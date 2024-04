ÓČKO rozšiřuje spolupráci s influencery, odemyká jejich prémiový obsah

Součástí pořadu, který startuje ve středu 24. dubna večer, budou též užitečné informace a zajímavosti o jednotlivých tvůrcích a obsah, co nabízejí svým předplatitelům na Herohero, Patreonu či placených webech.

„Pro ÓČKO tím získáváme zcela unikátní obsah a autorům naopak zajistíme novou cestu propagace, a to jak prostřednictvím celoplošného vysílání, tak i enormního zásahu na našich sociálních sítích,“ vysvětlil koncept formátu programový ředitel ÓČKA Alexandr Guha.

Autorem grafického obalu, který vychází z odemykání symbolu digitálního zámku, je Lukáš Veverka z Frame100r.

Záběr vybraných videí je široký – od zábavných videí (Show Us ankety s reálnými lidmi, dating show Se poperte od GunPoint, reality show Král Kár od Ukaž Káru), přes řadu podcastů (například Easy Cast, Hodina pravdy, Hype Cast, Love Is On The Air…) až po placené hudební kurzy (ArtMaster) a edukativní videa (AndrejkaJulie, Tohle je Segment).

Na ÓČKU se mimo jiné znovu objeví dnes již renomovaní tvůrci a influenceři, jejichž počátek kariéry byl spojen i s první mediální zkušeností právě na ÓČKU, ať už jde o moderátory Jakuba Koťáka, Matěje Dvořáka nebo youtubera Stejka.

Prostřednictvím televizních premiér se zapojí i ti tvůrci, včetně hudebních interpretů, kteří placený obsah neumisťují za paywallovou zeď. V rámci O UNLOCKED mohou přednostně uvést část svého chystaného obsahu dříve, než ho publikují online.

