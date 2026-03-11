Oneplay slaví rok. Platforma sází na sport i vlastní tvorbu

Autor:
  7:00
Už rok funguje na českém trhu platforma Oneplay. Po spojení Voya a O2 TV nabízí uživatelům na jednom místě originální projekty z vlastní produkce, české i zahraniční seriály, filmy, dokumenty, reality show. Populární je i její sportovní obsah.

Spojením platformy Voyo a O2 TV se stává Oneplay | foto: TV Nova

„Před rokem Skupina Nova udělala historický krok. Z Voyo a O2 TV se stalo Oneplay – unikátní služba, která na jednom místě spojila zábavu, sport, zpravodajství a ambiciózní projekty vlastní tvorby. Na tomto mimořádném projektu se s námi podíleli kolegové z O2, CME, Cetin a PPF. Je to krásná ukázka spolupráce a odvahy v rámci skupiny PPF. Během jediného roku se platforma stala největší streamingovou službou v České republice,“ zhodnotil generální ředitel TV Nova Daniel Grunt.

Připomněl, že je minimum států na světě, kde lokální platforma přerostla nejsilnější nadnárodní streamingové hráče. „Oneplay se to povedlo, máme být na co hrdí a napínáme síly do budoucna, abychom tuto pozici nejen obhájili, ale především dále rostli,“ doplnil Grunt.

Za první rok existence platforma Oneplay, která vstoupila na trh přesně 10. března 2025, hlásí téměř tři miliardy video views a 1,6 miliardy odsledovaných hodin.

Významnou součástí její nabídky je původní tvorba. V roce 2025 například uvedla druhou řadu seriálu Král Šumavy: Agent chodec, dokumentární sérii Medvěd, seriál Bora, komediální seriál Štěstíčku naproti.

Oneplay v uplynulém roce také rozšířilo svou nabídku dokumentu a přineslo Případ Janákovi, série Případy Jiřího Markoviče a Slovan Liberec: Zpátky na vrchol, nebo Bohyně Slavie. V letošním roce Oneplay uvedlo sérii Metoda Markovič: Straka, jejíž předchozí řada získala tři České lvy.

Ještě před uvedením na Oneplay dosáhla úspěchu série Monyová z produkce Oneplay Originál, která na festivalu Serial Killer získala cenu za nejlepší seriál střední a východní Evropy. Stala se tak teprve druhým českým projektem v historii festivalu, který toto ocenění obdržel, prvním byla v předchozím roce rovněž série z Oneplay Metoda Markovič: Hojer.

Jarní Nova uvede krimi Buldok z Poděbrad, Oneplay Straku i příběh Monyové

K oblíbeným reality show Survivor, Love Island a Bachelor přibyla v loňském roce ještě Farma Česko. K Oneplay pak neodmyslitelně patří nabídka českých i zahraničních filmů.

Ke stálicím pak patří oblíbené pořady televize Nova, které uživatelé Oneplay mohou sledovat v předstihu a bez reklam.

Oneplay boduje i sportem

Populární je na Oneplay i sportovní obsah. Přenosy z Chance Ligy pokračovaly v meziročním růstu sledovanosti o 23 %, přičemž největší pozornost přitahovalo derby Sparta–Slavia.

Speciálním projektem bylo Mistrovství světa klubů FIFA.

Diváci hojně využívali zpětné přehrání i konferenční přenosy.

Velkou oblibu si dlouhodobě drží také hokejová Tipsport Extraliga.

Silnou diváckou základnu potvrzují na Nova Sport a Oneplay i největší světové sportovní soutěže, například fotbalová Liga mistrů UEFA, Formule 1 nebo španělská La Liga. Úspěšné byly rovněž přenosy z dakarské rally a další sezona MotoGP včetně návratu závodu na brněnský Masarykův okruh.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Témata: Oneplay, TV Nova, PPF

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Do íránské války se chystá vstoupit další jaderná mocnost. Má spojenecké závazky

Pákistánský armádní tank stojí na pákistánsko-afghánské hranici v Chamanu. (27....

Blízký východ balancuje na hraně eskalace nynějšího konfliktu. Pákistán poprvé otevřeně připustil, že by mohl vstoupit do války proti Íránu. Ministr zahraničí Išak Dar varoval Teherán, že v případě...

Oneplay slaví rok. Platforma sází na sport i vlastní tvorbu

Spojením platformy Voyo a O2 TV se stává Oneplay

Už rok funguje na českém trhu platforma Oneplay. Po spojení Voya a O2 TV nabízí uživatelům na jednom místě originální projekty z vlastní produkce, české i zahraniční seriály, filmy, dokumenty,...

11. března 2026

Hlučné peklo. Muž si stěžuje na ruch ze školy, ředitel děti na vzduchu hájí

Muž žijící na sídlišti Pod Strání v Mikulově si opakovaně stěžuje na hluk ze...

Sídlištěm v jihomoravském Mikulově se často nesou zvuky z hřiště a dalších prostor v okolí místní základky. Muž ze sousedství kvůli tomu bombarduje vedení města i školy a mluví o chybě projektanta....

11. března 2026  5:31

Poslanci schválí letošní státní rozpočet se schodkem 310 miliard korun

Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová při představení...

Návrh státního rozpočtu na letošní rok se schodkem 310 miliard korun, který předložila vláda Andreje Babiše, schválí ve středu poslanci. Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě chce oproti původnímu návrhu...

11. března 2026

Tak plachý, že mu přezdívají lesní duch. Teď vzácného jeřábka natočila fotopast

Kamera zachytila v Jeseníkách vzácného a ohroženého jeřábka lesního.

Unikátní záběry silně ohroženého jeřábka lesního, který patří k nejtajemnějším lesním ptákům, se podařilo nedávno pořídit v srdci Jeseníků. Nafilmovala je kamera Ondřeje Bačíka, předsedy Společnosti...

11. března 2026  4:53

Co všechno může ovlivňovat váš scoring u banky? A proč si dát pozor i na hazard

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Získat úvěr dnes neznamená jen doložit příjem. Banky pracují s propracovanými scoringovými modely, které hodnotí celkový finanční profil klienta. Výsledkem je bodové skóre, podle kterého banka určuje...

11. března 2026

Se správným tréninkem procentuálně roste šance na úspěšné přijímačky

Premium
ilustrační snímek

„Vojáci, samopal se skládá ze čtyř částí, jsou to tyto tři: pažba a hlaveň.“ Ano, tento vousatý vtip, který si bral na paškál staré „lampasáky“, dávali k lepšímu už naši dědové, když stříhali metr na...

11. března 2026

Exkluzivní průzkum: Třetina Čechů je na tom finančně hůř. Šetří na jídle i na zábavě

Premium
ilustrační snímek

Ačkoli Česko v uplynulém roce procházelo obdobím hospodářského růstu a zvyšování mezd, zdaleka ne všichni to pocítili na svých příjmech. Podle exkluzivního průzkumu agentury STEM/MARK pro iDNES.cz se...

11. března 2026

Drony a teď už i roboti. Ukrajina má nejinovativnější obranný sektor v Evropě

Premium
Ukrajinský robotický bojový systém Droid TW 12.7 vytvořený společností DevDroid

Válka v Íránu dostala ukrajinské drony schopné likvidovat íránské kamikadze bezpilotní letouny do titulků prakticky všech světových novin. A znovu ukázala, že ukrajinský obranný sektor patří mezi...

11. března 2026

Trh s mlékem je jako na houpačce. I kvůli válce na Blízkém východě

V Albertu prodávali 27. března litr mléka Madeta za 14,90

Agrocentrum Jizeřan hospodaří na více než 1 300 hektarech v okolí Semil u údolí řeky Jizery. Mimo jiné chová skot, podle jeho ředitele Martina Lva zhruba 570 krav. Ročně vyrobí čtyři miliony litrů...

11. března 2026

Má miliardy, ale prchá před justicí. Vzestup a pád českého narkobarona Viléma Kováče

Premium
V zahraničí má Vilém Kováč údajně několik nemovitostí. V současné době se...

Na první pohled fádní dům ve vilové čtvrti v Jablonci nad Nisou. Před vchodem dnes parkují tři auta, ze dveří vybíhá kočka, na zahradě stojí trampolína a o stěnu jsou opřené dětské boby. Scéna jako z...

11. března 2026

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Impresa Films reaguje na změny ve sportovním marketingu spuštěním studia BRIGADE

Logo studia BRIGADE, které v sobě spojuje dravost sociálních sítí s...

Dynamika sportovního marketingu se zásadně mění. Zatímco dříve byl obsah z akce vnímán jako archivní materiál, dnes se stává primárním komunikačním kanálem a cenným marketingovým kapitálem, který...

11. března 2026

Eskalace v Hormuzském průlivu. USA zničily část íránských minonosných lodí

Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci ve svém klubu v Doralu na...

Spojené státy v posledních hodinách u Hormuzského průlivu zlikvidovaly řadu íránských námořních plavidel, včetně 16 lodí schopných pokládat miny. Šéf Bílého domu Donald Trump vyzval Teherán, aby...

10. března 2026  22:39,  aktualizováno  23:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.