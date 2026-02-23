Na ministerstvu zahraničí skončila mluvčí, bude působit u ODS

  16:31
Novou mluvčí ODS se stala Mariana Wernerová, která působila sedm let v komunikačním týmu ministerstva zahraničí. Vystřídá dosavadního mluvčího Jakuba Skyvu.

Novou mluvčí ODS se stala Mariana Wernerová. (23. února 2026) | foto: ODS

„Novou posilou v našem mediálním týmu plníme, co jsem sliboval už na našem kongresu. Více se otvíráme veřejnosti a efektivně využijeme nástroje vnější i vnitřní komunikace. V dnešní turbulentní době chceme s médii jednat otevřeně, fér a bez omezení,“ shrnul změny předseda ODS Martin Kupka.

Novou mluvčí Babišovy vlády bude bývalá rosnička Karla Mráčková

Wernerová má zkušenosti s komunikací evropských i domácích témat z tiskového odboru na Úřadu vlády, respektive v Sekci pro evropské záležitosti. Vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a žurnalistiku na Univerzitě Karlově v Praze.

Strana oznámila, že její dosavadní mluvčí Jakub Skyva nově převezme odpovědnost za interní komunikaci.

