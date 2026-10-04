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Sportovní redaktoři iDNES.cz znovu uspěli na Cenách Ondřeje Sekory

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  16:29

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Redaktoři MF DNES a iDNES.cz:(zprava): Karel Knap, Ondřej Bičiště a Petr Bílek | foto: iDNES.cz

Klub sportovních novinářů (KSN) už potřetí uděloval Ceny Ondřeje Sekory, které vyzdvihují nejlepší žurnalistické počiny. A sportovní redakci MF DNES a iDNES.cz se znovu dařilo. Odborná porota ocenila reportáž Markéty Plškové, která vyhrála mezi tvůrci do 30 let. V kategorii Článek si pro cenu přišel Karel Knap. Ceny se vyhlašovaly v sobotu v libereckém kině IGI v rámci filmového festivalu Sportfilm.

Markéta Plšková zaujala reportáží Spravíme vozíky, protézy i saně. Jak funguje paralympijská dílna techniků?, kterou sepsala během letošních paralympijských her v Miláně.

„Jsem ráda a moc děkuju, že porota vybrala reportáž z paralympijských her. Parasport je plnohodnotnou součástí sportu a těší mě, že dostává pozornost, kterou si zaslouží. Snad ho bude sledovat čím dál víc lidí,“ doufá autorka.

Karel Knap zvítězil v kategorii Článek za čtyřdílnou sérii Jak Češi přišli o Navrátilovou. „I když se teď nejvíc věnuju televizní práci na CANAL+ Sport, vážím si možnosti dál psát texty na iDNES.cz a do MF DNES, kde jsem jako reportér před 31 lety začínal. I proto mohla vzniknout oceněná série,“ uvedl Knap.

„Martinu Navrátilovou obdivuju za neskutečnou kuráž, díky které v osmnácti upláchla před komunistickou šikanou. Její příběh svědčí také o ohavnosti režimu a jeho přisluhovačů, ale jednu z nejúžasnějších sportovních kariér v historii překazit nedokázali,“ dodává Knap.

Na „stupních vítězů“ byli za MF DNES a iDNES.cz také redaktoři Petr Bílek a Ondřej Bičiště za osobní rozhovor s fotbalistou Antonínem Fantišem. V kategorii Článek skončili druzí.

Mezi novináři do 30 let uspěli také Alžběta Marešová za retro příběh Na Everest pro olympijský bronz. Barna válčil v Albertville bez axela a bez ovací a Stanislav Kučera, který poutavě sepsal své povídání s 85letým vyplétačem raket Petrem Juroszem.

Redaktor MF DNES a iDNES.cz Stanislav Kučera převzal cenu za Markétu Plškovou.

„Je to ocenění pro celou redakci, inspirace pro další redaktory a redaktorky a zároveň závazek vůči našim čtenářům,“ přidává Lucie Macháčová, vedoucí sportovní redakce iDNES.cz a MF DNES.

„Markéta dokázala přímo z paralympiády precizně a poutavě popsat výrobu nezbytných pomůcek pro sportovce, Karel zas ve své sérii detailně přiblížil, jak se Navrátilová, holka z Řevnic, stala Američankou. Obě věci jdou za hranice sportu, takovým tématům se na iDNES.cz věnujeme velmi rádi. Gratuluji autorům a díky za skvělou reprezentaci naší redakce.“

Originální cenu od sklářů studia Lasvit získali vítězové v hlavních kategoriích: Kniha, Článek, Rozhlas/Audio a Televize/Video i nejlepší tvůrce do 30 let. Do soutěže bylo přihlášeno 50 příspěvků, což je o tři více než v minulém roce. Porotci posuzovali 8 knih, 21 článků či článkových sérií, 10 televizních a 11 audio pořadů. Šest soutěžících novinářů patřilo zároveň i do kategorie do 30 let.

Nejlepší sportovní knihou se stal titul Já68 autorů Lukáše Tomka a Zdeňka Jandy z deníku Sport. V kategorii Televize/Video získal hlavní cenu Karel Häring (Canal+ Sport) za dokument Pavel is a Geordie věnovaný brankáři Pavlu Srničkovi a nejlepším audiopořadem porota vyhlásila Zápisník Jana Kaliby, seriál Českého rozhlasu. Do Síně slávy české sportovní žurnalistiky byli uvedeni tři novináři, jimž byla udělena Cena Viléma Heinze-Henryho, pojmenovaná po vůbec prvním předsedovi našeho klubu.

In memoriam byli oceněni slavný novinář a spisovatel Ota Pavel (1930-1973) a dlouholetý šéf sportovní redakce ČTK Jaroslav Prchal (1943-2026).

Originální hodinky Prim s logem KSN a vlastní jmenovkou si z Liberce odvezl další nově uvedený člen Síně slávy Milan Macho, bývalý dlouholetý předseda Klubu sportovních novinářů. V rámci slavnostního večera byly předány i dvě zvláštní ceny předsedy KSN za počiny, které se vymykají vyhlášeným kategoriím.

Milan Macho, nový člen Síně slávy.

Jednu si odnesla prezidentka filmového festivalu Sportfilm Renata Balašová, protože tento festival dokázala etablovat mezi největšími a nejprestižnějšími filmovými festivaly zaměřenými na sportovní tvorbu.

Druhou zvláštní cenu pak získal kolektiv pod vedením Tomáše Budky, za televizní zpracování Olympiády dětí a mládeže 2026, protože tento projekt pomáhá výrazným způsobem popularizovat sport mezi budoucí generací sportovkyň a sportovců a televizní pokrytí mu pomáhá dodat olympijskou atmosféru.

Výsledky 3. ročníku Cen Ondřeje Sekory

Novináři do 30 let
1. MARKÉTA PLŠKOVÁ - Spravíme vozíky, protézy i saně. Jak funguje paralympijská dílna techniků?
2. ALŽBĚTA MAREŠOVÁ - Na Everest pro olympijský bronz. Barna válčil v Albertville bez axela a bez ovací
3. STANISLAV KUČERA - Příběh vyplétače tenisových raket Petra Jurosze
3. Štěpán Böhm - Příprava Prague Play Off

Kniha
1. Lukáš Tomek, Zdeněk Janda - Já68
2. Stanislav Hrabě, Lubomír Král - Liga má sto let
2. Petra Vykydalová, Patrik Vacek - Jiří Beran: Zásahy mého života

Článek
1. KAREL KNAP - série Jak Češi přišli o Navrátilovou (4 články)

Televize/Video
1. Karel Häring - Pavel is a Geordie
2. David Randuška, Štěpán Filípek, Zdeněk Tomášek Stříbrná cesta: Příběh Generace Wembley
3. Adéla Paclíková, Ondřej Golis, Vladko Omasta, Bohumír Bouček - Prohra jako výhra a Balkánská stopa

Rozhlas/Audio
 1. Jan Kaliba - Zápisník Jana Kaliby (Pohled do zákulisí fotbalového šampionátu v Americe)
2. Vojtěch Jírovec, Zdeněk Tomášek - Podcastová série Praha Berlín Varšava
3. Pavel Petr, Jakub Horáček - Dokument o přípravě gólmana para hokejové reprezentace Michala Vápenky na paralympiádu v Miláně 2026

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