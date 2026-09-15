Oneplay Sport rozšiřuje hokejový program. Startuje nová show Krosček

Show Krosček ale nebude stát pouze na výsledcích, statistikách nebo taktických rozborech. Nabídne otevřenou diskusi o aktuálních tématech, osobní příběhy i pohled na hokej z méně tradičních úhlů.
„Krosček chceme postavit na spojení odbornosti a zábavy. Hokej bude vždy základem, ale stejně důležité pro nás budou osobnosti hostů, jejich názory a přirozená diskuse. Honza Homolka patří k našim nejzkušenějším moderátorům, hokejové prostředí zná do detailu a zároveň dokáže vést debatu s nadhledem. Chceme nabídnout pořad, který bude bavit hokejové fanoušky a zároveň osloví širší publikum,“ popsal ředitel Oneplay Sport Marek Kindernay.
V každém díle se u jednoho stolu potkají čtyři hosté z hokejového prostředí i showbyznysu. Mezi hosty historicky prvního dílu budou například Radek Duda, Zdeněk Blatný a Michal Trávníček.
Radek Duda patří k osvědčeným expertům Oneplay Sport. Zdeněk Blatný má za sebou českou extraligu i zámořský hokej včetně NHL. Michal Trávníček patří k výrazným osobnostem Litvínova, se kterým v roce 2015 získal extraligový titul.
Navíc se diváci mohou těšit i na posily na postech expertů. „Vašek Nedorost a Patrik Eliáš obsadili manažerské pozice úzce spjaté s Tipsport extraligou, takže jejich vytížení by momentálně nebylo korektní,“ vysvětlil šéf hokejové sekce Oneplay Sport Tomáš Zetek. „Zbylí členové našeho týmu expertů s námi budou pokračovat ve společné práci. Navíc přivítáme v našem středu další osobnosti nejvyšší soutěže,“ slíbil.
Už v jarním play off se na obrazovce představil Josef Straka, dalšími nováčky jsou Daniel Přibyl, Tomáš Rolinek či Michal Vondrka. Nejen témata týkající se brankářů pak obohatí svými názory také Jiří Trvaj.
|
Oneplay Sport zahájí sezonu Chance Ligy z nového multifunkčního studia
„Jsme moc rádi, že se nám podařilo do našeho týmu získat ke zkušenému Romanu Málkovi další dva gólmany. Počítám totiž do této skupiny i Tomáše Rolinka, který se po ukončení aktivní kariéry hráče v poli významně věnuje nejen chytání ryb, ale také pukům v amatérských a charitativních zápasech,“ dodal Zetek.
Oneplay Sport nabídne více než 400 přímých přenosů z Tipsport extraligy. Fanouškům zůstávají k dispozici funkce platformy Oneplay. Multidimenze umožňuje sledovat více utkání současně, součástí služby jsou podrobné statistiky, možnost zpětného přehrání až sedm dnů i automaticky generované sestřihy a klíčové momenty jednotlivých zápasů.
Do sezony vstupuje Oneplay Sport z nového multifunkčního studia ve STAGES HOTEL Prague. Jeho dominantou je panoramatická LED stěna s téměř 16 miliony pixelů, technologické vybavení doplňují virtuální projekce a robotické kamery. Součástí prostoru je také hlediště až pro 80 diváků, které bude možné využít u vybraných hokejových přenosů.