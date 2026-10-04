Sportovní redaktoři iDNES.cz znovu uspěli na Cenách Ondřeje Sekory

Markéta Plšková zaujala reportáží Spravíme vozíky, protézy i saně. Jak funguje paralympijská dílna techniků?, kterou sepsala během letošních paralympijských her v Miláně.
„Jsem ráda a moc děkuju, že porota vybrala reportáž z paralympijských her. Parasport je plnohodnotnou součástí sportu a těší mě, že dostává pozornost, kterou si zaslouží. Snad ho bude sledovat čím dál víc lidí,“ doufá autorka.
Karel Knap zvítězil v kategorii Článek za čtyřdílnou sérii Jak Češi přišli o Navrátilovou. „I když se teď nejvíc věnuju televizní práci na CANAL+ Sport, vážím si možnosti dál psát texty na iDNES.cz a do MF DNES, kde jsem jako reportér před 31 lety začínal. I proto mohla vzniknout oceněná série,“ uvedl Knap.
„Martinu Navrátilovou obdivuju za neskutečnou kuráž, díky které v osmnácti upláchla před komunistickou šikanou. Její příběh svědčí také o ohavnosti režimu a jeho přisluhovačů, ale jednu z nejúžasnějších sportovních kariér v historii překazit nedokázali,“ dodává Knap.
Na „stupních vítězů“ byli za MF DNES a iDNES.cz také redaktoři Petr Bílek a Ondřej Bičiště za osobní rozhovor s fotbalistou Antonínem Fantišem. V kategorii Článek skončili druzí.
Mezi novináři do 30 let uspěli také Alžběta Marešová za retro příběh Na Everest pro olympijský bronz. Barna válčil v Albertville bez axela a bez ovací a Stanislav Kučera, který poutavě sepsal své povídání s 85letým vyplétačem raket Petrem Juroszem.
„Je to ocenění pro celou redakci, inspirace pro další redaktory a redaktorky a zároveň závazek vůči našim čtenářům,“ přidává Lucie Macháčová, vedoucí sportovní redakce iDNES.cz a MF DNES.
„Markéta dokázala přímo z paralympiády precizně a poutavě popsat výrobu nezbytných pomůcek pro sportovce, Karel zas ve své sérii detailně přiblížil, jak se Navrátilová, holka z Řevnic, stala Američankou. Obě věci jdou za hranice sportu, takovým tématům se na iDNES.cz věnujeme velmi rádi. Gratuluji autorům a díky za skvělou reprezentaci naší redakce.“
Originální cenu od sklářů studia Lasvit získali vítězové v hlavních kategoriích: Kniha, Článek, Rozhlas/Audio a Televize/Video i nejlepší tvůrce do 30 let. Do soutěže bylo přihlášeno 50 příspěvků, což je o tři více než v minulém roce. Porotci posuzovali 8 knih, 21 článků či článkových sérií, 10 televizních a 11 audio pořadů. Šest soutěžících novinářů patřilo zároveň i do kategorie do 30 let.
Nejlepší sportovní knihou se stal titul Já68 autorů Lukáše Tomka a Zdeňka Jandy z deníku Sport. V kategorii Televize/Video získal hlavní cenu Karel Häring (Canal+ Sport) za dokument Pavel is a Geordie věnovaný brankáři Pavlu Srničkovi a nejlepším audiopořadem porota vyhlásila Zápisník Jana Kaliby, seriál Českého rozhlasu. Do Síně slávy české sportovní žurnalistiky byli uvedeni tři novináři, jimž byla udělena Cena Viléma Heinze-Henryho, pojmenovaná po vůbec prvním předsedovi našeho klubu.
In memoriam byli oceněni slavný novinář a spisovatel Ota Pavel (1930-1973) a dlouholetý šéf sportovní redakce ČTK Jaroslav Prchal (1943-2026).
Originální hodinky Prim s logem KSN a vlastní jmenovkou si z Liberce odvezl další nově uvedený člen Síně slávy Milan Macho, bývalý dlouholetý předseda Klubu sportovních novinářů. V rámci slavnostního večera byly předány i dvě zvláštní ceny předsedy KSN za počiny, které se vymykají vyhlášeným kategoriím.
Jednu si odnesla prezidentka filmového festivalu Sportfilm Renata Balašová, protože tento festival dokázala etablovat mezi největšími a nejprestižnějšími filmovými festivaly zaměřenými na sportovní tvorbu.
Druhou zvláštní cenu pak získal kolektiv pod vedením Tomáše Budky, za televizní zpracování Olympiády dětí a mládeže 2026, protože tento projekt pomáhá výrazným způsobem popularizovat sport mezi budoucí generací sportovkyň a sportovců a televizní pokrytí mu pomáhá dodat olympijskou atmosféru.
Výsledky 3. ročníku Cen Ondřeje Sekory
Novináři do 30 let
Kniha
Televize/Video
Rozhlas/Audio