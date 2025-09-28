Ocenění pro iDNES.cz. Texty Dana Hübsche uspěly díky přesahu za hranice sportu

Také ve druhém ročníku Novinářských cen Ondřeje Sekory, které vyzdvihují nejlepší žurnalistické počiny, se dařilo sportovní redakci vydavatelství MAFRA. Odborná porota ocenila sérii sportovně-medicínských článků reportéra Dana Hübsche, který zároveň ovládl také kategorii nejlepších tvůrců do 30 let. Anketu pořádá Klub sportovních novinářů (KSN).
Dan Hübsch vyčníval v kategorii Článek se třemi texty souhrnně nazvanými Sportovci a zdraví, ve kterých se i s pomocí oslovených odborníků a kapacit v oboru věnoval vážným tématům.

Rozebral hrozby, které nejen hvězdám NHL přináší otřesy mozku, popsal příběhy sportovců, jež potkala roztroušená skleróza, a připomněl Zázrak ve Vancouveru, kde slovinská běžkyně Petra Majdičová získala bronzovou olympijskou medaili s propíchnutou plící.

Olympijský zázrak. Běžkařka trpěla, řvala bolestí. Ale i s dírou v plíci brala medaili

„Profesionální sport není jen o výhrách a statistikách – je také o fyzických limitech, které lidské tělo den co den překonává a jak se s tím sportovci musí vyrovnat. Kolega Dan Hübsch téma skvěle zpracoval skrze silné příběhy. Jsem velmi rád, že texty ocenili nejen naši čtenáři, ale také odborníci a následně porota Klubu sportovních novinářů,“ reaguje šéfredaktor portálu iDNES.cz Matyáš Kaiser.

Sportovní redakce vydavatelství MAFRA uspěla podruhé v řadě, loni si cenu vysloužili Robert Rampa, který s podporou kolegů Karla Knapa, Dana Hübsche a reportéra domácího oddělení Václava Janouše odhaloval problematické postupy hokejového svazu, Tomáš Macek za nejlepší knihu a Stanislav Kučera s Markétou Plškovou v kategorii mladých novinářů do 30 let.

Reportéři iDNES.cz a MF DNES ovládli ceny za nejlepší sportovní články i knihu

„Je to velké ocenění nejen pro Dana, ale i pro celou redakci. Nesmírně si toho vážíme, těší nás, že v dnešní uspěchané době nejen u čtenářů uspěla vážná, precizně zpracovaná témata jdoucí za sportovní hranice. Vnímám to zároveň jako velký závazek vůči čtenářům, kterým nadále chceme přinášet originální nadčasovou publicistiku s přesahem,“ přidává Vojtěch Povejšil, vedoucí sportovní redakce iDNES.cz a MF DNES.

Právě to vyzdvihuje rovněž odborná porota, kterou vede Zdeněk Pavlis, jenž stál v čele KSN 22 let.

„Druhý ročník přinesl hned několik překvapení. Nešlo jen o počet přihlášených prací a jejich kvalitu, ale v porovnání s rokem předchozím především o mnohem širší výběr a záběr témat. Právě tento přesah za hranice běžné sportovní publicistiky porota unisono ocenila, a i proto se mezi laureáty letošních Cen Ondřeje Sekory objevují autoři, kteří tento krok udělali. Tím mám na mysli kupříkladu Dana Hübsche a jeho seriál článků Sportovci a zdraví, ale i audio pořady Branky, děti, rodiče nebo Stratégové českého sportu,“ vysvětluje Pavlis.

Vedle něj a dalších zkušených žurnalistů Vladimíra Drbohlava s Tomášem Kohoutem hodnotil přihlášené práce také olympionik Lukáš Rohan.

„Potěšilo mě, že jsem znovu dostal takhle mimořádnou možnost být součástí odborné poroty při druhém ročníku udělování cen; je to pro mě pocta. Ač vím, že dle odborné stránky nemám velký přínos, mohu porotu doplnit o pohled z druhé strany sportovního světa,“ uvádí Rohan, který je sám studentem oboru Mediální studia na UK.

Všichni ocenění žurnalisté na druhém ročníku Novinářských cen Ondřeje Sekory....

Ceny si na slavnostním vyhlášení, které se uskutečnilo v sobotu večer v Liberci u příležitosti festivalu Sportfilm, odnesli ještě Pavel Bárta za knihu Gudy, autorský tým vedený Ondřejem Zamazalem za dokument Tre(a)ble a Jan Suchan z Českého rozhlasu za časosběrný dokument Olympijský rok Michala Krčmáře. Nominované příspěvky pocházely z období od 1. září 2024 do konce července letošního roku.

„Znovu se ukázalo, že česká sportovní žurnalistika nabízí mnohem víc, než jen reportáže 1:0, 2:3. Mám radost z rekordního počtu přihlášek, mám radost z kvality přihlášených prací a těší mě i jejich pestrost,“ dodává předseda KSN Michal Dusík.

Do Síně slávy české sportovní žurnalistiky byli uvedeni tři novináři, jimž byla udělena Cena Viléma Heinze-Henryho, pojmenovaná po vůbec prvním předsedovi KSN. In memoriam byli oceněni legendární rozhlasový reportér Josef Laufer (1891-1966) a dlouholetý redaktor Lidové demokracie František Steiner (1925-2013). Třetím oceněným je dlouholetý redaktor České televize Vladimír Drbohlav.

Výsledky 2. ročníku Cen Ondřeje Sekory

Kniha: Pavel Bárta – Gudy
Článek: Dan Hübsch – Sportovci a zdraví (série 3 článků)
Televize/Video: Ondřej Zamazal, Vít Řezníček, Jan Matouš, Jakub Menhart –dokument Tre(a)ble
Rozhlas/Audio: Jan Suchan – Časosběrný dokument Olympijský rok Michala Krčmáře
Do 30 let: Dan Hübsch – Sportovci a zdraví (série 3 článků)

Ocenění pro iDNES.cz. Texty Dana Hübsche uspěly díky přesahu za hranice sportu

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
