, bez nutnosti cokoliv platit.

Děkujeme všem, kdo náš posun chápou, podporují nás a jedou v tom s námi dál. Zůstaňte naživu a na svobodě!

30. října 2026 v 9:05, příspěvek archivován: 30. října 2026 v 11:54
oblíbit odpovědět uložit

Připojily, že být v Česku u true crime obsahu závislé jen na YouTube nebo reklamách dlouhodobě nejde. Monetizace na YouTube je kvůli přísným pravidlům o násilí podle nich roky prakticky nulová a komerčních reklam dělají minimum.

„Vlastní platforma na webu je tak naším jediným stabilním zázemím a jistotou za odvedenou práci. Mnoho věcí děláme jinak, jdeme proti proudu, a to včetně vlastního webu. Nechceme nahrát video na hero a tím to končí. Vývoj a provoz stojí obrovské úsilí a peníze, ale vypadá to tak, jak chceme my a abyste dostali něco jiného, výjimečného,“ vysvětlily příznivcům podcastu.

Nevíte, čeho je soused schopný, líčí moderátorka podcastu o zločinech

„Práce na podcastu nás neskutečně baví a vážíme si toho, že ji můžeme dělat. Stejně jako u každého jiného zaměstnání ale zkrátka musíme krýt nejen osobní potřeby, ale i nemalé výdaje za provoz studia, techniky a technického zázemí platformy. Naším cílem není vás zradit, oškubat a nevážit si vás, ale naopak dát podcastu ještě více času, udržet kvalitu a vydávat pro vás nově 2x týdně nový obsah,“ uzavřely Bechyňková a Krčmová na Instagramu a poděkovaly všem, kteří jejich krok chápou a podporují je.

Podcast Opravdové zločiny pravidelně boduje v anketě Podcast roku.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut

Vodní nádrž Slapy - Zrůbek, Vestec. Místy je už tak málo vody, že se dá...

Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...

KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?

János Bán slaví sedmdesátiny, pro včechny je navždy Otík

Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...

OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě

Bývalý premiér Mirek Topolánek s europoslancem Alexandrem Vondrou na předávání...

Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...

Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek

V Oleškách zavládl první den humanitárního příměří. Město na levém břehu Dněpru...

Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc...

Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná

Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení...

Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...

Vražda taxikářky v Šumperku spěje k soudu, obžalovanému hrozí výjimečný trest

Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku....

Žalobce obžaloval devětatřicetiletého muže z vraždy čtyřiačtyřicetileté taxikářky v Šumperku, pokusu vraždy a dalších dvou činů. Hrozí mu výjimečný trest, uzavření dohody žalobce neočekává....

30. října 2026  12:34,  aktualizováno  12:50

„Plivnutí do obličeje.“ Čeští politici kritizují verdikt o návratu Ruska na hokejové MS

Martin Kupka, předseda ODS, během rozhovoru pro iDNES.cz (7. října 2026)

Čeští politici kritizují rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS), že ruské týmy se mohou s okamžitou platností znovu účastnit hokejových šampionátů. Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky jde...

30. října 2026  12:36

Je čas to posunout dál. Opravdové zločiny mění pravidla bezplatného poslechu

Moderátorky nejúspěšnějšího podcastu Opravdové zločiny Barbora Krčmová a Lucie...

Populární podcast Opravdové zločiny mění pravidla. Tvůrkyně Lucie Bechyňková a Barbora Krčmová zavedly nová přísnější pravidla pro bezplatný poslech. „Už roky budujeme vlastní komunitu a platformu na...

30. října 2026  12:24

Pilot letounu Flydubai odhalil zranění po útoku. Za svůj čin dostal vyznamenání

Indický kapitán letu 1073 Smit Maččchar se bránil poté, co byl v kokpitu bodnut...

Indický pilot Smit Maččchar, který na konci září během pokusu o únos letu společnosti Flydubai z Dubaje do Tel Avivu odrazil útok druhého pilota, odhalil zranění po útoku sekerou. Do úplného...

30. října 2026  12:22

Za vjezd do zákazu až dva roky vězení. Řidič si zadělal na pořádný malér

Banální porušení zákazu vjezdu bude mít pro devětadvacetiletého řidiče opelu...

Porušení zákazu vjezdu, řízení v době, kdy neměl za volantem co dělat, alkohol a drogy v krvi. Pořádně dlouhý je výčet prohřešků, kterých se v Plzni dopustil devětadvacetiletý řidič. Případ, který...

30. října 2026  12:03

VIDEO: K Trumpovým si přišly pro sladkosti i děti v sovětské čepici a ruském kroji

Halloween v Bílém domě: Děti v sovětské čepici a ruském kroji dostaly sladkosti...

Ke kuriózní situaci došlo ve čtvrtek před Bílým domem, kde prezidentský pár pořádal každoroční oslavu Halloweenu. Mezi dětmi, které přišly pro sladkosti, vynikal jeden chlapec, který měl na sobě...

30. října 2026  11:57

Vydavatelé z EU a Kanady spojili síly. Chtějí ochranu médií před AI

ilustrační snímek

V předvečer 21. summitu EU–Kanada v Montrealu oznámily tisíce vydavatelů novin a časopisů z Evropy a Kanady vznik transatlantické koalice. Vyzývají Kanadu a Evropskou unii, aby do společného...

30. října 2026  11:53

Při srážce vlaků ve Španělsku zemřel Čech, sdělily úřady. Oběti poznávají podle otisků

U španělského Toleda jeřáby zvedají zničené vagony a záchranáři stále pátrají...

Po středeční srážce vlaků ve Španělsku zemřel jeden český občan, sdělilo ministerstvo zahraničí. Potvrdila to identifikace španělskými orgány. Při nehodě zahynulo celkem 69 lidí a další desítky jsou...

30. října 2026  11:44

Vlak na Mělnicku usmrtil muže v kolejišti, koridor do Děčína dvě hodiny stál

ilustrační snímek

U Nové Vsi na Mělnicku v pátek ráno usmrtil nákladní vlak muže. Provoz na koridoru Praha-Děčín byl mezi Nelahozevsí a Vraňany zastaven, řekli policejní mluvčí Pavel Truxa a mluvčí Správy železnic pro...

30. října 2026  9:14,  aktualizováno  11:43

Převrácený kamion na Svitavsku blokuje frekventovaný tah, tvoří se dlouhé kolony

Převrácený kamion ráno zablokoval frekventovanou silnici I/35 u Linhartic...

S velkými dopravními komplikacemi při páteční špičce musejí na Svitavsku počítat řidiči na frekventovaném silničním tahu I/35 mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí. Ráno zde zastavila provoz nehoda...

30. října 2026  9:55,  aktualizováno  11:40

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Host ukradl majiteli penzionu auto. Po bouračce se vrátil, jako by se nic nestalo

Mladík ukradl auto, po cestě s ním ale havaroval. (29. října 2026)

Host penzionu poblíž Hanušovic ukradl ve čtvrtek kolem druhé hodiny ranní auto majitele ubytovacího zařízení a rozjel se s ním do Šumperku. Jenže po cestě havaroval a vůz převrátil na střechu. Z auta...

30. října 2026  11:36

Rajchlova komise k Dozimetru znovu zasedá. Chce odhalit vyšetřovací selhání

Poslanec za SPD Jindřich Rajchl (30. října 2026)

Již popáté se schází parlamentní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr v čele s Jindřichem Rajchlem (PRO). Na programu je vyslýchání svědků, o koho přesně půjde, Rajchl odmítl říct. Komise je podle...

30. října 2026  11:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.