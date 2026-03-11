„Před rokem Skupina Nova udělala historický krok. Z Voyo a O2 TV se stalo Oneplay – unikátní služba, která na jednom místě spojila zábavu, sport, zpravodajství a ambiciózní projekty vlastní tvorby. Na tomto mimořádném projektu se s námi podíleli kolegové z O2, CME, Cetin a PPF. Je to krásná ukázka spolupráce a odvahy v rámci skupiny PPF. Během jediného roku se platforma stala největší streamingovou službou v České republice,“ zhodnotil generální ředitel TV Nova Daniel Grunt.
Připomněl, že je minimum států na světě, kde lokální platforma přerostla nejsilnější nadnárodní streamingové hráče. „Oneplay se to povedlo, máme být na co hrdí a napínáme síly do budoucna, abychom tuto pozici nejen obhájili, ale především dále rostli,“ doplnil Grunt.
Za první rok existence platforma Oneplay, která vstoupila na trh přesně 10. března 2025, hlásí téměř tři miliardy video views a 1,6 miliardy odsledovaných hodin.
Významnou součástí její nabídky je původní tvorba. V roce 2025 například uvedla druhou řadu seriálu Král Šumavy: Agent chodec, dokumentární sérii Medvěd, seriál Bora, komediální seriál Štěstíčku naproti.
Oneplay v uplynulém roce také rozšířilo svou nabídku dokumentu a přineslo Případ Janákovi, série Případy Jiřího Markoviče a Slovan Liberec: Zpátky na vrchol, nebo Bohyně Slavie. V letošním roce Oneplay uvedlo sérii Metoda Markovič: Straka, jejíž předchozí řada získala tři České lvy.
Ještě před uvedením na Oneplay dosáhla úspěchu série Monyová z produkce Oneplay Originál, která na festivalu Serial Killer získala cenu za nejlepší seriál střední a východní Evropy. Stala se tak teprve druhým českým projektem v historii festivalu, který toto ocenění obdržel, prvním byla v předchozím roce rovněž série z Oneplay Metoda Markovič: Hojer.
K oblíbeným reality show Survivor, Love Island a Bachelor přibyla v loňském roce ještě Farma Česko. K Oneplay pak neodmyslitelně patří nabídka českých i zahraničních filmů.
Ke stálicím pak patří oblíbené pořady televize Nova, které uživatelé Oneplay mohou sledovat v předstihu a bez reklam.
Oneplay boduje i sportem
Populární je na Oneplay i sportovní obsah. Přenosy z Chance Ligy pokračovaly v meziročním růstu sledovanosti o 23 %, přičemž největší pozornost přitahovalo derby Sparta–Slavia.
Speciálním projektem bylo Mistrovství světa klubů FIFA.
Diváci hojně využívali zpětné přehrání i konferenční přenosy.
Velkou oblibu si dlouhodobě drží také hokejová Tipsport Extraliga.
Silnou diváckou základnu potvrzují na Nova Sport a Oneplay i největší světové sportovní soutěže, například fotbalová Liga mistrů UEFA, Formule 1 nebo španělská La Liga. Úspěšné byly rovněž přenosy z dakarské rally a další sezona MotoGP včetně návratu závodu na brněnský Masarykův okruh.