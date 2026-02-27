Okamura přijal pozvání do Otázek Václava Moravce, v pořadu bude po devíti letech

Předseda Sněmovny pozvání obdržel od hlavní dramaturgyně pořadu Martiny Riebauerové na neděli 8. března. Server Mediář, který o pozvání informoval, uvedl, že pozvánku spolu s Okamurou má předešlý šéf Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) a taktéž bývalé předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS) a Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).
Devítiletá neúčast předsedy SPD v Otázkách Václava Moravce v minulosti rozvířila veřejnou debatu o dramaturgických krocích České televize. Radní veřejnoprávní televize se Okamurovou nepřítomností v pořadu zabývali několik let. Tuto otázku opakovaně vznesl například radní Luboš Xaver Veselý. Obsahem diskuze bylo mimo jiné i to, zda nepozvání Okamury porušuje kodex České televize, či nikoli. Moravec a jeho tým se kvůli tomu s Českou televizí dlouhodobě pře.
Minulý týden redakce OVM odmítla i účast poslance Jindřicha Rajchla, kterého chtěl tiskový odbor ministerstva obrany vyslat místo vicepremiéra Jaromíra Zůny. Předseda strany PRO Jindřich Rajchl rozhodnutí kritizoval.
Vedení České televize se redakce OVM následně na síti X zastalo. „Principy fungování média veřejné služby, obzvlášť ve zpravodajství, jsou zcela zásadní. Proto považujeme ovlivňování složení hostů pořadů ČT za nepřípustné. Kdo z politiků a kdy bude zván, je výhradně věcí dramaturgie pořadů. ČT respektuje právo hosta pozvání odmítnout a opačně má redakce právo hosta odmítnout, pokud se sám zve.“
V lednu v Otázkách Václava Moravce skončila hlavní dramaturgyně Hana Andělová, jedna z klíčových lidí diskuzního pořadu. Krok souvisel právě s nezvaním Okamury do pořadu. Česká televize ji přesunula na jinou pozici.