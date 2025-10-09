„Pořad má i svou vzdělávací funkci. Chceme ukázat lidská těla, jak skutečně vypadají. Bez filtru a se všemi nedokonalostmi. Mladým to může sloužit jako protiváha k obsahu, se kterým se setkávají v online prostoru, který je často velmi přikrášlený,“ popisuje programový ředitel televize Óčko Alexandr Guha.
Ve věkové kategorii 15 až 24 let Naked Attraction sledovalo ve středu večer téměř 30 procent všech televizních diváků. Vysokou sledovanost si pořad vysloužil i u sledujících ve věku 25 až 34 let – bylo to přibližně 18 procent.
Úvodní díl série si nenechalo ujít celkem 177 tisíc diváků. S rostoucím věkem pak podíl sledovanosti klesal, i z publika staršího 70 let ale pořad stále přilákal téměř pět procent.