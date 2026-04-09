„Digitální trh stále roste vlivem více faktorů. A není to jen oživení ekonomiky v roce 2025. Lidé na internetu utrácejí stále více peněz, takže přirozeně roste i objem prostředků směřujících do marketingu a reklamy, které toto nákupní chování podporují. Objem online inzerce sílí i díky růstu ceny jednotlivých formátů,“ komentoval výsledky výzkumu předseda předsednictva SPIR Michal Hanák.
Doplnil, že v dalších letech bude zajímavý zejména search, který se může dramaticky změnit vlivem rostoucího vlivu umělé inteligence (AI), kde ale zatím není vykrystalizovaný business model.
Největší část investic i loni směřovala do celoplošné (display) reklamy, která dosáhla objemu 51,1 miliardy korun v kombinovaných cenách. Tento formát zahrnuje jak reklamu v obsahových sítích (například Seznam Sklik, Google Ads nebo Facebook), tak RTB a nativní formáty.
Na druhém místě zůstává reklama ve vyhledávání s celkovými investicemi 18,2 miliardy korun v reálných cenách. Katalogové zápisy a řádková inzerce přinesly médiím tržby 1,3 miliardy korun v ceníkových cenách.
Display reklama meziročně vzrostla o 10,7 %, vyhledávání o 10 %. Rostly i katalogy a řádková inzerce, a to o 11,4 %.
Online reklama loni mírně rostla, výdaje šplhaly k 60 miliardám korun
Pro rok 2026 se očekává podobné tempo, odhadovaný růst o 7,4 % by mohl přinést celkové investice ve výši 76 miliard korun. Účastníci výzkumu, který se uskutečnil v lednu a únoru 2026 za účasti internetových médií, reklamních sítí, digitálních a specializovaných agentur i přímých zadavatelů, však tradičně podle zprávy SPIR volí spíše opatrné prognózy.