„Zrušení poplatků pro některé skupiny obyvatel na základě poslaneckého návrhu obchází připomínkové řízení. Česká televize ani Český rozhlas se tak k návrhu patrně nebudou moct vyjádřit. Úbytek financí přitom ohrožuje stabilitu obou institucí. Zároveň stále není jasné, jaký model financování by ten současný měl podle vlády nahradit dlouhodobě,“ připomínají odboráři v prohlášení.
Zrušení rozhlasových a televizních poplatků a nahrazení penězi ze státního rozpočtu bez záruky udržitelného financování podle nich vyvolává obavy o nezávislost České televize a Českého rozhlasu. „Na státu nezávislá veřejnoprávní média jsou přitom jedním z důležitých pilířů fungující demokracie,“ poznamenávají odboráři.
Koalice navrhuje zatím částečné zrušení poplatků pro Českou televizi i rozhlas
Výhrady k plánovaným krokům vlády sdílí i Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) a ve stanovisku k programovému prohlášení vlády podpořila současnou podobu veřejnoprávních médií včetně jejich současné formy financování.
Šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura v pondělí po jednání vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě oznámil, že koalice v úterý navrhne jako poslanecký návrh částečné zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. V případě schválení by poplatky kromě seniorů nad 75 let nemuseli platit ani nezaopatření mladí lidé do 26 let nebo osoby se zdravotním postižením. Výjimku by měly i firmy, nyní poplatky neplatí jen ty malé do 24 zaměstnanců. Podle ministra kultury Oty Klempíře by zákon měl platit už od poloviny letošního roku.
„Cíl je, aby byly zrušeny koncesionářské poplatky od ledna 2027,“ řekl premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro Blesk.
Platí podle něj, že ministr kultury Klempíř předloží zákon, který projde normálně standardně připomínkovým řízením. „Není to zestátnění. Vlastně dnes 17 nebo 18 členských států Evropské unie financuje veřejnoprávní média z rozpočtu,“ doplnil Babiš.
Mají na to právo, řekl Babiš k plné Letné. Poplatky ČT chce zrušit od roku 2027
Částečné zrušení poplatků by pro ČT a ČRo mělo zásadní dopad na jejich hospodaření. Obě instituce se ale nejprve chtějí seznámit s detaily připravovaného návrhu zákona, aby mohly vyčíslit, o jakou část výnosů přijdou. Omezení poplatků totiž výrazně dopadne na hospodaření, varují obě veřejnoprávní instituce.
Omezení poplatků výrazně dopadne na hospodaření, varují ČT a ČRo. Chtějí diskusi
Poplatek za Českou televizi se zvýšil loni od května ze 135 na 150 korun za měsíc, u Českého rozhlasu ze 45 na 55 korun měsíčně. Musí ho platit i ty domácnosti, které nemají televizi, ale chytrý telefon, počítač či tablet.
Prosadila to bývalá vládní koalice v čele s premiérem Petrem Fialou s tím, že změny měly přispět podle bývalé vlády ke stabilizaci veřejnoprávní televize a rozhlasu.
Podle rozpočtu pro letošek má Česká televize hospodařit s vyrovnaným rozpočtem 8,5 miliardy korun, televizní poplatky jí mají vynést 6,73 miliardy korun. U Českého rozhlasu v letošním rozpočtu s příjmy a výdaji 2,736 miliardy korun mají poplatky tvořit 90 procent. Před loňskou novelou získala obě média z poplatků zhruba o miliardu méně.