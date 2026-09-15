Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Oneplay Sport rozšiřuje hokejový program. Startuje nová show Krosček

Autor:
  17:00
Oneplay Sport vstupuje do nové sezony Tipsport extraligy s novou pravidelnou...

Oneplay Sport vstupuje do nové sezony Tipsport extraligy s novou pravidelnou show Krosček. Bude se vysílat z multifunkčního studia ve STAGES HOTEL Prague. | foto: Oneplay Sport

Hokejovou show Krosček bude na Oneplay Sport 2 moderovat Jan Homolka.
Stanice Oneplay Sport otevírá ve STAGES HOTEL Prague nové multifunkční zázemí,...
Stanice Oneplay Sport otevírá ve STAGES HOTEL Prague nové multifunkční zázemí,...
Stanice Oneplay Sport otevírá ve STAGES HOTEL Prague nové multifunkční zázemí,...
7 fotografií
Oneplay Sport vstupuje do nové sezony Tipsport extraligy s pravidelnou show Krosček na Oneplay Sport 2. Moderátor Jan Homolka v ní bude se čtyřmi hosty glosovat aktuální hokejové dění a spojovat odborný pohled s nadhledem a zábavou. Vedle výrazných osobností z hokejového prostředí dostanou prostor také známé tváře ze showbyznysu.

Show Krosček ale nebude stát pouze na výsledcích, statistikách nebo taktických rozborech. Nabídne otevřenou diskusi o aktuálních tématech, osobní příběhy i pohled na hokej z méně tradičních úhlů.

„Krosček chceme postavit na spojení odbornosti a zábavy. Hokej bude vždy základem, ale stejně důležité pro nás budou osobnosti hostů, jejich názory a přirozená diskuse. Honza Homolka patří k našim nejzkušenějším moderátorům, hokejové prostředí zná do detailu a zároveň dokáže vést debatu s nadhledem. Chceme nabídnout pořad, který bude bavit hokejové fanoušky a zároveň osloví širší publikum,“ popsal ředitel Oneplay Sport Marek Kindernay.

V každém díle se u jednoho stolu potkají čtyři hosté z hokejového prostředí i showbyznysu. Mezi hosty historicky prvního dílu budou například Radek Duda, Zdeněk Blatný a Michal Trávníček.

Radek Duda patří k osvědčeným expertům Oneplay Sport. Zdeněk Blatný má za sebou českou extraligu i zámořský hokej včetně NHL. Michal Trávníček patří k výrazným osobnostem Litvínova, se kterým v roce 2015 získal extraligový titul.

Navíc se diváci mohou těšit i na posily na postech expertů. „Vašek Nedorost a Patrik Eliáš obsadili manažerské pozice úzce spjaté s Tipsport extraligou, takže jejich vytížení by momentálně nebylo korektní,“ vysvětlil šéf hokejové sekce Oneplay Sport Tomáš Zetek. „Zbylí členové našeho týmu expertů s námi budou pokračovat ve společné práci. Navíc přivítáme v našem středu další osobnosti nejvyšší soutěže,“ slíbil.

Už v jarním play off se na obrazovce představil Josef Straka, dalšími nováčky jsou Daniel Přibyl, Tomáš Rolinek či Michal Vondrka. Nejen témata týkající se brankářů pak obohatí svými názory také Jiří Trvaj.

Oneplay Sport zahájí sezonu Chance Ligy z nového multifunkčního studia

„Jsme moc rádi, že se nám podařilo do našeho týmu získat ke zkušenému Romanu Málkovi další dva gólmany. Počítám totiž do této skupiny i Tomáše Rolinka, který se po ukončení aktivní kariéry hráče v poli významně věnuje nejen chytání ryb, ale také pukům v amatérských a charitativních zápasech,“ dodal Zetek.

Oneplay Sport nabídne více než 400 přímých přenosů z Tipsport extraligy. Fanouškům zůstávají k dispozici funkce platformy Oneplay. Multidimenze umožňuje sledovat více utkání současně, součástí služby jsou podrobné statistiky, možnost zpětného přehrání až sedm dnů i automaticky generované sestřihy a klíčové momenty jednotlivých zápasů.

Do sezony vstupuje Oneplay Sport z nového multifunkčního studia ve STAGES HOTEL Prague. Jeho dominantou je panoramatická LED stěna s téměř 16 miliony pixelů, technologické vybavení doplňují virtuální projekce a robotické kamery. Součástí prostoru je také hlediště až pro 80 diváků, které bude možné využít u vybraných hokejových přenosů.

Vstoupit do diskuse
Témata: Oneplay, hokej

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují

Druhá věž dvojčat šla k zemi první, a to minutu před desátou hodinou. O 29...

Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...

Norsko se rozloučilo s králem Haraldem V. Pohřbu se účastnil i Pavel

Norsko se loučí s králem Haraldem V. (9. září 2026)

V katedrále v Oslu se konal státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Smuteční procesí s rakví se v poledne vydalo z kaple královského paláce do katedrály za...

Prašná dáma utekla z hroutících se Dvojčat. Oblak bílé smrti ji po letech dohnal

Všudypřítomný prach proměnil lidi v hýbající se sochy. Byla mezi nimi i Marcy...

Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila...

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Studená fronta rozpůlí Česko. Mapa ukazuje, kde bude pršet a kde udeří vedra

ilustrační snímek

Počasí ve středu rozdělí republiku, rozdíl mezi teplotami na západě a na východě bude až 16 stupňů Celsia. Úterních odpoledních 30 stupňů Celsia označují meteorologové za poslední letošní tropy v...

Už nikdy smrt nevinného dítěte. Poslanci jednají o petici kvůli vraždě tříleté Viktorky

Pražské sídliště, v jehož blízkosti došlo k tragické vraždě dítěte. (25. března...

Případ tříleté Viktorky, kterou zabil její otec, zaměstnal v úterý poslance petičního výboru Sněmovny. Na veřejném slyšení, které začalo minutou ticha, projednávají petici Už nikdy smrt nevinného...

15. září 2026  16:02,  aktualizováno  17:15

Tragický střet se zemědělským strojem. Při hromadné nehodě zemřel člověk, tři jsou zranění

Poblíž Mochova se srazil zemědělský stroj s autem a dodávkou, jeden člověk...

Poblíž Mochova na na východ od Prahy se dnes odpoledne srazil zemědělský stroj s autem a dodávkou. Jeden člověk zemřel při nehodě zemřel, tři lidé jsou vážně zranění, jednoho z nich do nemocnice...

15. září 2026  17:15

Prezident Pavel přijal ministry Tejce a Zůnu. Společně řešili jmenování generálů

Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...

Prezident Petr Pavel v úterý krátce po poledni jednal s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem a posléze se šéfem resortu obrany Jaromírem Zůnou. S oběma členy vlády probral jejich návrhy na nově...

15. září 2026  9:52,  aktualizováno  17:11

Bezdomovec si ustlal ve vjezdu do podzemních garáží, donesl si i matraci

Nocležníka na matraci probudili strážníci. (11. září 2026)

Na dost nebezpečném místě si ustlal bezdomovec v Pardubicích. Matraci si položil přímo ve vjezdu do podzemních garáží, kde jej mohli kvůli sklonu rampy přehlédnout přijíždějící řidiči. Jeden z...

15. září 2026  17:05

Komáří kalamita může skončit i havárií. Přírodovědec viní hmyz z nehod na silnici

Premium
Jan Brus z katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v...

Při teplotách vody v lužním lese nad 20 stupňů se může larvální vývoj kalamitních komárů zkrátit zhruba na týden. Tehdy je největší šance je zlikvidovat a zabránit tak pohromě, která lidem znemožňuje...

15. září 2026

Oneplay Sport rozšiřuje hokejový program. Startuje nová show Krosček

Oneplay Sport vstupuje do nové sezony Tipsport extraligy s novou pravidelnou...

Oneplay Sport vstupuje do nové sezony Tipsport extraligy s pravidelnou show Krosček na Oneplay Sport 2. Moderátor Jan Homolka v ní bude se čtyřmi hosty glosovat aktuální hokejové dění a spojovat...

15. září 2026

Vláda může stanovit, co je důležité, píše Tejc Bradáčové. Diktovat ale nechce

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO) na tiskové konferenci po zasedání...

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO) zaslal nejvyšší státní zástupkyni Lence Bradáčové dopis, který stanovuje vládní priority v oblasti trestní politiky. Ta se už nechala slyšet, že státní...

15. září 2026  16:48

Lesní bar vybrali zloději už poněkolikáté, policie pátrá po muži v tričku Škwor

V souvislosti s vykradeným lesním barem u Bystřice nad Pernštejnem policie...

Kolikrát se už lesní bar u Rovného na Žďársku ocitl bez zboží, peněz a často i v dezolátním stavu, už jeho provozovatelé ani nepočítají. Poprvé ho zloděj vykradl a poničil v roce 2023, další ataky...

15. září 2026  16:39

Na festivalu za hrdiny, doma za vlastizrádce. Film o Gaze rozbouřil Izrael

Premium
Rachel Szorová a Juval Abraham s cenou poroty za film Naza na 83. ročníku...

Nový dokument NAZA o chování izraelské armády k civilistům v Pásmu Gazy rozpoutal bouři. Tvůrci tvrdí, že výpovědi anonymních izraelských vojáků a zpravodajců, na nichž snímek stojí, důkladně...

15. září 2026  16:35

Sázkaři evidují první tipy na moderátory StarDance. Které osobnosti jsou v kurzu?

Moderátoři StarDance Tour 2025 Tereza Kostková a Marek Eben

Česká televize má v současnosti napilno nejen s přípravou 14. ročníku taneční soutěže StarDance, ale také s hledáním moderátorů pro ročníky nadcházející. Podle prozatímních kurzů sázkové společnosti...

15. září 2026  16:26

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Slovenští hygienici varují před českou vodou Natura. V láhvi našli zřejmě žíravinu

ilustrační snímek

Slovenští hygienici v úterý oznámili, že zjistili patrně žíravinu v půllitrovém balení minerální vody Natura, které bylo plněno v Česku. Obsah lahve měl vysoké pH. Úřad hlavního hygienika Slovenska...

15. září 2026  14:23,  aktualizováno  16:23

Žena tureckého původu v čele Berlína? Nejlepší reakce na AfD, říká lídryně Levice

Elif Eralpová, kandidátka za Levici do zemských voleb v Berlíně (11. září 2026)

Zvolit ženu tureckého původu do funkce berlínské primátorky by bylo nejlepší odpovědí na vzestup Alternativy pro Německo (AfD), míní lídryně strany Levice pro nedělní volby v německém hlavním městě...

15. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet