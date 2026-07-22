Nové prostory se poprvé naplno představí při startu sezony Chance Ligy o víkendu 25. a 26. července.
„Máme za sebou velmi náročné období, během kterého jsme přestěhovali celou redakci z O2 areny a vybudovali pro ni zcela nové zázemí v unikátních prostorách STAGES HOTEL Prague. Moderní prostředí nám umožní posunout výrobu studiových pořadů, naplno využít statistická data i virtuální grafiku a nově zapojit publikum přímo v hledišti. Velké poděkování patří všem kolegům a partnerům, kteří se na tomto mimořádném projektu podíleli,“ popsal ředitel Oneplay Sport Marek Kindernay.
|
TV Tipsport spouští fotbalové přenosy. Nabídne Evropskou ligu i přípravy gigantů
Vybudování studia patří k největším projektům v historii Oneplay Sport. Na ploše 700 metrů čtverečních vzniklo společné pracoviště redakce a produkce, odkud se budou vysílat studiové pořady k Chance Lize, Tipsport extralize a dalším soutěžím.
Vznikat zde budou také původní formáty včetně populární fotbalové show TIKI-TAKA. Přípravné a projekční práce trvaly dva roky, samotná výstavba dalších šest měsíců.
|
Sledovanost fotbalové ligy roste. Meziročně stoupla o více než 23 procent
„Jde o jednu z největších proměn v naší historii a výrazný krok dopředu pro celou stanici. Díky multifunkčnímu řešení a panoramatické LED stěně můžeme studio využívat nejen pro pravidelné vysílání, ale také pro speciální formáty a komerční akce. Především ale chceme divákům nabídnout ještě atraktivnější sportovní obsah,“ dodal Kindernay.
Chance Liga na Oneplay Sport po celý týden
Novou sezonu Chance Ligy uvede Oneplay Sport již ve středu speciálním programem. Odvysílá premiéru dokumentu Mezi střídačkami, který se vrací k příběhům ligových týmů a jejich trenérů v uplynulém ročníku. Následovat bude první díl nového pořadu Fantasy Chance Liga, věnovaného oficiální fantasy hře nejvyšší domácí soutěže. Vysílání pak vyvrcholí přímým přenosem slavnostního galavečera Liga Opening pořádaného Ligovou fotbalovou asociací.
„Poprvé se nám podařilo sestavit nabídku tak, aby měla Chance Liga na Oneplay Sport své pevné místo prakticky po celý týden. Nechceme se věnovat jen zápasům, ale také širšímu kontextu soutěže, jejím příběhům, taktice a datům. Pokročilé statistiky společnosti Opta proto budeme výrazněji využívat ve studiích i ve vybraných přenosech. Fanoušci tak získají ucelenější a detailnější pohled na dění v soutěži,“ slíbil šéfeditor fotbalové redakce Oneplay Sport David Sobišek.
|
Česká liga spouští oficiální verzi Fantasy. Chce prohloubit vztah fanoušků k fotbalu
Ve čtvrtek nabídne Oneplay Sport Footcast, v němž právě Sobišek a bývalý fotbalista Jakub Podaný představí první kolo s využitím datové analýzy. V pátek připraví fanoušky na víkendové zápasy pořad Chance Liga Kickoff. Sobotní i nedělní program zakončí Chance Liga Highlights s aktuálními sestřihy odehraných utkání. Pondělní večer pak bude tradičně patřit fotbalové talk show TIKI-TAKA.
Všechny zápasy Chance Ligy uvidí diváci exkluzivně na Oneplay Sport. Při souběžně hraných utkáních nabídne Oneplay Sport 4 také konferenční přenosy. Součástí programu zůstanou rovněž dokumentární série Kult Liga a cyklus Klub legend, které přibližují výrazné osobnosti a fenomény českého ligového fotbalu.