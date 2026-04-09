Online reklama v Česku dál sílí, loni investice přesáhly rekordních 70 miliard

  14:10
Zadavatelé v roce 2025 investovali do internetové reklamy rekordních 70,7 miliardy korun v kombinaci ceníkových a čistých cen. Jde o historicky nejvyšší částku, která znamená meziroční nárůst o 10,6 % a potvrzuje dlouhodobý trend v online inzerci. Rostly všechny formy online reklamy. Vyplývá to z výzkumu inzertních výkonů internetové reklamy, který pro Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) realizuje agentura Median.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Digitální trh stále roste vlivem více faktorů. A není to jen oživení ekonomiky v roce 2025. Lidé na internetu utrácejí stále více peněz, takže přirozeně roste i objem prostředků směřujících do marketingu a reklamy, které toto nákupní chování podporují. Objem online inzerce sílí i díky růstu ceny jednotlivých formátů,“ komentoval výsledky výzkumu předseda předsednictva SPIR Michal Hanák.

Doplnil, že v dalších letech bude zajímavý zejména search, který se může dramaticky změnit vlivem rostoucího vlivu umělé inteligence (AI), kde ale zatím není vykrystalizovaný business model.

Graf vývoje celkových výdajů do internetové inzerce v miliardách korun

Největší část investic i loni směřovala do celoplošné (display) reklamy, která dosáhla objemu 51,1 miliardy korun v kombinovaných cenách. Tento formát zahrnuje jak reklamu v obsahových sítích (například Seznam Sklik, Google Ads nebo Facebook), tak RTB a nativní formáty.

Na druhém místě zůstává reklama ve vyhledávání s celkovými investicemi 18,2 miliardy korun v reálných cenách. Katalogové zápisy a řádková inzerce přinesly médiím tržby 1,3 miliardy korun v ceníkových cenách.

Display reklama meziročně vzrostla o 10,7 %, vyhledávání o 10 %. Rostly i katalogy a řádková inzerce, a to o 11,4 %.

Pro rok 2026 se očekává podobné tempo, odhadovaný růst o 7,4 % by mohl přinést celkové investice ve výši 76 miliard korun. Účastníci výzkumu, který se uskutečnil v lednu a únoru 2026 za účasti internetových médií, reklamních sítí, digitálních a specializovaných agentur i přímých zadavatelů, však tradičně podle zprávy SPIR volí spíše opatrné prognózy.

