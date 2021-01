ÓČKO STAR má novou grafiku a ještě více se přibližuje divákům

Klíčovou roli v nové vizuální podobě hrají informace, které se vážou k jednotlivým songům nebo jejich interpretům, případně k celému programu. Unikátní je využití „lyrics“, tedy textů refrénů včetně jejich českých překladů, novinkou je také kvízová otázka, prostřednictvím které se divák dozví další zajímavosti. Interaktivitu v rámci infografiky pak v budoucnosti doplní i hodnocení jednotlivých songů přímo diváky.

Nová grafika silněji podporuje i propojení televizního vysílání a tradičně silných sociálních sítí stanice. V pravidelném pátečním pořadu Jukebox mejdan mají diváci možnost od 21 hodin přímo ovlivnit aktuální playlist a nechat si zahrát prostřednictvím Facebooku klip na přání, doplněný o vzkaz či fotografii.

Středeční večery patří interaktivní soutěži Můj rok, moje love, ve které diváci komentují vybraný rok svými vzpomínkami během playlistu největších hitů daného roku.

Novou grafiku ÓČKO STAR vytvořila společnost Frame100r, autorem je video designér a režisér Lukáš Veverka, který je autorem designu celé hudební stanice. Grafika je umístěna do levé části obrazovky u stávajícího loga, kde mimo jiné řeší i problém takzvaných letterboxů, tedy černých pruhů kolem starších klipů ve formátu 4:3. Pozadí grafiky je nově tvořeno ambilightem, který aktivně reaguje na barevnost konkrétního klipu. Kompletní vizuální inovací prošly také upoutávky.

Spuštění nové grafiky navazuje na programové změny, které udělalo ÓČKO STAR na konci minulého roku. Společně s novou grafikou si tak diváci můžou užít třeba posílenou rockovou scénu díky playlistu Rock It!

„Reagovali jsme na podněty diváků a jako jedni z mála dáváme prostor nejen zahraničním, ale i kvalitním domácím interpretům, které známe například z festivalů,“ uvedl nový hudební dramaturg stanice Zbyněk Janíček.

Dodal, že s ROCK IT! můžou diváci vstávat, ale rozhoupat i každé odpoledne. „Chtěli jsme dát divákům (jako jediní) také ryze domácí ráno, které na ROCK IT! navazuje. CZ & SK RÁNO jsou dvě hodiny plné české nebo slovenské muziky a hlavně zpěvu, kterému rozumíme všichni. Můžeme si tak písničky zazpívat,“ upřesnil Janíček.

A odhalil další novinky. „Nově jsme spustili i dvouhodinovku nazvanou OLDSCHOOL. Jak už název napovídá, denně se společně vracíme nejen do 80. let, ale i mnohem dál. Krom klasiky jako jsou skupiny Queen, ABBA a spousta dalších, si můžete užít i legendy rock’n’rollu jako jsou Elvis Presley, Little Richard, Ray Charles, Chuck Berry nebo Beatles...A protože je potřeba mít v této době i trochu klidu, poslední hodina dne patří ploužákům a pořadu LOVE ZONE,“ popsal.

Zbyněk Janíček v médiích působí přes 15 let a má za sebou praxi nejen z oblasti hudební dramaturgie, ale i post programového ředitele úspěšné pobočky rádia Kiss, vedení promo agentury nebo obchodních oddělení v dalších společnostech. Má i zkušenosti s moderováním v mnoha rádiích i televizích celostátního rozsahu.

Hudební stanice ÓČKO, ÓČKO STAR, ÓČKO EXPRES a ÓČKO BLACK jsou součástí multimediální skupiny MAFRA.