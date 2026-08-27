„Derby patří k zápasům, u kterých emoce začínají dávno před výkopem. Právě proto chceme tentokrát propojit naše expertní studio s fanoušky a dostat jejich atmosféru do celého programu. Nové zázemí nám přináší možnosti, které jsme při ligových přenosech dosud neměli. Věřím, že spojení odborného pohledu, emocí ve studiu a dění na Letné nabídne divákům ještě intenzivnější zážitek,“ řekl ředitel Oneplay Sport Marek Kindernay.
Premiérové zapojení publika umožní nové studio Oneplay Sport ve STAGES HOTEL Prague. Jeho dominantou je panoramatická LED stěna s téměř 16 miliony pixelů a také hlediště s kapacitou až 80 diváků.
|
Oneplay Sport zahájí sezonu Chance Ligy z nového multifunkčního studia
Výjimečné bude také televizní pokrytí derby. „Při výrobě přímého přenosu využijeme celkem dvacet kamer. Chybět nebudou dvě robotické kamery, které přiblíží reakce trenérů. Další se zaměří na detail vybraných hráčů a dron přidá atraktivní letecké záběry stadionu a jeho okolí. Podobné prvky jsou běžnou součástí produkce elitních evropských fotbalových soutěží včetně Premier League a Ligy mistrů,“ doplnil Kindernay.
Hodinovým předzápasovým studiem provede moderátor David Sobišek, kterého doplní experti Zdeněk Folprecht, Jakub Podaný a Antonín Rosa. Mezi publikem se bude pohybovat reportérka Barbora Mlýnková a přinese tipy i dojmy diváků ve studiu. Dění na stadionu bude sledovat reportér Vladimír Grebennikov, který nabídne například rozhovor se speciálním hostem Patrikem Eliášem, legendou českého hokeje a velkým fotbalovým fanouškem. Pražské derby odkomentuje dvojice Jan Homolka a Aleš Svoboda.
|
Slavia odtajnila třetí sadu dresů: krémová barva i 23 vrcholů, které symbolizují tituly
Další možnost sledování zápasu nabídne stanice Oneplay Sport 4, kde bude k dispozici přenos doplněný o statistický datový servis OPTA. Fanoušci tak získají vedle samotného utkání také detailnější data a statistiky k výkonu obou týmů. Doplňující servis přináší i platforma Oneplay, kde jsou k dispozici aktuální statistiky, klíčové momenty utkání a následně sestřihy.
Fotbalový večer bude pokračovat i po závěrečném hvizdu pozápasovým studiem a na Oneplay Sport 1 sestřihy nedělních utkání 6. kola v pořadu Chance Liga Highlights.