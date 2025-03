Nyní si platím službu Voyo, ne přes O2 TV, a současně i O2 TV. Po 10. 3. budu mít dva účty Oneplay?

Divák si může vybrat, od koho bude chtít Oneplay využívat, je to jen na něm. Od 10. 3. se služba Voyo změní na Oneplay, zákazník bude mít k dispozici plán předplatného Komfort. Zákazník O2 TV bude migrován později v následujících měsících, ale již od spuštění si může rovněž Oneplay zdarma vyzkoušet. Stačí si stáhnout aplikaci Oneplay do telefonu nebo televize a přihlásit se svými údaji z Moje O2. Tarifní plán Oneplay u O2 se zákazníkovi automaticky nastaví co nejblíž jeho aktuálnímu tarifu O2 TV a podle toho, na jaký obsah se dívá.

Platím si u O2 TV tarif Stříbrný. Na co mě přepnete?

Zákazníky o všech změnách informujeme nejméně 30 dní předem, přičemž každý obdrží přesné datum a další podrobnosti individuálně. Do té doby mohou O2 TV sledovat tak, jak jsou zvyklí. Migrace proběhne postupně, ve vlnách, v následujících měsících. Zákazníci budou převedeni na tarif, který nejlépe odráží to, co nejčastěji sledují. Tarifní plán si následně mohou upravit podle svých preferencí v Moje O2 i na všech prodejních kanálech.

„Například sportovní fanoušky z O2 TV Stříbrné budeme primárně migrovat na Oneplay Extra Sport (499 Kč měsíčně s O2 mobilním tarifem, 599 Kč měsíčně bez O2 mobilního tarifu) oproti současnosti získávají navíc přístup k novým sportovním funkcím, kompletnímu katalogu Voya včetně Originálů a novým Oneplay Originálům,“ uvedl mluvčí O2 Tv Sport David Solnař.

Když si platím balíček Kino, zůstane mi přístup do Max?

Doplňkové služby jako Balíček Kino budou převedeny v rámci migrace. Divák o přístup k prémiovým kanálům HBO, Cinemaxu a streamovací platformě Max nepřijde, cena za balíček nově pojmenovaný HBO a Max zůstává stejná.

Když si k tarifu u O2 TV připlácím rodinné sledování, abych mohl sledovat program na více zařízeních, bude mi to umožněno i po připojení na Oneplay?

Ano, doplňkový balíček Rodinné sledování, díky kterému je možné sledovat obsah až na třech zařízeních zároveň, bude převeden automaticky k novým tarifním plánům Oneplay. Pro zákazníky O2 TV se tak v kontextu logiky současného sledování na více zařízeních nic nemění, jen s nejvyšším tarifním plánem Maximum budou mít tři zařízení pro sledování v jeden čas už automaticky v ceně.

A jak to bude s O2 TV modrá, kterou mám zdarma k internetu O2?

Dosavadní tarif O2 TV Modrá nahradí nový tarifní plán Oneplay k Internetu. Ten bude i nadále přidáván jako bonus ke každému internetovému připojení. Bude v něm 42 kanálů, pět titulů z videotéky Oneplay měsíčně a standardní funkce z digitální TV (obsah sedm dní zpětně, vytváření nahrávek, přetáčení, pauzování, označování oblíbených kanálů). Na prvních sedm dní navíc bude možnost „ochutnat“ téměř celý obsah z vyššího tarifu Komfort s výjimkou Nova Sport kanálů a Voyo/Oneplay Originálů.

Jak bude probíhat přepojení na Oneplay u O2 TV? Co přesně znamená, že zákazníci, kteří mají přístup do O2 TV, budou převedeni postupně a už od 10. 3. ale získají do nové služby Oneplay přístup a budou se tak moci sami rozhodnout, kde chtějí svůj oblíbený obsah do samotného termínu migrace sledovat?

V pondělí 10. března se spustí nová služba Oneplay. Pro diváky O2 TV se nic nemění, mohou sledovat své oblíbené kanály a obsah v O2 TV, jak jsou zvyklí. V následujících měsících budou postupně převedeni do nové služby Oneplay. „O všech změnách informujeme nejméně 30 dní předem, přičemž každý obdrží přesné datum a další podrobnosti individuálně,“ připomněl Solnař.

Už od spuštění služby navíc může zákazník O2 TV rovněž Oneplay zdarma začít využívat vedle své stávající O2 TV. Stačí si stáhnout aplikaci Oneplay do telefonu nebo televize a přihlásit se svými údaji z Moje O2, které používá i na přihlášení do O2 TV.

„Chceme tak zákazníkům zkrátit čekání na jejich převedení a dát jim možnost si novou službu „osahat“, aby pro ně následný přechod byl jednodušší. Tarifní plán se jim automaticky nastaví podle toho, jaký jim bude přiřazen při přechodu z O2 TV na Oneplay,“ dodal mluvčí.

Co 10. 3. musí divák udělat, když se bude chtít podívat na Oneplay v televizi nebo telefonu nebo na obojím?

Pro diváky O2 TV se nic nemění, mohou sledovat své oblíbené kanály, jak jsou zvyklí. Mají možnost si zdarma Oneplay vyzkoušet. Stačí si stáhnout aplikaci Oneplay do telefonu nebo televize a přihlásit se svými údaji z Moje O2, které používají i pro přihlášení do O2 TV.

Pokud má divák dnes k dispozici aplikaci Voyo (například na O2 TV set top-boxu mají všichni zákazníci k dispozici), tak ta se automaticky v pondělí 10. 3 v ranních hodinách aktualizuje na Oneplay. Většina smart TV má rovněž již dnes aplikaci Voyo předinstalovanou, a tedy viditelnou na aplikační liště při spuštění, i zde se Voyo automaticky aktualizuje. Pokud není aplikace Voyo v zařízení předinstalovaná, tak si divák musí stáhnout 10.3 aplikaci Oneplay, ať už do smart TV, android TV nebo do svého mobilního telefonu. Novou službu půjde rovněž sledovat na webových stránkách oneplay.cz. Všechny informace včetně postupů a návodů najde divák také na webu o2.cz/oneplay.

Jak bude přechod vypadat? Bude to plynulé? Zůstane mi moje nastavení, mé oblíbené kanály? Zmizí mi nahrané pořady?

„Budeme se snažit zákazníkům O2 TV vše usnadnit. V maximální možné míře se budeme snažit udržet přihlášení, aby se zákazník nemusel znovu přihlašovat. Uživatelé nepřijdou o žádný obsah, který v O2 TV měli, naopak získají přístup k širší nabídce. Zákazníkům budeme rovněž přenášet jejich nahrávky a nastavení z O2 TV (např. oblíbené kanály, nastavení video kvality apod.),“ slíbil mluvčí.

Nové tarifní balíčky televize Oneplay

Kdy a kdo dá vědět, že budu převeden na Oneplay a co budu muset pro to udělat já?

Zákazníci budou o všech změnách informováni nejméně 30 dní předem, přičemž každý obdrží přesné datum převodu a další podrobnosti individuálně. Do té doby mohou O2 TV sledovat tak, jak jsou zvyklí. Migrace proběhne postupně, ve vlnách, v následujících měsících. Zákazníci budou převedeni na tarif, který nejlépe odráží to, co nejčastěji sledují. Tarifní plán si následně mohou upravit podle svých preferencí v Moje O2 i na všech prodejních kanálech.

Když má každý z rodiny svůj profil, zůstane to?

Tohle bude pro zákazníky O2 TV další novinka. V nové službě Oneplay bude k dispozici možnost nastavit si osobní oblíbené kanály, které je možné řadit podle jejich pořadí nebo podle momentu přidání. Vzhledem k možnosti nastavení profilů může mít každý člen domácnosti jiné oblíbené kanály. Navíc budou k dispozici nově žánrové filtry. Celkem bude možnost nastavit si až pět profilů včetně úpravy vybraných na dětské, kde jsou omezené některé funkce v nastavení a obsah ke sledování je přizpůsoben dětem.

„Rovněž budeme obsah i z televizních kanálů ve velké míře doporučovat a hojně obměňovat přímo na homepage v nových sekcích Pořady, Filmy, Sport a Dětské. Pro velkou část zákazníků je právě inspirace v těchto místech důležitá pro rozhodování, na co se budou dívat,“ uvedl Solnař.

Doplnil, že přibudou i nové funkce, například Můj seznam. Tam si zákazníci budou moci přidat oblíbené položky i nahrávky, opět Můj seznam si může nastavit každý člen domácnosti díky funkcionalitě profilů.

Ve chvíli, kdy mě přepnete na nějaký tarifní plán Oneplay, mohu si ho změnit?

Ano, zákazník si může tarifní plán upravit podle svých preferencí v Moje O2 i na všech prodejních kanálech.

Budu moci i po sloučení sledovat Evropskou a Konferenční ligu? Vysílal to Sport 1 a Sport 2. To si člověk musí přikoupit ještě jinde?

Nejlepší zápasy z Evropské a z Konferenční ligy UEFA vysílají stanice Nova Sport. Na tom se nic nemění. Tyto kanály najdou diváci O2 TV i v nové službě Oneplay. Například hned ve čtvrtek 13. března nabídne stanice Nova Sport 5 odvetný osmifinálový duel Evropské ligy mezi římským Laziem a Viktorií Plzeň. Stanice Sport 1 a 2, které nejsou součástí nabídky O2 TV ani služby Oneplay, mají další volby zápasů.

Voyo, které jsme mohli sledovat doma na dvou televizích, teď přichází s tím, že to bude o třetinu dražší a fungovat jen na jednom zařízení?

Voyo od 10. 3. nahradí nová služba Oneplay, která divákům nabídne kompletní televizní vysílání s více než 3 000 filmy a televizními pořady. Obsahuje televizní kanály s možností zpětného sledování až sedm dní a přístup k původním Voyo Originálům i novým Oneplay Originálům. Službu Oneplay lze používat na více zařízeních. Přehrávat obsah ale půjde v jednu chvíli jenom na jednom zařízení.

Pokud divák chce sledovat na více zařízeních současně, může si zakoupit balíček Rodinného sledování za 99 Kč na 30 dní, který umožní přehrávání až na třech zařízeních současně. Tuto možnost automaticky zahrnuje také Plán Maximum. Zákazníci Voyo mají možnost si Oneplay vyzkoušet za stejných podmínek jako Voyo – a to za 159 Kč na první měsíc s možností sledování až na dvou zařízeních současně. To zůstane po dobu 30 dní od první platby, poté se předplatné automaticky převede na standardní podmínky Oneplay.

Mám předplatné do prosince s možností dívat se na třech zařízeních. Co bude teď?

Oneplay je možné sledovat na více zařízeních, zákazník může jejich seznam kontrolovat v nastavení. Pro případ rozšíření možností sledování na více zařízeních v jeden čas je k dispozici doplňkový balíček Rodinné sledování. Díky němu je možné sledovat obsah až na třech zařízeních zároveň. Stejný princip dnes funguje i v případě O2 TV a právě zákazníkům s O2 TV, kteří tento balíček využívají, bude převeden automaticky k novým tarifním plánům Oneplay.

Zůstává v nabídce některého tarifu Canal+ Sport, tedy anglická liga?

Ano, stanice Canal+ Sport je součástí i nových tarifních plánů Extra Sport a Maximum, na tom se nic nemění.

Co se stane s Nova Sportem?

Stanice Nova Sport se nemění, zůstávají tak, jak je znají diváci dneska.

To si nebudu moci pustit fotbal v obýváku a přítelkyně Voyo v ložnici současně?

Pro případ rozšíření možností sledování na více zařízeních v jeden čas je k dispozici doplňkový balíček Rodinné sledování. Díky němu je možné sledovat obsah až na třech zařízeních zároveň. Stejný princip dnes funguje i v případě O2 TV, a právě zákazníkům s O2 TV, kteří tento balíček využívají, bude převeden automaticky k novým tarifním plánům Oneplay.

Jak se změní stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal?

Stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal se změní na čtyři nové kanály Oneplay Sport 1, Oneplay Sport 2, Oneplay Sport 3, Oneplay Sport 4. Ke změně stanic dojde v pondělí 10. 3. Od této doby najdou diváci O2 TV kanály Oneplay Sport 1, Oneplay Sport 2, Oneplay Sport 3 od základního tarifu O2 TV Bronzová.

V nové službě Oneplay budou sportovní kanály Oneplay Sport 1, Oneplay Sport 2 a Oneplay Sport 3 součástí tarifního plánu Extra Sport, zatímco nejvyšší tarif Maximum zahrne kompletní nabídku včetně stanice Oneplay Sport 4. V rámci tarifního plánu Extra Zábava bude dostupný kanál Oneplay Sport 3, který každý týden odvysílá alespoň dva vybrané přímé přenosy z Chance Ligy nebo Tipsport extraligy.

Co nabídnou jednotlivé stanice?

Oneplay Sport 1 a Oneplay Sport 2 nabídne kompletní Chance Ligu, hokejovou Tipsport extraligu nebo MOL cup, MLB, WRC a basketbalovou Euroligu. Chybět nebudou ani oblíbené show TIKI-TAKA a Bomby na ledu. Oneplay Sport 3 kombinuje obsah ze stanic Oneplay Sport 1 a Oneplay Sport 2 a každý týden nabídne minimálně dva přenosy z Chance Ligy nebo Tipsport extraligy.

Oneplay Sport 4 kombinuje nejlepší přenosy z Chance Ligy, poháru MOL Cup a hokejové Tipsport extraligy. Diváci se navíc dočkají unikátních technologií. Například u hlavních zápasů Chance Ligy budou k dispozici v multidimenzi atraktivní statistické údaje nebo rozbory elektronické tužky. A to vše živě. U Tipsport extraligy si fanoušek může vybrat přenosy z nadcházejícího play off ve speciální multidimenzi. Ta nabídne pohled na celý zápas přes Oneplay Helmet Cam, díky které lze sledovat výjimečné záběry z kamery umístěné na helmách hlavních nebo čárových rozhodčích.

Na jakých televizních přijímačích bude fungovat Oneplay Samsung Tizen TV: 2015-2017, 2018-2019, 2020-2022 Philips NetTV TV: 2015-2018 Philips AndroidTVTV: Android OS 5+ Panasonic AndroidTVTV: Android OS 5+ LG webOSTV: v2.2.0 a vyšší Sony BRAVIATV: 2015+

V nových tarifech Oneplay se zdražilo, proč?

Zákazníci O2 TV získají ve Oneplay díky spojení O2 TV a Voyo mnohem více obsahu. Pokud mají navíc alespoň jeden mobilní tarif, ke klasické ceně služby Oneplay získají i slevu v rámci O2 Spolu. To splňuje a již aktivně využívá většina zákazníků O2. Navíc, mnoho z nich čerpá také cashback Unity, díky tomu dostávají při splnění jednoduchých podmínek měsíčně 300 Kč zpět na účet.

Běžná rodina dnes zaplatí za O2 TV Bronzovou 399 Kč a za Voyo 159 Kč. S Oneplay stojí nejbližší podobný tarifní plán Extra Zábava 399 Kč / s O2 mobilním tarifem za 349 Kč (za obsah obou původních služeb), pokud by si k tomu přidal i Rodinné sledování, pak je cena stále nižší než původně.

Pokud se v rodině najde větší sportovní fanda, který do teď využíval tarif O2 TV Stříbrná za 549 Kč a připlácel si i 159 Kč za Voyo, teď získá za 599 Kč / s O2 mobilním tarifem za 499 Kč, obě služby v rámci Oneplay Extra Sport. Opět má možnost si za 99 Kč pořídit i Rodinné sledování.

U nejvyšší nabídky původně zákazník platil za O2 TV Zlatá 899 Kč a 99 Kč za Rodinné sledování, nyní opět ušetří – Oneplay Maximum jej přijde na 799 Kč/ s O2 mobilním tarifem za 699 Kč (je zde kompletní obsah a Rodinné sledování je součástí tarifního plánu).

Jak se dá na nových tarifech Oneplay ušetřit? Jaké jsou podmínky programu Unity?

Pokud má kdokoliv u O2 alespoň jeden mobilní tarif, tak bude mít u Oneplay výhodnější ceny. Tarifní plán Extra Zábava za 349 Kč měsíčně, tarifní plán Extra Sport za 499 Kč měsíčně, tarifní plán Maximum za 699 Kč měsíčně.

S programem Unity lze čerpat cashback 300 Kč. Stačí, když má zákazník u O2 služby za 600 Kč, platí je z účtu u Air Bank a během měsíce provede alespoň pět plateb z bankovního účtu Air Bank. Pak se mu vrátí zpět na účet 300 Kč.