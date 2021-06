Na hry do Tokia jede kvůli pandemii méně českých novinářů

Česká televize, která vlastní sublicenci k olympijským přenosům, zatím velikost svého týmu neoznámila.

Stejně početnou výpravu, jako minule, posílá do Tokia Český rozhlas. Na místě bude mít třináctičlenný tým, který se bude zaměřovat zejména na takzvanou českou stopu. Sledovat tedy bude hlavně sporty a disciplíny s českou účastí. „Díky Radiožurnálu Sport budeme moci prostor ve vysílání pro letní olympijské hry ještě rozšířit a nabídnout řadu přímých přenosů,“ dodal vedoucí komunikace Jiří Hošna.

Naproti tomu televize Nova se rozhodla do Japonska štáb neposílat. „Jako nedržitelé vysílacích práv máme vždy velmi komplikovaný přístup ke sportovcům a letos do toho navíc zasáhla covidová opatření organizátora. Ta jsou tak přísná, že bychom vlastně nemohli natáčet sportovce ani dění ve městě jako minulé olympiády. Proto jsme vyhodnotili, že cesta do Tokia by nesplnila svůj účel. Využijeme obrazové materiály držitele vysílacích práv, dále máme k dispozici materiály agentury AP, která na místě bude moci natáčet, a úzce spolupracujeme také s Českým olympijským výborem,“ řekl ČTK vedoucí sportovní redakce Dušan Mendel.

Další komerční televize Prima bude pokrytí her schvalovat až příští týden.

Vydavatelství MAFRA posílá do Tokia čtyři reportéry, před pěti lety v Riu de Janeiro jich mělo sedm. Vzhledem k omezenému pohybu mezi sportovišti a téměř nulové šanci pohybovat se současně i mimo uzavřený systém olympijské bubliny budou v redakční výpravě tři píšící novináři a jeden fotograf. „Chceme se zaměřit na české olympijské naděje, přiblížit hlavní hity her a především se soustředíme na vykreslení světa olympijských her v nelehkých časech koronavirové krize,“ uvedl zástupce šéfredaktorky iDnes.cz Jaroslav Beránek.

Také vydavatelství Czech News Center zredukovalo olympijský tým na dva píšící a jednoho fotografa, což je o dva lidi méně na minulých hrách. Vedle toho ale pojede ještě dvojčlenný štáb Mall.tv v rámci projektu Czech Team TV. Zaměřovat se budou na české medailové šance.

ČTK posílá do Japonska dva píšící redaktory a jednoho fotografa.