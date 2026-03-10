Nejsledovanější díl za čtyři roky. Moravec s Okamurou přilákali statisíce diváků

Autor: ,
  12:48
První hodina nedělního diskusního pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi měla nejvyšší sledovanost od konce února 2022, kdy začala válka na Ukrajině. Díl, do kterého byl po devíti letech pozvaný předseda SPD a nynější předseda sněmovny Tomio Okamura, si nenechalo ujít 705 000 diváků, tedy 34,8 procenta lidí u obrazovek. O týden dříve to bylo o 108 000 diváků méně.
Diskusní pořad Otázky Václava Moravce, zleva moderátor Václav Moravec a...

Diskusní pořad Otázky Václava Moravce, zleva moderátor Václav Moravec a předseda Sněmovny a vládního hnutí SPD Tomio Okamura. (8. března 2026) | foto: ČTK

Diskusní pořad Otázky Václava Moravce. Zleva bývalá předsedkyně Sněmovny...
Moderátor Václav Moravec hovoří při oslavě svátku 17. listopadu na tradičním...
Moderátor Václav Moravec na karlovarském filmovém festivalu. (6. července 2025)
Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura před koaličním jednáním (2. března 2026)
24 fotografií

Okamuru do pořadu i přes Moravcův nesouhlas pozvala nová dramaturgyně. Moderátor poté na konci druhé hodiny oznámil, že se rozhodl z ČT po 21 letech odejít. Zdůvodnil to tím, že za současných podmínek už nemůže dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi události. Vedení ČT následně zpochybnění redakční nezávislosti odmítlo.

Prásknutí dveřmi, které vrhá špatné světlo na kolegy, říká analytik o Moravcově konci

Poslední díl pořadu zároveň zaznamenal i dvojnásobnou odloženou sledovanost. Ta se proti předchozí neděli zvýšila ze 7000 na 15 000 diváků. Živé sledování na internetu proti předchozímu týdnu výrazně nevzrostlo.

Diskusní pořad zůstává v programu ČT i na příští neděli, i když podle informací ČTK televize stále nemá nikoho na místo moderátora.

Sledovali jste Otázky Václava Moravce, v nichž vystoupil Okamura?

celkem hlasů: 22
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Do íránské války se chystá vstoupit další jaderná mocnost. Má spojenecké závazky

Pákistánský armádní tank stojí na pákistánsko-afghánské hranici v Chamanu. (27....

Blízký východ balancuje na hraně eskalace nynějšího konfliktu. Pákistán poprvé otevřeně připustil, že by mohl vstoupit do války proti Íránu. Ministr zahraničí Išak Dar varoval Teherán, že v případě...

Nejsledovanější díl za čtyři roky. Moravec s Okamurou přilákali statisíce diváků

Diskusní pořad Otázky Václava Moravce, zleva moderátor Václav Moravec a...

První hodina nedělního diskusního pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi měla nejvyšší sledovanost od konce února 2022, kdy začala válka na Ukrajině. Díl, do kterého byl po devíti letech...

10. března 2026  12:48

Zloděj uřízl sedm metrů kabelů, ohrozil bezpečnost na železnici. Skončil ve vazbě

Ilustrační snímek

Recidivista podezřelý z krádeže kabelů na železnici na Teplicku je ve vazbě. Činem ohrozil bezpečnost provozu, vyřadil šest kolejových obvodů, které umožňují výpravčímu sledovat pohyb vlaků. Obdobně...

10. března 2026  12:44

Poslanci dorazili v lidových krojích, pochod v nich se už stává tradicí

Ve Sněmovně se už potřetí koná Den lidových krojů (10. března 2026)

Část poslanců v úterý do práce dorazila v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává tradice. Ve Sněmovně je v úterý třetí ročník Dne lidových krojů s tradičním průvodem z...

10. března 2026  6:05,  aktualizováno  12:35

Pyrotechnici na Opavsku zneškodnili leteckou pumu, policie evakuovala 320 lidí

Nález letecké pumy ve Velkých Hošticích si vyžádal evakuaci školy i okolních...

U nálezu letecké pumy ve Velkých Hošticích na Opavsku zasahovali policisté i hasiči. Vytyčili bezpečný perimetr a evakuovali žáky a personál z blízké základní školy do nedalekého zámečku. Dalších 80...

10. března 2026  11:59,  aktualizováno  12:28

V Otrokovicích hoří sklad plastů. Hasiči evakuovali desítky lidí z areálu i okolí

V průmyslovém areálu v Otrokovicích hoří materiál pod zastřešeným prostorem....

Už čtrnáct jednotek hasičů likviduje požár v průmyslovém areálu firmy Toma v Otrokovicích. Pod venkovním zastřešením zde hoří balíky s materiálem společnosti Remaq. Hasiči zvýšili stupeň požárního...

10. března 2026  11:03,  aktualizováno  12:24

Poslanci projednají zákon, který zpřísní pravidla pro sociální sítě. Vadí SPD

Přímý přenos
Jednání Poslanecké sněmovny (11. listopadu 2025)

Zákon o digitální ekonomice, který zpřísní pravidla pro on-line tržiště nebo sociální sítě, budou v úterý znovu projednávat poslanci. Zpravodaj zákona Marek Novák z klubu vládního hnutí ANO minulý...

10. března 2026,  aktualizováno  12:20

Lotyšský prezident ocenil českou muniční iniciativu. S Pavlem řešili i konflikt v Íránu

Lotyšský prezident Edgars Rinkévičs, český prezident Petr Pavel a první dáma...

Lotyšský prezident Edgars Rinkévičs přijal v úterý ráno na Rižském zámku prezidenta Petra Pavla s manželkou Evou. Po slavnostním ceremoniálu, při kterém zazněly hymny obou zemí, následovala schůzka...

10. března 2026  10:33,  aktualizováno  11:56

O ropu vůbec nejde. Šéf čerpadlářů vysvětluje, proč zdražuje hlavně nafta

Premium
Ivan Indráček, prezident Unie nezávislých petrolejářů (22. srpna 2025)

Napětí na Blízkém východě výrazně rozhýbalo ceny pohonných hmot a na evropském trhu zdražuje rychleji nafta než benzin. Proč tomu tak je, vysvětluje v rozhovoru pro iDNES.cz Ivan Indráček, šéf SČS –...

10. března 2026  11:34

Policisté našli u Vršovického nádraží v autě granát, řidič byl pod vlivem drog

Policisté zadrželi u Vršovického nádraží řidiče automobilu a tři spolujezdce. V...

Policisté v úterý ráno zadrželi u Vršovického nádraží řidiče automobilu a tři spolujezdce. Posádka měla v autě granát jugoslávské výroby z roku 1975. Řidičova zkouška na omamné látky byla pozitivní.

10. března 2026  10:20,  aktualizováno  11:28

Děti, takhle vypadá sex. Kontroverzní inscenace pro šestileté je k vidění online

Představení přibližuje dětem sexualitu. (9. března 2026)

Kontroverzní představení proti děti z dílny Západočeského divadla v Chebu s názvem „Mami, tati, co je sex?“ bude nově dostupné na streamovací platformě Dramox.cz. Uvedení inscenace, která se...

10. března 2026  11:27

Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života
Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života

Radost z vítězství v naší komunitní volbě Porodnice roku už má i svou hmatatelnou podobu. Do třech vítězných porodnic totiž osobně dorazila...

Nehorázní zločinci! Kimova sestra se kvůli vojenským manévrům obula do USA

Sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong (3. září 2025)

Sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong zkritizovala USA a Jižní Koreu za uspořádání společného vojenského cvičení a varovala, že jakékoli ohrožení bezpečnosti KLDR bude mít vážné následky....

10. března 2026  11:20

Jako náctiletí museli odejít od matky, OSN se jich zastala. U Ústavního soudu neuspěli

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) zamítl stížnost sourozenců z jižní Moravy, kteří v roce 2019 museli jako náctiletí odejít od matky do krizového centra. Na základě předběžného opatření Krajského soudu v Brně tam...

10. března 2026  11:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.