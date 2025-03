14:21

Vlnu nespokojenosti vyvolal mezi diváky televize Voyo a sportovních stanic na O2 TV přechod do jednotné platformy Oneplay. Stěžují si na počet zařízení, na nichž mohou zaplacené programy sledovat i na to, že přechod do nové aplikace nefunguje. Na sociálních sítích dokonce vznikla skupina, kde si uživatelé radí, jak moci dále sledovat Voyo, které na starších televizích od 10. března neběží.