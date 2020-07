Šestidílný seriál Malé PostApo ovládne televizi Óčko na celý týden

„Chtěli jsme udělat něco, co se bude vymykat ze současné seriálové produkce, kdy se vše odehrává například v kanceláři, hasičárně nebo třeba kadeřnictví. A tak jsme došli k postapokalyptickému žánru, který v českém prostředí ještě nikdo z hlediska humoru a ani jinak nevytěžil,“ popsal zrod námětu jeden z tvůrců seriálu herec a režisér Radovan Klučka.

Zároveň je podle něho seriál sondou do typicky českého prostředí. „Je to o nekonečné lidské blbosti, že lidi budou blbý za sto i za tři sta let,“ doplnil.

„Vyšel nám z toho komediální pseudodokument o vyšetřování temného případu, který se odehrál v jedné postapokalyptické osadě,“ přidal spolutvůrce seriálu Miloš Mazal.

„Kluci se svým projektem nepochodili u velkých televizí, ať už celoplošných či internetových, tak jsme se rozhodli uvést tento unikát u nás,“ prozradil programový ředitel TV Óčka Alexandr Guha.

„Celotýdenní večerní vysílání doprovodí další formáty jako tematické soutěže a kvízy, divácký chat na obrazovce v platformě #VidímSeNaÓčku a playlist postapo videoklipů. Odměny pro naše diváky, kteří se interaktivně zapojí, tvoří komiksy z nakladatelství CREW jako Živí mrtví, Soudce Dredd a další,“ vyjmenoval Guha.

Přízvisko „Malé“ v názvu odkazuje na to, že šestice dílů je prequelem Velkého PostApa, tedy scénáře k seriálu, který na svou realizaci teprve čeká. „Malé PostApo jsme natočili z rodinného rozpočtu za jediný den, natáčení trvalo 19 hodin, abychom ukázali potenciálním producentům, jak s tím místem a žánrem umíme pracovat,“ vysvětlil Klučka.

Zmiňovaným místem je bývalá raketová základna Bratronice známá též postapo festivalem Jungtown. Díky spolupráci s komunitou, která se o tuto unikátní lokaci stará a buduje ji, získali tvůrci kulisy a kostýmy, které celý seriál povyšují z amatérské legrácky na takřka profesionální dílo.

„Postapo scéna je celosvětově velmi silná, vznikají filmy, hry, jsou různé eventy, jako například známý Burning Man, má to vzrůstající potenciál. V Česku je to ale stále spíše v alternativě, do mainstreamu to zatím neproniklo,“ podotkl Bobby, který byl spojkou mezi tvůrci a postapo komunitou v Bratronicích a postaral se rovněž o vizuální stránku seriálu.

„Podívejte se na Óčku na Malé PostApo, které údajně vůbec není mainstreamové, ač si myslíme, že by právě mělo být. Třeba se vám zalíbí a budeme mít dost fanoušků k tomu, abychom mohli realizovat Velké PostApo,“ láká diváky Klučka.

Šestidílnou sérii Malé PostApo bude televize Óčko vysílat od 27. 7. vždy ve 22 hodin.