„Novou posilou v našem mediálním týmu plníme, co jsem sliboval už na našem kongresu. Více se otvíráme veřejnosti a efektivně využijeme nástroje vnější i vnitřní komunikace. V dnešní turbulentní době chceme s médii jednat otevřeně, fér a bez omezení,“ shrnul změny předseda ODS Martin Kupka.
Novou mluvčí Babišovy vlády bude bývalá rosnička Karla Mráčková
Wernerová má zkušenosti s komunikací evropských i domácích témat z tiskového odboru na Úřadu vlády, respektive v Sekci pro evropské záležitosti. Vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a žurnalistiku na Univerzitě Karlově v Praze.
Strana oznámila, že její dosavadní mluvčí Jakub Skyva nově převezme odpovědnost za interní komunikaci.