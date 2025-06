„Je to trošku fake news, protože vám ocenění předáváme pár dní před tím, než vám bude osmdesát. A Neviditelnému psovi ještě není třicet, to bude až za necelý rok. Ale i tak je to skvělá příležitost. Připravili jsme pro vás malou pozornost – skleněného Neviditelného psa. Chtěli jsme vám poděkovat za spolupráci,“ uvedl Michal Hanák.

Novinář měl z ocenění radost a s úsměvem poděkoval: „Vážím si toho. Děkuju.“

Ondřej Neff, narozený 26. června 1945 v Praze, patří k nejvýznamnějším domácím autorům science fiction. Do povědomí veřejnosti se zapsal nejen coby spisovatel, ale také jako novinář, propagátor digitální fotografie a průkopník internetového obsahu.

V roce 1996 založil internetový deník Neviditelný pes, jednu z prvních pravidelně aktualizovaných zpravodajských stránek v Česku. Absolvent žurnalistiky působil jako redaktor v Československém rozhlasu či deníku Mladá fronta DNES.

Je autorem řady knih, od raných titulů pro mládež, přes literaturu faktu až po oceňované romány jako Tma, Jádro pudla, Měsíc mého života či trilogie Milénium.

Michal Hanák, předseda představenstva skupiny Mafra, předal spisovateli Ondřeji Neffovi skleněného Neviditelného psa.

V roce 2002 stál u zrodu Institutu digitální fotografie. Je také synem spisovatele Vladimíra Neffa, autora slavné pentalogie Sňatky z rozumu. Skleněná soška Neviditelného psa je nejen poctou zakladateli významného média, ale i připomínkou dlouholetého přínosu Ondřeje Neffa české literatuře, novinařině i digitálnímu světu.

Už v pondělí 23. června v 10:00 vyjde na iDNES.cz Rozstřel s Ondřejem Neffem, který moderuje Vladimír Vokál.