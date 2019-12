TV ÓČKO přináší vánoční detox, ÓČKO STAR bude naopak Vánoc plná

„ÓČKO bude takovou nevánoční oázou uprostřed každoročního adventního šílenství. Součástí detoxu bude i garance, že neodehrajeme ani jeden vánoční klip a nenecháme se zviklat ani na Štědrý den! Díky tomu také zbude prostor na původní kvalitní českou tvorbu,“ slibuje programový ředitel TV ÓČKO Alexandr Guha.

Hudební nadšenci budou mít o Vánocích šanci si kromě běžných hudebních playlistů vychutnat na ÓČKU i speciální pořady. Už 23. prosince stanice odvysílá v premiéře akustické vystoupení české ska legendy Sto zvířat ze série koncertů projektu KB Acoustic stage.

Na Štědrý den poběží v repríze ze stejného projektu koncert Jakuba Děkana a jeho hostů a 25. prosince koncert festivalové kapely UDG.

Poslední den roku bude na ÓČKU už tradičně patřit TOP 100 hitům končícího roku. V sedmihodinovém maratonu, který začne před 16. hodinou a vyvrcholí s úderem půlnoci, uvidí fanoušci nejhranější písničky roku 2019 z vysílání stanice.

ÓČKO STAR bude vánoční

Milovníci tradiční vánoční atmosféry ale zkrátka nepřijdou. Stanice ÓČKO STAR bude naopak Vánoc plná.

„Ty nejznámější vánoční písničky pocházejí z 80., 90. let minulého století nebo začátku nového milénia a k nám na ÓČKO STAR rozhodně patří. Klasika jako Last Christmas nebo All I Want For Christmas Is You o Vánocích nesmí chybět! A právě tyto hity doplněné o aktuální vánoční songy vám budeme o svátcích hrát. I na štědrovečerním programu jsme si dali záležet, a tak až se sejdete u stromečku a pustíte se do rozbalování dárků, zapněte si k tomu ÓČKO STAR,“ láká hudební dramaturg stanice René Hnilička.

