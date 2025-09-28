Ocenění pro iDNES.cz. Texty Dana Hübsche uspěly díky přesahu za hranice sportu

Dan Hübsch vyčníval v kategorii Článek se třemi texty souhrnně nazvanými Sportovci a zdraví, ve kterých se i s pomocí oslovených odborníků a kapacit v oboru věnoval vážným tématům.
Rozebral hrozby, které nejen hvězdám NHL přináší otřesy mozku, popsal příběhy sportovců, jež potkala roztroušená skleróza, a připomněl Zázrak ve Vancouveru, kde slovinská běžkyně Petra Majdičová získala bronzovou olympijskou medaili s propíchnutou plící.
Olympijský zázrak. Běžkařka trpěla, řvala bolestí. Ale i s dírou v plíci brala medaili
„Profesionální sport není jen o výhrách a statistikách – je také o fyzických limitech, které lidské tělo den co den překonává a jak se s tím sportovci musí vyrovnat. Kolega Dan Hübsch téma skvěle zpracoval skrze silné příběhy. Jsem velmi rád, že texty ocenili nejen naši čtenáři, ale také odborníci a následně porota Klubu sportovních novinářů,“ reaguje šéfredaktor portálu iDNES.cz Matyáš Kaiser.
Sportovní redakce vydavatelství MAFRA uspěla podruhé v řadě, loni si cenu vysloužili Robert Rampa, který s podporou kolegů Karla Knapa, Dana Hübsche a reportéra domácího oddělení Václava Janouše odhaloval problematické postupy hokejového svazu, Tomáš Macek za nejlepší knihu a Stanislav Kučera s Markétou Plškovou v kategorii mladých novinářů do 30 let.
Reportéři iDNES.cz a MF DNES ovládli ceny za nejlepší sportovní články i knihu
„Je to velké ocenění nejen pro Dana, ale i pro celou redakci. Nesmírně si toho vážíme, těší nás, že v dnešní uspěchané době nejen u čtenářů uspěla vážná, precizně zpracovaná témata jdoucí za sportovní hranice. Vnímám to zároveň jako velký závazek vůči čtenářům, kterým nadále chceme přinášet originální nadčasovou publicistiku s přesahem,“ přidává Vojtěch Povejšil, vedoucí sportovní redakce iDNES.cz a MF DNES.
Právě to vyzdvihuje rovněž odborná porota, kterou vede Zdeněk Pavlis, jenž stál v čele KSN 22 let.
„Druhý ročník přinesl hned několik překvapení. Nešlo jen o počet přihlášených prací a jejich kvalitu, ale v porovnání s rokem předchozím především o mnohem širší výběr a záběr témat. Právě tento přesah za hranice běžné sportovní publicistiky porota unisono ocenila, a i proto se mezi laureáty letošních Cen Ondřeje Sekory objevují autoři, kteří tento krok udělali. Tím mám na mysli kupříkladu Dana Hübsche a jeho seriál článků Sportovci a zdraví, ale i audio pořady Branky, děti, rodiče nebo Stratégové českého sportu,“ vysvětluje Pavlis.
Vedle něj a dalších zkušených žurnalistů Vladimíra Drbohlava s Tomášem Kohoutem hodnotil přihlášené práce také olympionik Lukáš Rohan.
„Potěšilo mě, že jsem znovu dostal takhle mimořádnou možnost být součástí odborné poroty při druhém ročníku udělování cen; je to pro mě pocta. Ač vím, že dle odborné stránky nemám velký přínos, mohu porotu doplnit o pohled z druhé strany sportovního světa,“ uvádí Rohan, který je sám studentem oboru Mediální studia na UK.
Ceny si na slavnostním vyhlášení, které se uskutečnilo v sobotu večer v Liberci u příležitosti festivalu Sportfilm, odnesli ještě Pavel Bárta za knihu Gudy, autorský tým vedený Ondřejem Zamazalem za dokument Tre(a)ble a Jan Suchan z Českého rozhlasu za časosběrný dokument Olympijský rok Michala Krčmáře. Nominované příspěvky pocházely z období od 1. září 2024 do konce července letošního roku.
„Znovu se ukázalo, že česká sportovní žurnalistika nabízí mnohem víc, než jen reportáže 1:0, 2:3. Mám radost z rekordního počtu přihlášek, mám radost z kvality přihlášených prací a těší mě i jejich pestrost,“ dodává předseda KSN Michal Dusík.
Do Síně slávy české sportovní žurnalistiky byli uvedeni tři novináři, jimž byla udělena Cena Viléma Heinze-Henryho, pojmenovaná po vůbec prvním předsedovi KSN. In memoriam byli oceněni legendární rozhlasový reportér Josef Laufer (1891-1966) a dlouholetý redaktor Lidové demokracie František Steiner (1925-2013). Třetím oceněným je dlouholetý redaktor České televize Vladimír Drbohlav.
Výsledky 2. ročníku Cen Ondřeje Sekory
Kniha: Pavel Bárta – Gudy